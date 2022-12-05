《顛峰心智》：「看清」內在風景，避免過度專注而偏離目標，你需要「後設覺察」

文：阿米希・查（Amishi P. Jha）

在狀態意識之外

有天晚上，我女兒蘇菲輕聲喚我到她的房間，表情沮喪。她卡在某道特別困難的數學題目，要我教她。

我走進去坐在她旁邊，看了一眼那題數學。首先，我把問題解釋給她聽，問她「好，告訴我題目說了什麼」，以及其他引導性的問題。其實我也一頭霧水，想不起該如何解這道方程式。我應該要知道的！我突然間充滿決心。接下來四十五分鐘，我拚命解題，鬥志高昂：我要征服這道題目，我要搞定六年級數學！

苦心沒有白費，最後我解出了答案！得意地抬起頭時，我卻看到蘇菲放鬆地坐在椅子上看書。

糟糕！

我的目標一向是把兒女教養成獨立、積極主動、能自己解決問題的小孩。當我在女兒旁邊坐下來，開始跟她解釋題目時，那肯定是我心中的目標。可是我很快偏離了目標，即使我覺得自己很專注投入。

我們之所以在這種時候偏離目標，一個原因是感覺很好。你看到一個自己能完成的小目標（解出題目），於是忽略了更大的目標（養出能獨立思考的小孩）。解開那道數學題對我來說很有成就感，但我一抬起頭就發現：用這種方式花精力陪小孩並不值得。這當然是很好的體悟，但要是我能在花了將近一小時解數學題之前就發現，該有多好？

我們當然都希望自己能夠專注。這本書一開始就在鍛鍊這項重要的能力。但我們也必須在需要時暫停專注：控制自己如何、何時，以及對什麼專注。那一刻我非常專注，甚至到了渾然忘我的程度。假如當時你走進房間，你會認為我的專注力毫無問題。問題是：這不是我該高度專注的時候。我忽略了這點，也忽略了自己的大腦正在做的事。我偏離了目標卻渾然不覺。

所以，這是我們犯的另一個大錯。我們是很專注投入，但專注的範圍不是太窄就是太寬，不是太固定就是太不定。某方面來說，你很專注沒錯，卻挑錯了時間。

要改正這一點，你需要後設覺察（meta-awareness）。

監控內在風景

「後設覺察」就是能清楚覺察並監控意識正在經驗目前的內容或過程的能力。基本上，就是覺察的覺察。當我說「注意你的專注力」，指的就是運用後設覺察。

假如高要求職業中的狀態意識指的是「監控外在環境」，那麼你可以把後設覺察想成：對內在風景保有狀態意識。

我的同事及好友史考特．羅傑斯是形容後設覺察的高手。十年來，我們一起把正念訓練介紹給各種不同的族群。這個概念可能有點難懂，但史考特有種本領，總能替難以理解的正念概念想出平易近人的說法。我們跟邁阿密大學的美式足球隊合作時，他跟球員說：「你們在瀏覽球場。」

他要球員想像美式足球場，還有球場上的所有動態元素：邊線、得分線、移動的球員、場上的球、觀眾的歡呼、對手的叫囂聲、每個角落的超大螢幕⋯⋯所有一切。他邀球員想想他們如何掌控如此複雜的環境，裡面充滿會害他們分心的突出元素。接著，他要他們如此想像自己的大腦：跟球場一樣，同樣有動來動去的突出事物可能抓走你的注意力，把你吸進去。就像美式足球員知道如何掌控球場，還有如何以及何時跟其他球員合作，他建議球員用同樣的方式想像大腦這片「球場」。

你可以從上空俯瞰自己，像上一章練習過的「鳥瞰全局」的去中心練習。一旦建立起這種更能綜觀全局的「覺察的覺察」，你會注意到其他重要線索。

有些線索就反映在身體上。我走進蘇菲的房間時，原本是要教她數學，結果卻跟中學數學奮戰了一小時，並贏得了勝利。我變得過度專注。我想不通怎麼會這樣，走進房間時我明明有很清楚的目標。事後回想，我記得自己被一股想贏（「戰勝」數學）的渴望占據。我發現自己被「贏」的快感沖昏頭，才會欲罷不能，變得過度專注。對我來說，那種欲罷不能的感覺是一種警訊。現在我對那種感覺變得更加警覺。一旦察覺，我會自我檢查：我的注意力在它應該在的地方嗎？

那不一定是一種「快感」，有時我們會被焦慮、恐懼或擔憂絆住，變得過度專注（或者陷入其他不適合當下的專注狀態）。因此，有時「看清」腦內風景就是感受反映在身體上的心智狀態。表現出來的可能是腳動來動去、腸胃翻騰、下巴緊繃。還記得多年前我牙齒麻掉的例子嗎？當時我毫無警覺，才會變那麼嚴重。我缺少後設覺察，不知道自己的心智和身體發生了什麼事，也沒有能力修正方向，最後才會演變成專注力危機。

現在，更能覺察內在風景之後，碰到專注力危機時，我已經能夠及早且有效地介入。當我過度專注或壓力太大，我知道我的心智和身體會如何互相影響。我會留意自己何時又開始緊咬下巴，這時我會做三分鐘的正念練習、去散步、放鬆嘴巴，想辦法阻止自己不自覺地咬緊下顎。上次我趕在要命的期限之前完成補助申請，我知道我一定很難保持後設覺察，所以我⋯⋯戴上了牙套（有時我們只能接受自己的侷限！）。

我跟史蒂芬在實驗室裡討論他的「目標忽略」案例。從消防員的觀點來看，他認為後設覺察像是在「瞭望」：選一個你可以更清楚看見發生什麼事的位置。這就是擁有顛峰心智的關鍵：能夠找到「顛峰」觀點，將內在風景盡收眼底。有了後設覺察，我們一方面能掌握當下意識經驗的內容，另一方面也能監控內容是否跟目標一致。我們會問自己：