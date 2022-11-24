2022/11/24,
勞工

成千上萬移工離家赴卡達追夢：有人喪命、背債、受傷失明，少數成功衣錦還鄉

成千上萬移工離家赴卡達追夢：有人喪命、背債、受傷失明，少數成功衣錦還鄉
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

波灣國家卡達正因外籍勞工死亡、受傷、領不到工資等問題而飽受批評。以下是《法新社》在2022卡達世界盃開踢之前，訪問到幾名印度、孟加拉等移工的親身經歷。

（中央社）近年來成千上萬的移工湧進卡達，在2022世界盃足球賽開踢之前協助主辦國卡達推升基礎建設、投入龐大建設工程，希望藉此賺進他們在老家想都不敢想的財富。

《法新社》報導，卡達人口280萬，移民就占了近9成。當中許多移工來自印度次大陸和菲律賓，其他來自肯亞與烏干達等非洲國家。

然而，波灣國家卡達正因外籍勞工死亡、受傷、領不到工資等問題而飽受批評。

對此，卡達引進諸多改革來改善工人安全、懲罰違規雇主，並支付數億美元來補償他們損失的工資和職業傷害。

然而，人權團體說，種種改革幅度太小，來得也太晚。

以下是《法新社》在2022卡達世界盃開踢之前，訪問到幾名印度、孟加拉等移工的親身經歷：

一起離家追夢，兒最後抬棺帶父回家

斯拉凡尼・卡拉迪（Sravan Kalladi）和父親拉梅什（Ramesh）為同一家公司工作，負責鋪設通往世界盃場館的馬路，但回印度老家的只有斯拉凡尼1人。

斯拉凡尼說，父親過世那天，他們又值了一次工時很長的班，期間父親胸痛，回到宿舍後便倒了下來。29歲的他無論怎麼拜託醫師搶救，50歲的父親都已回天乏術。

斯拉凡尼表示，他們工作環境「一點也不好」，工時長，加班費低。他說，擔任司機的父親曾「清晨3時上工，深夜11時回到宿舍」。

他表示，宿舍一個房間住6到8個人，「有4個人時就算想好好坐著也沒辦法。」

父子倆原本遠赴波灣是為了讓自己過更好生活，但在把父親遺體帶回印度老家之後，斯拉凡尼再也沒有回到卡達，而且只從公司收到1個月薪水的補償。

他說：「我們生是公司的人，死卻不算公司的。我們這麼信任他們，還因此離鄉背井替他們工作，他們卻讓我們失望了。」

夢想破滅，反背一身債

石匠米爾（Aupon Mir）2016年離開孟加拉老家勇闖卡達，一心期盼掙得足夠的錢、改變自身命運。當時他投入畢生積蓄還和親戚借錢，花了近7000美元（約新台幣22萬元）去異鄉，4年後回家的時候口袋卻只有8美元（約新台幣250元）。

他替一間興建7座世足盃場館的印度營造商工作，但因為沒有有效工作許可證，2020年被捕後遭遞解出境。

米爾表示他在卡達期間，一大早就搭巴士去場館工地，在炙熱天氣下做10小時的工，「但讓人傷心之處在於，這個場館再宏偉、再漂亮，我們都沒收到工資。我的領班摸走了工時記錄表，把我們的錢領光後逃之夭夭。」

33歲的他說：「我夢想蓋更好的房子、過更好的日子、送孩子上更好的學校。如今不但沒有一個夢想成真，還背了一身的債。」

墜地失明沒有賠償，最想知道兒子長相

孟加拉工人謝克（Babu Sheikh）在杜哈（Doha）附近的工地自4公尺高處跌落地面，頭顱骨折，在醫院昏迷4個月，醒過來之後兩眼失明。

他花了18個月才出院，如今家人背負著償還醫療費用的重擔。

他說，卡達有關單位曾起訴他的雇主，但案子最後不了了之，他一毛賠償也沒拿到。

因為他兒子是在他遠赴海外時出生，他從未親眼看過兒子一面，「我只想工作……只想恢復視力、看上兒子一面，看他長得像不像我。」

成功案例，移工感恩打算再回卡達拚10年

孟加拉人尤素夫（Abu Yusuf，化名）計劃下個月再回到卡達。他上一次在卡達的時候當過司機、建築工人和焊接人員，一個月可賺700美元（約新台幣2.2萬元）。

他說，這樣的收入他「非常滿意」，還說「他們都是好人。很多卡達人幫助過我」。

儘管曾有包商偷過他的薪水，但32歲的他仍對卡達當局讚譽有加，還在上個月回到老家看在極度貧苦之中把他一手養大的母親。

他如今在蓋一棟兩層樓的家，用在卡達賺來的錢買了一台時髦的摩托車，還負責支付他母親和失明兄長共7個人的生活費。

他說，他對自己在卡達蓋的場館十分驕傲，希望自己也有機會進場看比賽，還說希望自己能在卡達再拚個10年，「卡達待我不薄」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。