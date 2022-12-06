《地圖力》：「矽溪」與「矽草原」興起，地球上再也沒有「偏遠地區」
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地理想像力在連結個人的私地理與公地理，或做出空間決策時，實為非常有用的工具。運用地理想像力，在各種尺度將特定主題地圖化，就能一眼看出自己與地區、國家、世界是如何連結的。不僅如此，即便是相同的問題，「發揮地理想像力的方式」不同，對於現實的解釋也截然不同。
文：金伊財（김이재）
矽溪與矽草原的興起
渴，方知水；飄洋過海，方知陸地；劇痛，方知狂喜；曾經警告的戰爭，方知和平；墓地，方知愛情；雪，方知鳥。
——艾蜜莉．狄金森（Emily Dickinson），美國詩人
根據《經濟學人》（Economist）智慧單元二○一八年發表的數位環境報告書，世界上技術革新速度最快、創業生態系統急劇發展的城市，不是矽谷所在的加州舊金山，而是印度中部內陸的邦加羅爾。此外，印度的孟買、新德里，中國的北京、上海、廣州、深圳，東南亞的雅加達、馬尼拉、新加坡等亞洲新興城市，也在迅速進行數位革新。
特別是印尼的首都雅加達超越倫敦（第九位）、紐約（第十一位）、新加坡（第十四位）、首爾（第二十七位），排在第八位。特別是在具體指標之一的革新與企業家精神方面，排在第八位，超過中國的代表性創業城市之一——深圳（第十一位）。
環境愈惡劣跳愈高的青蛙
技術落後的國家省略中間發展階段，積極接受數位革命，比已開發國家增長更快，
這就是「跳蛙現象」。對於已經擁有電話、用電腦連接網路的已開發國家人民來說，智慧型手機或許只有輔助作用。類比世代的西歐老年層，對於新技術的排斥感也相當強烈。老人比重高、漢字多的日本，仍然有很多用傳真預約的旅館（傳統旅館）。
但處在生活環境惡劣之地的人們，積極接受技術革新。愈是不便和惡劣的環境，青蛙會跳得愈高，所以比起已開發國家，發展中國家的數位革新可能會更快、更果決。若要瞬間實現「跳躍」，在落後地區反而會有較大的機會。最近手機使用人口爆發性增長的地方，不是西歐的已開發國家，而是亞洲、中南美、非洲的低發展國家。
韓國線上教育巨擘Megastudy的會長孫主恩預計：「比起畢業於哪所大學，與別人不同的創意更重要，大學入學考試產業也會在十年內沒落。」由於世界最低出生率和高齡化，韓國的未來一片黯淡，沒有學習天分的人（多少有點偏激）主張「應該去東南亞、非洲做生意」。對於「韓國現在無解」的觀點，雖然贊成與反對兩派意見紛紜，但為因應韓國人口結構的急劇變化，似乎大家都認同「大重置」（Great Reset）有其必要。
或許孫會長已經看過世界人口地圖，特別是正確呈現手機使用人口的世界地圖？
與矽谷直接相連的矽溪
韓國資訊科技企業的創意性和韓國國民的快速適應能力，真的非常厲害。特別是一九九九年在韓國國內推出、備受歡迎的線上虛擬社區Cyworld和虛擬貨幣CyDotori，現在想想也是非常具有革新意義的服務。是否Cyworld可以視為Facebook的始祖、CyDotori視為區塊鏈的鼻祖呢？如果Cyworld創始人早早展開世界地圖，挑戰全球舞台，那麼Facebook可能無法誕生。
位於板橋的潘朵拉電視（Pandora TV）的創業速度比成為全世界文化資訊工廠的YouTube還要快，韓國的Naver比美國Google早一年成立，所以韓國肯定是真正的資訊科技強國。二○一四年左右，我在東南亞進行實地調查時，LINE在泰國、印尼是亞洲最早的資訊應用程式，人氣非常高。但在猶豫不決的時候，LINE被從美國發跡的WhatsApp、中國的微信迅速超越。
如果當時擔任Naver全球投資負責人的理事會議長樸海鎮專注於東南亞市場，而非日本市場，LINE會不會成長為擁有魅力韓流內容的亞洲代表平台企業呢？二○一四年，當時孫正義反而離開日本，向印度和東南亞當地平台企業進攻投資。當然，目前LINE在日本、泰國仍然處於強勢，但這些國家在亞洲高齡化嚴重，數位經濟活力下降，這一點也令人遺憾。
反之，以色列人口只有八百萬人左右，面積僅為韓半島的十分之一，但被稱為「矽溪」（Silicon Wadi）的以色列首都特拉維夫，與美國矽谷、中國深圳一起獲選為世界三大創業中心。Google的創始人佩吉和布林、微軟的蓋茲、Facebook的雪莉．桑德伯格（Sheryl Sandberg）和馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）等大型科技企業的創始人都是猶太人，所以矽谷與矽溪的關聯性呈持續提高的趨勢。現在，以保守投資者聞名的巴菲特也訪問以色列，尋找投資標的企業。
