全球經濟下行，成衣大國孟加拉倉庫堆積如山，高庫存困境恐蔓延至中歐越土等出口國
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歐美還有其他主要市場的消費者手頭越來越緊，全球第2大成衣出口國孟加拉倉庫內的衣物正堆積如山，而正個高庫存風暴恐將蔓延至其他成衣製造大國。
歐美通貨膨脹仍居高位，科技業裁員聲浪不斷，主要市場消費者逐漸縮手。目前成衣製造大國孟加拉倉庫內的衣物堆積成山。而此股「成衣高庫存」困境，恐蔓延至中國、歐盟、越南、土耳其等成衣製造出口大國，外界預測年底品牌大廠將推出促銷極力去庫存化解危機。
歐美消費者縮手，孟加拉倉庫堆積如山
據世界貿易組織（WTO）2020年資料顯示2020年全球成衣貿易4480億美元，較2019年衰退8.9%。
全球最大成衣出口國仍為中國，出口金額高達1416億美元，占全球成衣貿易31.6%。此後2至5位依序為歐盟、越南、孟加拉、土耳其；而東協10國中，除越南之外，馬來西亞、印尼、柬埔寨、緬甸、泰國5國亦進入前15位。
台灣成衣業屬於後段班，位居全球第35位，除部分經營國內市場外，以外銷為主之成衣廠多利用優良且價格具競爭力之紗布，將小量、複雜款式或交期較短之訂單交付於台灣生產。
全球成衣產品的前3大市場且為主要進口國，是歐盟、美國和日本，合計進口1952億美元，占全球成衣進口貿易39.7%，在其產業有有關鍵的影響力，而它們正陷入經濟泥淖之中。
尤其歐美各國企業裁員傳聞不斷，主要市場消費者開始縮減支出，造成了成衣出口國孟加拉倉庫內的衣物堆積如山。孟加拉服飾製造業者和出口商協會主席哈桑（Faruque Hassan）表示：「一切的東西都在上漲，服裝預算受到壓縮⋯⋯這是品牌、進口業者刪除訂單的主因。」
此外，孟加拉還有其他問題亟欲處理，其總理哈希納（Sheikh Hasina）領導的政府正在應付進口天然氣價格高漲，導致停電並衝擊一些成衣製造商的情況。另一方面，他們也求助國際貨幣基金（IMF）並取得23億美元信用貸款，同時從韌性與永續計畫中取得13億美元。
高庫存問題，恐蔓延多個成衣大國
值得注意的是，據世界貿易組織報告指出，目前發生在孟加拉成衣製造的高庫存問題，未來預計也將發生在中國、歐盟、越南，土耳其，馬來西亞、印尼、柬埔寨、緬甸和泰國等成衣製造輸出國。而相關紡織品可能也會連帶受到影響。
WTO統計，全球紡織品貿易額為3540億美元，成衣貿易額為4480億美元，合計達8020億美元，較2019年的7967億美元成長0.7%。
中國仍為全球最大紡織品出口國，出口金額高達1541億美元，占全球紡織品貿易43.5%，之後依序為歐盟、印度、土耳其和美國。
前5大供應國之出口值與2019年相較，只有中國成長。
越南則首度超越韓國，躍居第6位，出口值成長11%，韓國排名第7，台灣位居第9位，出口金額為71億美元。雖然台灣在總出口中排名是末段班，但是在機能性、環保紡織品位居全球重要供應地位。
為了緩解各地高庫存的問題，包含NIKE、Adidas試圖利用年底聖誕節慶銷售季消耗庫存。台灣機能性紡織大廠儒鴻、聚陽不約而同強調，各品牌商不斷行銷促銷，可觀察庫存去化情況。然而，也可從銷售過程中，抓到明年消費市場流行趨勢，盡快抓到訂單方向。
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核稿編輯：翁世航
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文策院院長李明哲、林茲電子藝術節總監 Martin Honzik談未來內容發展關鍵字： 跨域共創 X 以人為本
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「林茲電子藝術節」是全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節，文策院以創意為核心的跨域共創，開啟了雙方近期的交流和合作。本次專訪文策院院長李明哲和林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik，了解內容產業的未來發展可能。
