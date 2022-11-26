清邁的「世界遺產城市」之路：擁有歷史文化優勢，加上「文青模式」讓古蹟不再冷冰冰

泰國北部（又稱為蘭納）清邁市古代的紀念碑、遺址和文化景觀已於2015年列入聯合國《世界遺產保護公約》暫定名單（Tentative List- UNESCO World Heritage Protection Convention）， 因此清邁市政府從2016年便開始積極推動「促進清邁市成為世界遺產城市計畫」（Project to promote Chiang Mai city as a world heritage city），這是一個製定歷史地區保護和發展的行動計劃，目的是要根據世界遺產指南推動清邁市成為世界遺產城市。其中重中之重就是清邁古城，它承襲了七百多年的蘭納王國（Lanna Kingdom）文化，長期以來又與緬甸景棟、中國景洪和寮國琅勃拉邦等城市素有交流，加上近代受到西方文化的影響，這些歷代文化交融造就了清邁古城的內涵，也反映在當地的藝術表現上。

在邁向世界遺產城市的道路上，清邁市政府除了製定歷史地區與古蹟文物的保護規範外，也鼓勵當地人活化與應用無形文化資產（簡稱非遺），將非遺結合藝術。以清邁古城為例，大體上可從「保護與促進非遺」、「結合西方藝術」和「文青模式」三方面觀察清邁古城非遺藝術化的作為。

保護與促進非遺

外界對清邁非遺最深刻的印象就是水燈節（เทศกาลลอยกระทง，Loy Krathong Festival），今年的水燈節，清邁已恢復疫情前的生活步調，節慶前後，人山人海。清邁水燈節也有人稱為天燈節（รานยี่เป็ง，Yee Peng Festival），因為泰曆12月15日這一天，當地居民會施放水燈、天燈，還會在路邊點上小蠟燭（ผางประทีป，Phang Pratheep），用以供養諸神佛與祈求光明前程，而承載光明的蘭納燈籠（โคมล้านนา，Lanna lantern）也相對成為注目焦點，它是清邁重要的工藝代表，已在2012年被泰國文化部收錄於國家級無形文化遺產名錄之中。

Photo Credit：張雅粱 水燈節蠟燭祈福，攝於清邁市

蘭納燈籠是項複雜工藝，結合了竹編、剪紙與蘭納特有的線條設計，由於無形文化資產政策的推波，清邁當地製作蘭納燈籠的藝師成為了傳統技藝的傳承人，除了具備「工藝技術」外，還有「教師」的身份，肩負起教育責任。我在2018年參加清邁水燈節時，就看見一群藝師在清邁古城的三王紀念碑廣場前，教導遊客製作簡易的水燈與蘭納燈籠，他們透過節慶宣傳清邁非遺，讓傳統文化走出學校與博物館，並走入人群。當然，蘭納燈籠也是清邁文化產業的一環，它不僅是商品，更是美學的設計元素，像今年清邁古城的塔佩門前，就以蘭納燈籠為主題進行佈展，老藝師手工下的巨大燈籠相映於古城的紅磚舊事，看起來顯得喜氣、韻味十足。

Photo Credit：張雅粱 水燈製作，攝於清邁古城三王紀念碑廣場

Photo Credit：張雅粱 蘭納燈籠展，攝於清邁古城塔佩門

緬甸景棟、中國景洪、寮國琅勃拉邦和泰國清邁古稱四大城，彼此各有不同的文化連結與族群關係，相較於鄰國幾個大城而言，清邁的藝術保存做得較為完善，這主要歸功於泰國文化部的施政遠見。

2002年，新改組的泰國文化部明訂其主要任務是在泰族特性（ความเป็นไทย，Thai-ness）的基礎下，保持憲法上國家、宗教和國王的核心價值，並保護與促進各民族、宗教的藝術與文化事務；這個施政方向鬆綁了往日威權的泰化政策，以往所禁說禁談的族群文化非但不禁，甚至還鼓勵推廣。二十年來，泰國藝文在文化部的帶領下，漸漸發展出具文化內涵的泰族特性精神，營造出泰國社會本土化與多元化的風貌。以清邁來說，當地的節慶與手工藝本身就有特色，加上交通便捷與自由的風氣，讓清邁在保護非遺的同時，又能透過觀光促進非遺，締造口碑，這是景棟、景洪和琅勃拉邦目前所難以超越的部分。

Photo Credit：張雅粱 水燈節展場，攝於清邁古城塔佩門

結合西方藝術

清邁古城佛寺林立，2015年時我曾在此蹲點一個月，疫情後再訪古城，依舊引人入勝，尤其是藝術的展現，再再讓人感到古城的新風貌，潘平寺（Wat Panping）便是其中一例。潘平寺建於西元1482年，寺中一部分的古建築石材來自雲南，說明清邁和雲南自古早有交流。除了中國元素外，潘平寺也受西方文化影響，最明顯的是寺裡剛落成不久的小佛堂，其建築型制介於泰式戒堂（พระอุโปสถ，Ubosot）和會堂（ศาลา，Hall）之間，有戒堂的地基、主體與屋頂，但沒有界石；建築主體小而窄，坪數大於一般戒堂，可又沒有會堂來得寬廣；最特別的是，它使用彩繪玻璃作為部分外牆，這不由得讓人聯想起歐洲哥德式建築的玫瑰窗，換句話說，這座新式小佛堂是泰、西文化融合的產物。

Photo Credit：張雅粱 新式小佛堂，攝於清邁古城潘平寺（Wat Panping）