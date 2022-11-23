全球經濟下行，成衣大國孟加拉倉庫堆積如山，高庫存困境恐蔓延至中歐越土等出口國

歐美通貨膨脹仍居高位，科技業裁員聲浪不斷，主要市場消費者逐漸縮手。目前成衣製造大國孟加拉倉庫內的衣物堆積成山。而此股「成衣高庫存」困境，恐蔓延至中國、歐盟、越南、土耳其等成衣製造出口大國，外界預測年底品牌大廠將推出促銷極力去庫存化解危機。

歐美消費者縮手，孟加拉倉庫堆積如山

據世界貿易組織（WTO）2020年資料顯示2020年全球成衣貿易4480億美元，較2019年衰退8.9%。

全球最大成衣出口國仍為中國，出口金額高達1416億美元，占全球成衣貿易31.6%。此後2至5位依序為歐盟、越南、孟加拉、土耳其；而東協10國中，除越南之外，馬來西亞、印尼、柬埔寨、緬甸、泰國5國亦進入前15位。

台灣成衣業屬於後段班，位居全球第35位，除部分經營國內市場外，以外銷為主之成衣廠多利用優良且價格具競爭力之紗布，將小量、複雜款式或交期較短之訂單交付於台灣生產。

全球成衣產品的前3大市場且為主要進口國，是歐盟、美國和日本，合計進口1952億美元，占全球成衣進口貿易39.7%，在其產業有有關鍵的影響力，而它們正陷入經濟泥淖之中。

尤其歐美各國企業裁員傳聞不斷，主要市場消費者開始縮減支出，造成了成衣出口國孟加拉倉庫內的衣物堆積如山。孟加拉服飾製造業者和出口商協會主席哈桑（Faruque Hassan）表示：「一切的東西都在上漲，服裝預算受到壓縮⋯⋯這是品牌、進口業者刪除訂單的主因。」

此外，孟加拉還有其他問題亟欲處理，其總理哈希納（Sheikh Hasina）領導的政府正在應付進口天然氣價格高漲，導致停電並衝擊一些成衣製造商的情況。另一方面，他們也求助國際貨幣基金（IMF）並取得23億美元信用貸款，同時從韌性與永續計畫中取得13億美元。

高庫存問題，恐蔓延多個成衣大國

值得注意的是，據世界貿易組織報告指出，目前發生在孟加拉成衣製造的高庫存問題，未來預計也將發生在中國、歐盟、越南，土耳其，馬來西亞、印尼、柬埔寨、緬甸和泰國等成衣製造輸出國。而相關紡織品可能也會連帶受到影響。

WTO統計，全球紡織品貿易額為3540億美元，成衣貿易額為4480億美元，合計達8020億美元，較2019年的7967億美元成長0.7%。

中國仍為全球最大紡織品出口國，出口金額高達1541億美元，占全球紡織品貿易43.5%，之後依序為歐盟、印度、土耳其和美國。

前5大供應國之出口值與2019年相較，只有中國成長。

越南則首度超越韓國，躍居第6位，出口值成長11%，韓國排名第7，台灣位居第9位，出口金額為71億美元。雖然台灣在總出口中排名是末段班，但是在機能性、環保紡織品位居全球重要供應地位。

為了緩解各地高庫存的問題，包含NIKE、Adidas試圖利用年底聖誕節慶銷售季消耗庫存。台灣機能性紡織大廠儒鴻、聚陽不約而同強調，各品牌商不斷行銷促銷，可觀察庫存去化情況。然而，也可從銷售過程中，抓到明年消費市場流行趨勢，盡快抓到訂單方向。

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核稿編輯：翁世航