文化內容策進院（文策院）以推動臺灣文化內容產業進步為使命，對科技的關注著重在內容結合科技帶來的產業未來性，今年舉辦「2022 TCCF 創意內容大會─未來內容展」邀請到眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括奧地利林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik 也特地親自來臺，並在主題沙龍中分享林茲電子藝術節的願景和展望。林茲電子藝術中心在過去40多年來致力探究社會、科技與藝術間的關係；文策院與林茲電子藝術中心分別關注產業發展與人文社會，彼此交流將產生怎樣的火花？
數位浪潮中的文化轉型，科技與文化的共生共榮
「一切都始於數位化。」Martin Honzik 談起林茲設立的初衷，他認為數位化是一種超越文化、國家藩籬，將人們連結在一起的新語言，在這個全球性巨大轉型革命中，「數位人文」觀念的建立刻不容緩。「科技是人的發明，而非神的造物。科技之所以被創造，是為人類服務、連結我們自身。」而「數位人文」是林茲的現階段的使命，幫助人們在數位浪潮中找到自我意識，讓每個人是出於自我意願使用科技，而非強迫自己去適應新科技。
林茲對科技的關注並非科技本身，而是「科技可以如何為人們服務」，對此，文策院院長李明哲也分析，文化與科技的結合是一種必然，其中更包含眾多複雜的型態，例如：產製規格的升級、展現型態的不同、跨域創意合作……等。他表示：「文化內容產業若能因應未來趨勢提早佈局，不僅能在5G、Big Data、AI、XR 等一波又一波文化結合科技的浪潮中站穩腳步，更能趁勢崛起，讓臺灣跨域共創能力在國際間發光發熱。」
臺灣與世界的對話：文策院與林茲開啟共創合作
「林茲是科技藝術領域非常重要的展會，我們希望臺灣的創作、科技藝術或文化科技可以繼續向前邁進，被更多國際平台看到。」李明哲院長表示，臺灣創作者向來是林茲電子藝術節的常客，尤其近期文策院與林茲的交流更加密切。
如今年2022林茲電子藝術節，臺灣除了延續與林茲電子藝術中心的合作之外，文策院還與林茲電子藝術中心首度合辦臺灣專場展演，由林茲電子藝術中心策劃，邀請具國際視野且有拓展潛力的臺灣作品進行專場展演。其中《百岳計畫》由FAB DAO 發起，以區塊鏈去中心化的社群共治特性概念出發，讓持有者擁有決定權選擇這筆資金如何使用，資金在扣除藝術家的創作費後，留到公共的經費池投入臺灣公益項目，為社會帶來兩大影響：第一、NFT成為新型態的捐款收據，讓參與者「捐款即收藏」 ; 第二、更民主化地使用公共預算，達到Web3.0自治精神，科技結合人文關懷的新型態內容與林茲「數位人文為本」的願景相契合，獲得林茲策展方評價為「未來的社會行動方案」，為社會永續發展帶來貢獻。
Martin Honzik 走遍全球擔任各大獎項評審，看過各種不同文化藝術作品，擁有豐富經驗的他表示：「我認為臺灣人在新媒體領域的創作正受國際矚目。」他認為臺灣創作者身處於自由環境與複雜地緣政治壓力中，這種矛盾的處境交織出獨特的創作風格，從中更顯露出堅定的文化認同，這些作品以全新的面貌豐富林茲的世界。他毫不吝嗇地表達了自己對臺灣作品的偏好：「如果把10個作品放在我面前，我想我一定能正確選出來自臺灣的作品！」
「多邊形」國際合作，開創未來內容產業的永續生態
李明哲院長進一步分析，未來的產業將由過去單純的垂直分工，走向更複雜的多角度合作模式，尤其文策院一直致力推動「以創意為核心的跨域共創」，今年他在前往參加林茲電子藝術節的過程中也看到了相同的理念。例如：歐盟計畫「S+T+ARTS Prize」，該獎項的評選標準是作品具有「藝術性的探索」和「有創意的跨域合作」兩大特質。李明哲院長說明：「這個獎項的目的，是希望鼓勵運用創意為社會和經濟做出貢獻的藝術科技創作，而非支持個別藝術家。這也是文策院所專注的重點之一，文策院在成立之初，就致力於鼓勵文化與跨領域、跨地域的合作，唯有不同角色觀點的加入才能促成產業的永續發展。」
而闊別10年再度來訪臺灣，Martin Honzik對於未來內容展最驚艷的，是打破框架與藩籬、搭建橋樑，銜接不同跨域合作的願景，「不只個人，產業同樣也需要在數位轉型的洪流中同步調適。」Martin Honzik 說：「基於這樣的概念基礎，我們和文策院將一同找到下一步，建立可持續性、堅實的夥伴關係，以發展永續性的內容。」
展望未來的國際合作方向，李明哲院長強調：「我們與國際組織並非只是單邊或雙向的合作。而是透過彼此的資源網絡延伸，形成『多邊形合作』，以參與國際展會來說，不只是把臺灣的作品帶出去，而是期待整個內容產業的每個角色都有國際合作的機會，相同地也把國際上不同領域的合作資源、人脈網絡帶回臺灣。透過跨越國界的共創交流，一步步推動臺灣產業的前進。」