「Pasar」一詞從波斯語演變而來，來印尼逛「巴剎」吃喝玩樂通通有
我們想讓你知道的是
市場或市集的印尼文為Pasar。Pasar一詞從波斯語演變而來；巨港華人慣稱「巴剎」。巴剎有不同形式，例如專門賣魚、賣海鮮，稱作「魚巴剎」，印尼文Pasar Ikan。魚巴剎靠近港口，漁民捕撈上來的魚，立刻在魚市場拍賣，價格實惠、魚肉新鮮。
常民百姓離不開市場，舉凡生活用品、服飾、廚具、食材、新奇物品、娛樂等，市場都找得到。
我對印尼市場的印象是，兒時我父親曾在巨港傳統市場附近開店賣咖啡豆。偶爾，父親會帶我到店裡，有空時還帶我到市場逛街，喝椰子水，吃娘惹糕。
印尼四十年前，市場頗為傳統，通常馬路坑坑洞洞，路上常見泥巴，吵雜髒亂，各族群聚集，味道複雜。
如今，印尼的市場已逐漸擺脫髒亂。五年前我回印尼，有天表姊帶我到她家附近的傳統市場逛逛。抵達後，覺得煥然一新，不僅發現市場變得明亮、美觀，連地板也變得乾爽，空氣中少了臭氣沖天的腐爛味，各家攤販整齊擺放蔬果，井然有序。
事實上，不僅我表姊家附近傳統市場搖身一變。當今，印尼不少市場變得比以往整齊，有些市場從單純販售蔬果、肉類的傳統市集，轉而結合觀光，一到周末，人山人海，人們前往遊玩，品嘗特色美食等。
市場或市集的印尼文為Pasar。Pasar一詞從波斯語演變而來；巨港華人慣稱「巴剎」。巴剎有不同形式，例如專門賣魚、賣海鮮，稱作「魚巴剎」，印尼文Pasar Ikan。魚巴剎靠近港口，漁民捕撈上來的魚，立刻在魚市場拍賣，價格實惠、魚肉新鮮。
印尼尚有水上巴剎，例如印尼南加里曼丹首府馬辰市（Banjarmasin）市場設在河上，是印尼著名的水上市場（Pasar Terapung），攤販利用舢舨販售蔬果、鮮魚、糕點等。
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桃園商圈學：老舊店面華麗轉身，空間改造、品牌再設計促進商圈活力
我們想讓你知道的是
有別於其他縣市，桃園市政府深入輔導商圈及店家來翻轉商圈。從推動精緻化的「星級友善店家認證」、商圈顧問輔導諮詢、多元行銷推廣，並以行銷主題節慶活動帶動商圈特色元素，形塑城市形象；對商圈店家深入輔導，多年來也進行了「店面的華麗轉身x店家改造」。
店面的華麗轉身x店家改造
桃園市政府經濟發展局自107年開始推動商圈店家改造相關計畫，已經推動5個年度，累計輔導58家店家改造，為六都中輔導、改造店家數量最多。改造過程由專業團隊挖掘有故事的老店家，透過「空間」改造及「品牌」再設計，打造全新店家形象；同時，積極輔導店家改造其實也在形塑商圈街區亮點，展現在地特色。改造之後，消費者滿意度及回訪率大幅提高，多數受輔導店家消費者滿意度高達90%、營業額更是往上增加2-3成。
而今（111）年店家改造也輔導包含7個商圈共14店家，改造經費由店家自籌50%，市府補助50%。透過市府的推動，期待店家能從軟、硬體雙軌並進優化轉型，提供消費者更優質的逛購體驗！本次改造店家包含「双霖茶莊」、「平鎮區農會宋屋辦事處」、「林永方點線麵食館」、「阿囡陶器」、「胖菓子」、「粉紅蛙仙草奶凍之家」、「蛋金固烘焙坊」、「富恩好食」、「黑山銀花」、「愛的爆爆」、「愛寶童裝舖」、「新元香業」、「新百王餐廳」、「潤米roomy-米饅頭、貝果專門店」。從服飾店的門面空間設計轉換、餐飲業的品牌與空間優化，再到傳統產業、文創手作等領域，店家將整體形象設計與空間機能優化改造後，不僅讓消費者耳目一新，也提升了實體服務所需的空間機能。
店家成果發表會
轉變的過程中，有店家笑著表示許多老客人因為空間改造的太美還以為走錯了地點！在舊雨新知的奔相走告下，生意也更加興隆。為紀錄店家們改造前後的差異，更舉辦「華麗轉身x店家改造 成果發表會」，由市長頒贈店家們意喻生意興隆的盆栽，祝福店家們能再華麗轉身後一鳴驚人、鴻圖大展；同時今年度新獲選認證的48家桃園市星級友善店家，也於發表會中頒發認證。
桃園市積極輔導超過50店家改造、累積認證友善店家百間，都是希望優化消費者體驗，促進商圈經濟，更將地方商圈軟實力再次升級，也期待民眾在這適合出遊散步的秋冬交會之際，到桃園一探究竟。
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本文章內容由「桃園市政府經濟發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。