《日本文學館紀行》：漱石山房紀念館到處可見貓影，象徵《我是貓》與夏目之間的因緣
我們想讓你知道的是
戰後的日本致力文化重建，各地文學館應運而生，使日本成為世界擁有最多文學博物館的國家。做為文化資產也帶動觀光的文學館，不僅保存作家典籍、漫畫、繪本等，同樣是作家精神的體現。陳銘磻耗時四十年，一一探訪，為台灣讀者展現從古代到現代、從傳統到流行、豐富而開闊的日本文學地景。
文：陳銘磻
國民大作家的貓塚——新宿早稻田﹒漱石山房紀念館
- 所在地：東京都新宿區早稻田南町7。
- 開館日：二○一七年九月二十四日。
- 入館費：一階導入展示（免費）、一階漱石山房再現展示室（付費）、二階展示室（付費）。大人、大學生、高校生三百元／中、小學生一百元（日幣）。
- 作品展：我是貓、少爺、三四郎、虞美人草、草枕、夢十夜、彼岸過迄、道草等。貓塚。書齋。
夏目漱石本名夏目金之助，一八六八年出生新宿喜久井町小吏家庭，排序么子，是日本近代文學史上享有崇高地位的文學家，人稱「國民大作家」。
著作不多的夏目，每部作品均具代表性：《我是貓》、《少爺》、《草枕》、《虞美人草》、《三四郎》、《從此以後》、《門》、《道草》、《彼岸過後》、《二百十日》、《夢十夜》等。
暮年的夏目追求「則天去私」，一九一一年，拒絕接受政府授予的榮譽博士名號；一九一六年，胃潰瘍去世，家屬依照遺願將他的腦和胃捐贈東京帝大醫學部研究，他的腦至今仍完好保存在東京大學：一九八四年，他的肖像被印在日幣一千元的紙鈔上。
著名的《我是貓》始創於一九○四年，陸續刊載在《杜鵑》雜誌，直到一九○七年，舉家搬遷早稻田大學附近的「漱石山房」，全書才告完成。這部長篇小說確立夏目在日本文學史的地位。
《我是貓》是一本透過貓眼揶揄人類生活與文明的小說，沒有被取名的貓，後來竟成日本著名的貓。關於這隻虎斑貓，夏目的次子夏目伸六在隨筆〈貓塚〉提及：「是母親扔掉又爬進來，爬進來又被扔出去的癩皮貓」。
一九四五年三月，二次世界大戰，漱石山房遭美機空襲燒毀殆盡，夏目後代起居的原址，改建為「漱石公園」，當時即規劃在公園設立夏目半身雕像，以及依據小說《我是貓》製作「貓塚塔」和最初山房走廊的殘留遺跡等。
夏目的一生，大都生活在東京新宿，生前最後九年在漱石山房度過，日本當代著名俳人暨小說家高浜虛子、小說家芥川龍之介等文學摯友經常出入其間，相互切磋、探討文學，留下不少膾炙人口的佳話，芥川龍之介還為夏目的書齋題匾「漱石山房的秋與冬」。
往生後，夏目的書籍大部分收藏於東北大學，使用過的文具，收藏在鎌倉文學館，重建的漱石山房，取名「漱石山房紀念館」，呈現夏目的著作、墨寶、寫字間原貌、手稿筆跡、藏書、文房四寶、寫作用品等遺物，是為紀念夏目誕辰一百五十週年而建，二○一七年九月開館。
主建築後方「漱石公園」設置文豪半身雕像，復原《我是貓》的貓塚石塔、道草庵等。一樓尚有文學屏風、咖啡座、販賣部，販售文學商品：夏目著作、一筆箋、漱石書籤、漱石稿紙、印有夏目專用稿紙的T恤等。
矗立貓塚，象徵《我是貓》與夏目之間的因緣，不禁聯想這隻擁有比人類更能看清逸民愚昧賦性，能觀察人類言行，卻連老鼠都抓不到，沒名字的貓，一旦看穿人心無趣，覺到人世無聊，偷喝啤酒，失足掉進水甕淹死，意味夏目對大惑不解的人性，只能以表象遮掩苦澀，用詼諧傳述悲痛。夏目形容：「這部書，既無情節，也無結構，像海參一樣無頭無尾。」無怪紀念館到處可見貓影。
書籍介紹
本文摘錄自《日本文學館紀行》，聯合文學出版
作者：陳銘磻
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（成人商品、實體商品、限定商品不包含在內，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
走進五十所日本文學館
