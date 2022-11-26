月薪四萬再怎麼認真也不會變成12萬，從商業模式解釋為什麼每個行業薪水差這麼多？

文：酒吧七 給你滿滿的知識

認識不少設計師朋友抱怨說，工程師的薪水怎麼這麼高，這輩子都到不了。一位創業的大大也說過：「月薪四萬的人很認真可以賺到五萬，月薪10萬的人很認真可以賺到12萬，但月薪四萬再怎麼認真，也不會變成12萬。他們的差異不是認真，而是在的行業。」

很多人喜歡說薪水不一樣是因為要得學歷、念的學校、進入門檻的差異，但其實這都一點都無法解釋現實狀況。一樣是科技公司，常常念私立科大的也有當到大主管，甚至王永慶只有念到國小，相較一堆博士失業，怎麼可能是學歷或是學校在決定薪水呢？

同樣的，進入門檻也是錯的。在2014年時很多人跑去美國念AI碩士，從幾乎不會寫程式到成為矽谷科技新貴，根本只花了兩年。相較之下，一個壽司師傅要嚴格訓練10年，薪水有比較高嗎？

這裡提供大家另一個角度來解釋，用商業的角度來解釋為什麼不同行業的薪水會差這麼多：

商業模式的不同 價值能否被證明

從商業模式來解釋薪水

這裡想跟大家談談商業模式中很重要的兩個重點——「可複製性」與「產品本身價值」。

可複製性

我們分別來看看AI工程師與壽司師傅的例子。

今天一間軟體科技公司，舉Google來說好了，他們為了打造YouTube上的一個推薦功能，所以請了一批AI工程師來處理。這時，如果一批AI工程師一年需要花費100萬美金來打造，可一個優秀的影片推薦功能，在美國可能就讓Google每年進帳1000萬美金，而用到全世界可能賺到一億美金，但一樣是這個影片推薦功能，不會因為要用到美國或是全世界而更動。

相較之下，一個壽司師傅苦練10年，成為可以獨當一面的主廚，所以一年可以做出1000萬台幣的營業額。不過當這間店為了賺更多錢要開分店時，欸，不好意思還要請另一個壽司師傅。

這就是擴張性／可複製性。

壽司師傅一人的產量有限，而AI工程師軟體寫出的程式沒有使用的數量上限。因此壽司師傅對這個壽司店來說，是一個邊際成本，而AI工程師是固定成本。

邊際成本是賣越多就要花越多，但固定成本是不管賣多少都花一樣的錢，所以公司只要營業額大，固定成本高一點其實無妨，反正都稀釋掉了。而邊際成本大，就不管怎麼賺都賺不多。這就是為什麼。

產品本身價值

這次拿醫師與壽司師傅的來當例子。

醫師一次只能看一個病人，而壽司師傅一次只能做一個壽司，他們的可複製性都幾乎為零。不過，如果今天想吃好料，你願意花多少錢吃壽司？反過來，如果今天心臟好像有問題，你會想花多少錢看病？

這就是產品本身打中了甚麼需求／痛點。需求越大，痛點越痛，那這產品／服務本身價值就越大，做這行的自然也越賺。

用價值能否被證明來解釋薪水

這次拿平面設計師與工程師來舉這例子。

對於一間軟體公司來說，一個產品假設沒有開發方向錯誤（就是有人要用），這時大家買你，或是買其他間的產品，就是因為這產品有沒有做好，而這完全要依賴請的工程師。

相較之下，一個產品賣得好是因為平面設計做得好嗎？其實我們完全沒辦法確定，或是說，我們可以將其中一部分歸功於平面設計師。可其還是因為產品本身好用，打的市場正確，對的行銷等等因素，一大串人都做得好，但就沒人知道。

如果請的人不是關鍵人物，如果你是老闆，也不會想花大錢給他，對吧。

這就是很多設計師領的薪水跟美工差不多，因為美工是看得到、摸得著，但好的設計卻很難證明。這時老闆怎麼能捨得花美工的好幾倍薪水請一個設計師呢？

這不是老闆小氣，我們回來看看我們日常消費邏輯。

很多人花三萬買一支iPhone，可沒聽過有人花三萬買一張設計超級漂亮的海報，對吧？因為價值不一樣。不用小米改用iPhone可能會讓生活開心一些，一張超級漂亮的海報掛在房間，也能讓生活天天都開心一些，但，不一樣就是不一樣對吧。

這就是價值，你知，我知。

小結

回到最初那句話，月薪四萬再怎麼認真也不會變成12萬，這是行業的差異。

不同的行業，代表你們使用的商業模式不同，也代表創造的商業價值不同，因此你的工作的價值也不同。

另外，在同業中選職位也很重要。一個研發工程師的薪水，往往比品保工程師多，畢竟品質好不好，是80%還是100%的差異，可研發管的是0%還是100%。這影響力不言而喻吧。

這也是前面說的產品／服務價值的應用。用這兩個視角去看，應該就會知道為什麼有些工作很好賺，有些很難。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航