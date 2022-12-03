【小說】敷米漿《記得我的名字》選摘：他們說，每到太陽下山的時候，老虎洞裡會發出一陣一陣的吼叫聲

文：姜泰宇（敷米漿）

他們說，虎頭山上有一個老虎洞，在很難很難爬到的地方。每到太陽下山的時候，老虎洞裡會發出一陣一陣的吼叫聲。 於是很多人開始找這個老虎洞。

在太陽下山之前。

很多時候我會想起這一段路。尤其是我在派出所半蹲，教官走進來看見我，第一件事就是把我踹得腰弓起來、好像一隻煮紅的蝦子，然後在派出所地板滑了幾公尺的時候，特別想念。

桃林鐵路還在運煤的時候，有一段從萬壽路果菜市場過來，繞過萬全街途經山頂國小的後門，一路往虎頭山的方向過去。經過果菜市場那邊永遠是蔬果腐敗的味道，小時候不懂掩著鼻子走過去，臭便臭吧。不知道幾歲的時候才被教育那是臭，得掩鼻皺眉通過才行。

鐵路通過南崁溪有一段勇氣橋（我自己取的，因為要跨越需要勇氣），孤零零的鐵軌高高立在溪上，想跨過鐵軌穿行到虎頭山花市，不想繞遠路，就必須承擔那樣的風險。鐵軌很高，除了軌道之外什麼都沒有，兩旁沒有護欄、下方沒有安全網。也就是說，看起來那麼高的、跨過南崁溪的高架鐵軌，如果你穿行其上，恰好遇見火車駛來，你不是往前跑，就是往後跑。中間有一小格避車道，真跑不過，就往那裡躲。好險這種運煤車速度通常慢，即便十歲左右的我，跑快一點還是能跑贏火車的。

或者跑贏你的同伴。

選一個。

很小的時候我會跟阿奇一起走那段路，那時候我不感覺自己懼高，阿奇每次都用跑的，精準踩過每一個木柵。我低著頭小心翼翼看著自己腳步，緊追在他的身後。阿奇曾經問我：「如果火車來了，你是往前跑，還是往回跑？」

我很認真地想了許久，也不知道火車來的方向，於是我反問阿奇，你往前還是往回跑？阿奇頭髮少少的，有點黃黃的，大我一歲。他說，當然往前跑啊。我說好，我也往前跑。

事實上，我一直都是一個往後跑的人。但總有人看見車來了，既不往前也不往後，他們待在原地，任憑火車來勢洶洶不是對手。阿奇他媽媽或者就是那樣的人。在大人隱晦的言談中知道，過了桃林鐵路不遠，得經過桃園高中、孔廟、職訓中心，有一間醫院。阿奇他媽媽就從那裡跳下來。

說也奇怪，本來一到放假就形影不離的我們，從那之後就很少一起出去玩，隨著每一次我臉貼在紗門上看著外面等待著阿奇熟悉的呼喚聲，一次一次失望地坐回客廳，我媽只要看見我鼻子黑黑的，就知道我又去貼著紗窗等阿奇。我猜他是長大了，很像更小的時候老師教我們用布丁的盒子下面鋪濕的衛生紙，放上綠豆，突然間一個晚上綠豆就長高了一樣。鋪滿布丁盒底層的綠豆，總會有幾顆不發芽。我知道我是不發芽的那一個，看著別人一直「蹭、蹭、蹭」地往上竄，就沒有多少羨慕。

或者我只是想把阿奇留在最原本的地方，那裡他媽媽沒有跳下來，我們還是放假會一起出去混，或者坐在我爸新買的車子上，跟他介紹我家新車後座有可以拉下來的扶手，後來才知道阿奇他爸爸開的車比我爸高級太多，也虧他那麼有耐心聽我說完對他來說平常至極的車子配備。

或者我也想留在那裡，經常從他家一樓鐵工廠穿過去，跟他表哥阿春打招呼之後徑直走去樓上阿奇房間，拿出稀奇古怪的鬥牌、大富翁或者GameBoy玩一個下午，空氣中總有一種金屬潤滑油的味道。

沒有什麼是可以留下來的，不管是果菜市場的腐臭味還是潤滑油味。

不知道是不是阿奇跟我說的，虎頭山上有老虎洞。

我不覺得他騙我，因為他跟我說過，他阿公家旁邊有一個恐龍洞，門口有一隻大恐龍，我本來是不信的，誰知道有一年暑假去他阿公家玩，他真的帶我走過長長的山路，找到那個恐龍洞。洞口的恐龍正面對著我們，兩隻手張開嘴巴大大的，比虎頭山公園的恐龍還要大多了。我們只能遠遠地看著，恐龍的下面是一道門，門口有一隻很凶的狗，還沒靠近就一直叫。那個時候我開始相信阿奇跟我說的話，所有的話。

從小在龜山長大，虎頭山公園熟到不行，校外遠足去虎頭山，週末走走去虎頭山。自從我知道虎頭山上有老虎洞之後，我把這件事當成一個祕密，尤其在阿奇幾乎從我生命中消失以後。可惜的是，聽說要找到老虎洞，只能依靠聲音，一到太陽幾乎要下山的時候，老虎洞會發出老虎的叫聲。但我每次去虎頭山都是白天，太陽下山之前就必須回家，青春期之前我根本沒機會真正找到老虎洞。

為什麼一定要在太陽下山之前才發出聲音呢？我一直很疑惑。這個祕密藏在我的心裡，牢牢的，每次都在幾乎要忘記的時候，就會有一些事情提醒我再次想起。他們說，在走廊正中間站著的那兩個人，中間只留一個小通道給人走，那個通道叫做老虎洞。那兩個人叫什麼名字我已經忘記了，在剛升上國中的時候，只知道他們是東門國小有名的「七匹狼」其中兩個，很凶。兩人並不魁梧，有著超齡的氣質，手插在口袋斜斜杵在那裡。

我不知道其他同學為了不穿過那個老虎洞，都會繞到樓下的廁所，或者乾脆就不去福利社買東西，只有我這個傻傻的，從他們兩個中間穿過去，馬上就被攔下來，腦袋被敲了好幾下，有些暈。那兩匹狼後來跟我罵了些什麼我完全不記得了，只覺得他們好恐怖，然後得知那是他們的老虎洞遊戲，跟我想像中的老虎洞完全不一樣。

這個老虎洞出現的時間不長，那兩匹狼很快就在學校消失了，退學之類的。我問了跟他們同班的補習班同學，聽說兩匹狼是在桃園夜市搶劫所以進了觀護所。那一秒鐘我很想跟那個同學說有關老虎洞的事，但我還是沒有。