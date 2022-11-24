TNL+ 2022/11/24,
中東

土耳其空襲敘利亞北部庫德族報復伊斯坦堡恐攻，專家：艾爾多安在為2023大選連任鋪路

土耳其空襲敘利亞北部庫德族報復伊斯坦堡恐攻，專家：艾爾多安在為2023大選連任鋪路
敘利亞北部遭土耳其空襲的油井｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

中東研究專家伊森史塔（Howard Eissenstat）分析表示，土耳其當前對敘利亞庫德族的軍事行動，並非僅是虛張聲勢。伊森史塔強調：「這相當符合土耳其長期以來的國家安全利益考量，也反映了艾爾多安對2023年土耳其大選的策略，艾爾多安必須在選前表現強硬，以此贏得民心，而在當前的狀況下，俄羅斯或美國也許可以對土耳其的軍事行動加以干涉，但無法全面制止。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

土耳其軍方於2022年11月20日，針對位於敘利亞及伊拉克北部的庫德族自治區發動空襲，這場由土耳其策劃的「爪劍行動」（Operation Claw-Sword），造成安卡拉當局與遭襲擊的庫德族地區，雙方緊張關係再次升級。

土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）在發動空襲後，於推特上稱：「清算的時刻到了！」隨文還附上一架土耳其戰機起飛，和目標物遭空襲爆炸的圖像。

「恐怖分子的庇護所、掩體、躲藏的洞穴與隧道，以及武器庫都已被摧毀。」艾卡補充說道。土耳其國防部隨後也表示，爪劍行動已殲滅89處敘利亞北部、伊拉克北部的庫德族恐怖分子基地。

總部設於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，光是在敘利亞北部，就有約31人死於該場空襲。英國《晨星报》（Morning Star）則揭露，所有死者中，至少有12人僅為一般平民，另有數十人重傷。

根據《英國廣播公司》（BBC）轉述敘利亞庫德族武裝團體的說法表示，敘利亞庫德族邊境防禦重鎮科巴尼（Kobane）的2處人口密集城鎮，因空襲而遭受嚴重損毀，庫德武裝力量矢言將對土耳其進行報復。

為何土耳其要空襲敘利亞、伊拉克北部的庫德族？

《美國之音》（VOA）解釋，土耳其將今（2022）年11月13日，於該國最大城市伊斯坦堡（Istanbul）發生的炸彈襲擊，歸咎於庫德工人黨（PKK）等武裝團體，因此安卡拉當局才會以空襲的手段報復活躍於伊拉克、敘利亞東北部的庫德工人黨。

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