為了在狹窄的國土上生存，以色列青年們競爭激烈，男女都要服兵役，雖然生活辛苦不輸韓國青年，但也有很多不同之處。在韓國，穩定的公務員和大企業人氣很高，青年們一邊聽網路講座，一邊準備就業，但在以色列，許多青年展開世界地圖，準備創業。
因為以色列創業者們從一開始就在海外制定事業計畫，如果只依靠內需，很快就會遇到瓶頸。即使一開始創業將總公司設在首都特拉維夫，也理所當然地認為要將事業擴張到全世界。
韓國資訊科技企業大多都把國內市場放在首位，新創企業也依賴政府支援。就連國內最優秀的搜尋引擎NAVER，也以國內市場為中心開發服務，因此，與韓國的卓越技術能力和高經濟地位相比，韓國平台企業的國際競爭力較低。從矽谷起步的全球平台企業，原本就以強烈攻勢擴張領土，所以國內企業很難在全球市場上找到狹縫。
最近，Naver奮發圖強，開拓全球網路漫畫市場，通過Snow、Zepeto在海外提高知名度，但全球連接性低的韓國資訊科技生態系統，卻像加拉帕戈斯群島（Islas Galápagos）一樣被孤立。如果具備技術能力、努力、熱情的韓國青年們展開世界地圖，發揮地理想像力，不知是否會形成超越矽谷、矽溪的「矽韓半島」，身為地理學家，著實感到可惜。
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想改變新髮型嗎？美髮業運用AI精準行銷，吸引潛在顧客上門
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走進美髮門市，換了一個漂亮的新造型，下一次你會相隔多久再預約剪燙護髮？這是美髮業者最想要了解的資訊，掌握顧客輪廓及來店頻率，藉此投放最精準的行銷資源。名留國際運用AI，便做到了這一點，準確預測網路廣告的觸及率，吸引更多潛在客戶上門。
在數位行銷領域中，零售業如何蒐集分析用戶數據行為，做到精準廣告行銷將是極大挑戰。在全台擁有多分店的名留國際，因未設置專屬的數據分析人力，以致於寶貴會員資料未能充份運用，所幸透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」與AI新創團隊媒合，強化廣告觸及率，提升廣告效益。
串連線上線下資料，一鍵預測廣告投放效益
在首三個月的概念驗證期間，智造奇機AI團隊發現，名留資料可用率僅約50%，主因是POS系統的各個欄位，並未確實填寫，例如結帳時請客戶提供基本資料，卻遺漏了年齡、性別等必要欄位，點出了這個問題後，經過修改調整，資料利用率已接近100%，可被AI模型使用，線上線下串接建立API，只要輸入幾項參數，就能預測廣告投放的觸及率。
舉例來說，某一分店的主力客群是18-30歲，女性為主，每個月平均來店一次。如果能藉由這樣的消費者輪廓，替該分店投放線上廣告，吸引相同特徵的潛在客群，就能優化營運業績。
接著，AI團隊再進一步整合名留以往在臉書投放廣告的歷史紀錄，例如曾經投放的受眾有哪些、觸及率及轉化率如何，將這些線上數據，與前述POS系統的線下資料整合，一併交給AI模型來進行分析，增加資料的豐富性，以提升AI預測的準確度。
產業獨有的淡旺季來客數，交給AI整合判讀
另一個非常獨特的數據變化因素，也需要交給AI判讀，就是淡旺季來客數的時間因素。美髮業的數據處理和分析，非常需要進行時間序列的分群，主因為產業的淡旺季，深受假期與季節的影響。例如春夏炎熱，剪髮次數頻繁，秋冬則間隔較長，但到了年節前夕，又有一波高峰。「這種產業獨有的特性，必須與出題方溝通才能夠得知，這也是AIGO平台最有價值之處，媒合產業與人才蒐集產業特性。」智造奇機團隊表示。
運用AI來協助分析，還有一個優勢：排除人的主觀偏見。例如，某一家分店投放廣告思維，大多鎖定年輕女性，但AI模型發現，該店其實有不少男性主力客群，只是行銷人員及設計師的主觀經驗，習慣鎖定女性顧客。這個意外的發現，也突顯產業與AI結合的重要性，可找出既有盲點，改善行銷效益。
AI預測網路廣告觸及率，準確度高達94.5%
經過上述努力，團隊替名留打造的AI系統，不需聘請數據專家維護，其直覺友善的介面，由行銷人員即可輕鬆操作，只要輸入廣告投放時間、受眾年齡、性別、預計廣告預算與則數等資訊，短短幾秒鐘系統就能預測觸及率的多寡，而且準確度高達94.5%。
由於初步的概念驗證十分成功，智造奇機與名留國際已展開第二階段的合作-自動化，也就是將門店客戶與臉書廣告的即時資訊，自動導入AI系統進行分析，讓AI模型持續學習，進一步提升準確度。智造奇機團隊表示，「因為AIGO的競賽平台，才能夠開啟這樣的充滿更多未來性的合作機會，讓國內AI人才深入了解產業需求，具備實戰能量。」
「數位發展部數位產業署 廣告」