一窺作家書房的再延伸
戰後的日本致力文化重建，各地文學館應運而生，使日本成為世界擁有最多文學博物館的國家。做為文化資產也帶動觀光的文學館，不僅保存作家典籍、漫畫、繪本等，同樣是作家精神的體現。
陳銘磻耗時四十年，一一探訪，為台灣讀者展現從古代到現代、從傳統到流行、豐富而開闊的日本文學地景。
追蹤五十所以作家、名著、地方為名，別樣風情的日本文學館；遍及舊舍、新館、城市、偏鄉，散步其間，遇見文豪經典之作、手稿、影像、書齋、周邊商品；光影下，一垂兩垂竹捲簾，承載大和文化美學，幽玄似雪，絢麗如花，充滿雅致的耀眼光澤。
本書收錄
第1輯・特定作家の紀念館
三浦綾子／渡邊淳一／太宰治／宮澤賢治／石川啄木／土井晚翠／石之森章太郎／東山魁夷／大佛次郎／樋口一葉／吉川英治／三島由紀夫／井上靖／夏目漱石／松尾芭蕉／川端康成／司馬遼太郎／与謝野晶子／谷崎潤一郎／佐藤春夫／小泉八雲／夢二鄉土／正岡子規／森鷗外／松本清張／遠藤周作
第2輯・經典名著の主題館
《雪國》高半旅館霞の間／《雪國》雪國館／《伊豆の踊子》湯本館／《小倉百人一首》文華館／《源氏物語》博物館／《細雪》谷崎潤一郎故居／《暗夜行路》志賀直哉故居／《萬葉集》文化館／《名偵探柯南》青山剛昌故鄉館／《鬼太郎》水木茂紀念館／《平家物語》歷史館／《坂の上の雲》博物館／《少爺》道後溫泉少爺の間／《草枕》草枕交流館
第3輯・區域性の綜合文學館
新潮社紀念文學館／日本近代文學館／鎌倉文學館／神奈川近代文學館／伊豆近代文學博物館／姬路文學館／城崎文藝館／尾道文學館
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
感受大高雄的新藝術生活方式：「世界百大名畫大展」，義享時尚廣場開展中
我們想讓你知道的是
豐富又多元的文化以及藝術活動，用親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的精神，希望藝術不僅僅侷限在美術館中，而是能用更自然的方式走入你我的生活裡。
「美是到處都有的。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。」——法國雕塑家，羅丹
藝術在人類誕生的千年歲月之中，扮演了舉足輕重的地位。因為有藝術，人類得以跳脫日常，在更高的層次抒發所見所感。以畫作來說，從遠古的洞穴壁畫，到為宗教服務的教堂畫作，再到現近代的抽象派、立體派、超現實主義⋯⋯，在不同的年代，不同的流派反映了當時的社會狀態、審美立場，也帶給我們不一樣的感受。
在生活中，感受藝術帶來的悸動
座落在高雄市鼓山區的義享時尚廣場，以「時尚、生活、人文、藝術」作為經營的核心精神，展現出完全不同於傳統購物商場的創新思維和特質。「我們把藝術和文化，透過不同的載體和主題呈現，因為我們真正想做的，是一個貼近民眾、走入生活的藝術中心。」義享時尚廣場行銷部高宜伶經理分享道。其實早在開幕之前，義享時尚廣場就透過全台首座可呈現裸視3D的LED螢幕，以「四季」為主題播放著不同氣氛的藝術畫作，成為在地最有藝術感的一片風景。去年（2021年）為了推廣並鼓勵全民防疫，更推出戴上口罩的「獨眼巨人」，逼真效果在全台掀起熱烈討論。
「我們想推廣的展覽，是貼近民眾生活、真正寓教於樂，適合各個年齡層一起來觀賞的藝術展覽。因為藝術就是生活，生活就是藝術。」翡冷翠文創的鄭清煌總經理，和義享時尚廣場有著不謀而合的理念，因此共同促成了這次「世界百大名畫大展」的展出。擁有超過20年的策展經驗，每次展出總是收穫熱烈迴響的翡冷翠文創，大約10年前引進了「會動的清明上河圖」來台展出之後，對於如何讓藝術與民眾更親近，有了全新的想法。「我們透過這些展覽想告訴大家的是，其實藝術真的沒有距離我們那麼遠。幾百年前的文藝復興時期也好，近現代的印象主義也好，那些藝術家透過畫作所展示的，都是反應了當時社會的需求，以及他們對生活、生命的觀察和體悟。每一個人都有權利去看、去感受。」鄭總經理表示。
