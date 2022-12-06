《地圖力》：「矽溪」與「矽草原」興起，地球上再也沒有「偏遠地區」

文：金伊財（김이재）

矽溪與矽草原的興起

渴，方知水；飄洋過海，方知陸地；劇痛，方知狂喜；曾經警告的戰爭，方知和平；墓地，方知愛情；雪，方知鳥。 ——艾蜜莉．狄金森（Emily Dickinson），美國詩人

根據《經濟學人》（Economist）智慧單元二○一八年發表的數位環境報告書，世界上技術革新速度最快、創業生態系統急劇發展的城市，不是矽谷所在的加州舊金山，而是印度中部內陸的邦加羅爾。此外，印度的孟買、新德里，中國的北京、上海、廣州、深圳，東南亞的雅加達、馬尼拉、新加坡等亞洲新興城市，也在迅速進行數位革新。

特別是印尼的首都雅加達超越倫敦（第九位）、紐約（第十一位）、新加坡（第十四位）、首爾（第二十七位），排在第八位。特別是在具體指標之一的革新與企業家精神方面，排在第八位，超過中國的代表性創業城市之一——深圳（第十一位）。

Photo Credit: 商周出版

環境愈惡劣跳愈高的青蛙

技術落後的國家省略中間發展階段，積極接受數位革命，比已開發國家增長更快，

這就是「跳蛙現象」。對於已經擁有電話、用電腦連接網路的已開發國家人民來說，智慧型手機或許只有輔助作用。類比世代的西歐老年層，對於新技術的排斥感也相當強烈。老人比重高、漢字多的日本，仍然有很多用傳真預約的旅館（傳統旅館）。

但處在生活環境惡劣之地的人們，積極接受技術革新。愈是不便和惡劣的環境，青蛙會跳得愈高，所以比起已開發國家，發展中國家的數位革新可能會更快、更果決。若要瞬間實現「跳躍」，在落後地區反而會有較大的機會。最近手機使用人口爆發性增長的地方，不是西歐的已開發國家，而是亞洲、中南美、非洲的低發展國家。

韓國線上教育巨擘Megastudy的會長孫主恩預計：「比起畢業於哪所大學，與別人不同的創意更重要，大學入學考試產業也會在十年內沒落。」由於世界最低出生率和高齡化，韓國的未來一片黯淡，沒有學習天分的人（多少有點偏激）主張「應該去東南亞、非洲做生意」。對於「韓國現在無解」的觀點，雖然贊成與反對兩派意見紛紜，但為因應韓國人口結構的急劇變化，似乎大家都認同「大重置」（Great Reset）有其必要。

或許孫會長已經看過世界人口地圖，特別是正確呈現手機使用人口的世界地圖？

與矽谷直接相連的矽溪

韓國資訊科技企業的創意性和韓國國民的快速適應能力，真的非常厲害。特別是一九九九年在韓國國內推出、備受歡迎的線上虛擬社區Cyworld和虛擬貨幣CyDotori，現在想想也是非常具有革新意義的服務。是否Cyworld可以視為Facebook的始祖、CyDotori視為區塊鏈的鼻祖呢？如果Cyworld創始人早早展開世界地圖，挑戰全球舞台，那麼Facebook可能無法誕生。

位於板橋的潘朵拉電視（Pandora TV）的創業速度比成為全世界文化資訊工廠的YouTube還要快，韓國的Naver比美國Google早一年成立，所以韓國肯定是真正的資訊科技強國。二○一四年左右，我在東南亞進行實地調查時，LINE在泰國、印尼是亞洲最早的資訊應用程式，人氣非常高。但在猶豫不決的時候，LINE被從美國發跡的WhatsApp、中國的微信迅速超越。

如果當時擔任Naver全球投資負責人的理事會議長樸海鎮專注於東南亞市場，而非日本市場，LINE會不會成長為擁有魅力韓流內容的亞洲代表平台企業呢？二○一四年，當時孫正義反而離開日本，向印度和東南亞當地平台企業進攻投資。當然，目前LINE在日本、泰國仍然處於強勢，但這些國家在亞洲高齡化嚴重，數位經濟活力下降，這一點也令人遺憾。

反之，以色列人口只有八百萬人左右，面積僅為韓半島的十分之一，但被稱為「矽溪」（Silicon Wadi）的以色列首都特拉維夫，與美國矽谷、中國深圳一起獲選為世界三大創業中心。Google的創始人佩吉和布林、微軟的蓋茲、Facebook的雪莉．桑德伯格（Sheryl Sandberg）和馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）等大型科技企業的創始人都是猶太人，所以矽谷與矽溪的關聯性呈持續提高的趨勢。現在，以保守投資者聞名的巴菲特也訪問以色列，尋找投資標的企業。

為了在狹窄的國土上生存，以色列青年們競爭激烈，男女都要服兵役，雖然生活辛苦不輸韓國青年，但也有很多不同之處。在韓國，穩定的公務員和大企業人氣很高，青年們一邊聽網路講座，一邊準備就業，但在以色列，許多青年展開世界地圖，準備創業。

因為以色列創業者們從一開始就在海外制定事業計畫，如果只依靠內需，很快就會遇到瓶頸。即使一開始創業將總公司設在首都特拉維夫，也理所當然地認為要將事業擴張到全世界。

韓國資訊科技企業大多都把國內市場放在首位，新創企業也依賴政府支援。就連國內最優秀的搜尋引擎NAVER，也以國內市場為中心開發服務，因此，與韓國的卓越技術能力和高經濟地位相比，韓國平台企業的國際競爭力較低。從矽谷起步的全球平台企業，原本就以強烈攻勢擴張領土，所以國內企業很難在全球市場上找到狹縫。

最近，Naver奮發圖強，開拓全球網路漫畫市場，通過Snow、Zepeto在海外提高知名度，但全球連接性低的韓國資訊科技生態系統，卻像加拉帕戈斯群島（Islas Galápagos）一樣被孤立。如果具備技術能力、努力、熱情的韓國青年們展開世界地圖，發揮地理想像力，不知是否會形成超越矽谷、矽溪的「矽韓半島」，身為地理學家，著實感到可惜。