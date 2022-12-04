《日本文學館紀行》：漱石山房紀念館到處可見貓影，象徵《我是貓》與夏目之間的因緣

文：陳銘磻

國民大作家的貓塚——新宿早稻田﹒漱石山房紀念館

所在地：東京都新宿區早稻田南町7。

開館日：二○一七年九月二十四日。

入館費：一階導入展示（免費）、一階漱石山房再現展示室（付費）、二階展示室（付費）。大人、大學生、高校生三百元／中、小學生一百元（日幣）。

作品展：我是貓、少爺、三四郎、虞美人草、草枕、夢十夜、彼岸過迄、道草等。貓塚。書齋。

夏目漱石本名夏目金之助，一八六八年出生新宿喜久井町小吏家庭，排序么子，是日本近代文學史上享有崇高地位的文學家，人稱「國民大作家」。

著作不多的夏目，每部作品均具代表性：《我是貓》、《少爺》、《草枕》、《虞美人草》、《三四郎》、《從此以後》、《門》、《道草》、《彼岸過後》、《二百十日》、《夢十夜》等。

暮年的夏目追求「則天去私」，一九一一年，拒絕接受政府授予的榮譽博士名號；一九一六年，胃潰瘍去世，家屬依照遺願將他的腦和胃捐贈東京帝大醫學部研究，他的腦至今仍完好保存在東京大學：一九八四年，他的肖像被印在日幣一千元的紙鈔上。

著名的《我是貓》始創於一九○四年，陸續刊載在《杜鵑》雜誌，直到一九○七年，舉家搬遷早稻田大學附近的「漱石山房」，全書才告完成。這部長篇小說確立夏目在日本文學史的地位。

《我是貓》是一本透過貓眼揶揄人類生活與文明的小說，沒有被取名的貓，後來竟成日本著名的貓。關於這隻虎斑貓，夏目的次子夏目伸六在隨筆〈貓塚〉提及：「是母親扔掉又爬進來，爬進來又被扔出去的癩皮貓」。

一九四五年三月，二次世界大戰，漱石山房遭美機空襲燒毀殆盡，夏目後代起居的原址，改建為「漱石公園」，當時即規劃在公園設立夏目半身雕像，以及依據小說《我是貓》製作「貓塚塔」和最初山房走廊的殘留遺跡等。

夏目的一生，大都生活在東京新宿，生前最後九年在漱石山房度過，日本當代著名俳人暨小說家高浜虛子、小說家芥川龍之介等文學摯友經常出入其間，相互切磋、探討文學，留下不少膾炙人口的佳話，芥川龍之介還為夏目的書齋題匾「漱石山房的秋與冬」。

往生後，夏目的書籍大部分收藏於東北大學，使用過的文具，收藏在鎌倉文學館，重建的漱石山房，取名「漱石山房紀念館」，呈現夏目的著作、墨寶、寫字間原貌、手稿筆跡、藏書、文房四寶、寫作用品等遺物，是為紀念夏目誕辰一百五十週年而建，二○一七年九月開館。

主建築後方「漱石公園」設置文豪半身雕像，復原《我是貓》的貓塚石塔、道草庵等。一樓尚有文學屏風、咖啡座、販賣部，販售文學商品：夏目著作、一筆箋、漱石書籤、漱石稿紙、印有夏目專用稿紙的T恤等。

矗立貓塚，象徵《我是貓》與夏目之間的因緣，不禁聯想這隻擁有比人類更能看清逸民愚昧賦性，能觀察人類言行，卻連老鼠都抓不到，沒名字的貓，一旦看穿人心無趣，覺到人世無聊，偷喝啤酒，失足掉進水甕淹死，意味夏目對大惑不解的人性，只能以表象遮掩苦澀，用詼諧傳述悲痛。夏目形容：「這部書，既無情節，也無結構，像海參一樣無頭無尾。」無怪紀念館到處可見貓影。

書籍介紹

本文摘錄自《日本文學館紀行》，聯合文學出版

作者：陳銘磻

走進五十所日本文學館

一窺作家書房的再延伸

戰後的日本致力文化重建，各地文學館應運而生，使日本成為世界擁有最多文學博物館的國家。做為文化資產也帶動觀光的文學館，不僅保存作家典籍、漫畫、繪本等，同樣是作家精神的體現。

陳銘磻耗時四十年，一一探訪，為台灣讀者展現從古代到現代、從傳統到流行、豐富而開闊的日本文學地景。

追蹤五十所以作家、名著、地方為名，別樣風情的日本文學館；遍及舊舍、新館、城市、偏鄉，散步其間，遇見文豪經典之作、手稿、影像、書齋、周邊商品；光影下，一垂兩垂竹捲簾，承載大和文化美學，幽玄似雪，絢麗如花，充滿雅致的耀眼光澤。

本書收錄

第1輯・特定作家の紀念館

三浦綾子／渡邊淳一／太宰治／宮澤賢治／石川啄木／土井晚翠／石之森章太郎／東山魁夷／大佛次郎／樋口一葉／吉川英治／三島由紀夫／井上靖／夏目漱石／松尾芭蕉／川端康成／司馬遼太郎／与謝野晶子／谷崎潤一郎／佐藤春夫／小泉八雲／夢二鄉土／正岡子規／森鷗外／松本清張／遠藤周作



第2輯・經典名著の主題館

《雪國》高半旅館霞の間／《雪國》雪國館／《伊豆の踊子》湯本館／《小倉百人一首》文華館／《源氏物語》博物館／《細雪》谷崎潤一郎故居／《暗夜行路》志賀直哉故居／《萬葉集》文化館／《名偵探柯南》青山剛昌故鄉館／《鬼太郎》水木茂紀念館／《平家物語》歷史館／《坂の上の雲》博物館／《少爺》道後溫泉少爺の間／《草枕》草枕交流館



第3輯・區域性の綜合文學館

新潮社紀念文學館／日本近代文學館／鎌倉文學館／神奈川近代文學館／伊豆近代文學博物館／姬路文學館／城崎文藝館／尾道文學館

Photo Credit: 聯合文學

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航