「Pasar」一詞從波斯語演變而來，來印尼逛「巴剎」吃喝玩樂通通有

常民百姓離不開市場，舉凡生活用品、服飾、廚具、食材、新奇物品、娛樂等，市場都找得到。

我對印尼市場的印象是，兒時我父親曾在巨港傳統市場附近開店賣咖啡豆。偶爾，父親會帶我到店裡，有空時還帶我到市場逛街，喝椰子水，吃娘惹糕。

印尼四十年前，市場頗為傳統，通常馬路坑坑洞洞，路上常見泥巴，吵雜髒亂，各族群聚集，味道複雜。

如今，印尼的市場已逐漸擺脫髒亂。五年前我回印尼，有天表姊帶我到她家附近的傳統市場逛逛。抵達後，覺得煥然一新，不僅發現市場變得明亮、美觀，連地板也變得乾爽，空氣中少了臭氣沖天的腐爛味，各家攤販整齊擺放蔬果，井然有序。

事實上，不僅我表姊家附近傳統市場搖身一變。當今，印尼不少市場變得比以往整齊，有些市場從單純販售蔬果、肉類的傳統市集，轉而結合觀光，一到周末，人山人海，人們前往遊玩，品嘗特色美食等。

市場或市集的印尼文為Pasar。Pasar一詞從波斯語演變而來；巨港華人慣稱「巴剎」。巴剎有不同形式，例如專門賣魚、賣海鮮，稱作「魚巴剎」，印尼文Pasar Ikan。魚巴剎靠近港口，漁民捕撈上來的魚，立刻在魚市場拍賣，價格實惠、魚肉新鮮。

位於印尼中爪哇，專賣魚貨的「魚巴剎」

印尼尚有水上巴剎，例如印尼南加里曼丹首府馬辰市（Banjarmasin）市場設在河上，是印尼著名的水上市場（Pasar Terapung），攤販利用舢舨販售蔬果、鮮魚、糕點等。