目不暇給，600年經典畫作的完整呈現
「世界百大名畫大展」穿越六百年的時空，搜羅一百幅世界知名畫作，以「虛實整合、動靜搭配」的方式，帶來全台最大規模的沉浸式藝術體驗。這次展覽分為三大展區，包括「永恆經典．歷史長廊」、「人文樂章．文藝復興」、「黃金印象．經典藝廊」。在「永恆經典．歷史長廊」中，觀眾可以一口氣看到百幅經典畫作，從文藝復興時期開始，到新藝術／現代主義時期一字排開。每個時期的藝術重點和特色，透過這些畫作清楚呈現眼前。
「我們也設計了QR Code，觀展民眾掃描之後就可以看到更多關於該作品的資訊。再搭配我們正在開發、預計12月要上線的語音導覽，幫助大家更容易吸收這些名畫的典故。」在這個展區中，鄭總經理特別推薦單獨展出的《蒙娜麗莎的微笑》。「我們展出這幅畫的方式，跟羅浮宮一模一樣，讓你不用去羅浮宮，就能擁有同樣的視覺感受。」一直希望能夠「讓藝術就在身邊」的鄭總經理，除了重現羅浮宮的設計之外，更邀請義大利團隊精心設計了氣勢磅礡的沉浸式影片，利用最先進的4K投影技術，伴隨著特別譜寫的樂曲，在「人文樂章．文藝復興」展區中呈現，就是要讓觀眾彷彿走進畫作所在的時空。當米開朗基羅的傳世巨作《創世紀》出現在影片中時，觀眾也像是身處在義大利的西斯汀教堂，感受到那股莊嚴的神性，以及藝術的震撼。
說到科技，在「黃金印象．經典藝廊」這個展區中，科技更是被巧妙地利用。鄭總經理說：「我們用高仿真原寸噴繪技術，搭配高解析度的LCD液晶顯示器，重現了畫作中的細節，環境的亮部、暗部，人物的表情、姿態，所有的細節，零距離的讓觀眾清楚看見。」在這裡，鄭總經理邀請觀眾細細觀賞維梅爾的畫，因為代表作為《戴珍珠耳環的少女》的維梅爾，一生所有的畫作被世界上許多不同的美術館所收藏。「真的沒有任何一個地方，能夠讓你同時看到這麼多維梅爾的畫作。」穿梭時光洪流、打破距離限制，「世界百大名畫大展」就是這樣一個令人著迷、佩服，值得一看再看的展覽。
打造無所不在、俯拾皆是的藝術環境
「在開展前，我們特別於首次週年慶提供會員購物滿3000元即可獲得『世界百大名畫大展』門票活動，當時我們就注意到，有民眾在獲得免費門票之後，也願意購買門票邀約家人、朋友一起來觀看；也有不少顧客在商場假日舉辦的藝術講座後，對於藝術更加了解後，再度二刷、三刷的欣賞展覽，可見這次展覽的魅力真的很強。」高經理更進一步分享，推廣藝術不遺餘力的義享時尚廣場，於全館進行藝術策展，包含與高雄鄰近國小聯手打造位於4F的藝術長廊——「兒童享樂繪畫特展」，蒐集了許多小朋友心中不同樣貌的快樂時刻，展出了一個充滿童趣的美好世界。也與高雄藝術教室合作於6F展出以寵物主題的兒童藝術創品展，此外再加上全台瘋迷的手作毯特展也將於3F展示，搭配假日舉辦各式手作教室，想必又要掀起一波好評熱潮。
豐富又多元的文化以及藝術活動，親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的經營精神。再加上串聯高雄美術館的高雄輕軌「愛河之心站」就在旁邊，更讓義享時尚廣場正式進入美術館生活圈的範圍。「因為我們希望藝術展演的形式不僅僅於美術館中，而是能以貼近消費者自然的方式來體驗藝術，或許是在你家旁邊、或許是在社區裡面出現。來逛商場、吃美食之餘，還能欣賞藝術作品。這就是國外盛行的生活藝術。」高經理誠摯地邀請大家能有機會來到義享時尚廣場，一起感受藝術的生活，生活的藝術。
感受藝術全台一起來，關鍵評論網加碼再提供讀者專屬購票連結，點選連結購票，在展場內拍照並於Facebook打卡，還可以在售票處兌換『百大名畫口罩』乙盒（限量）。