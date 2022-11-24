成千上萬移工離家赴卡達追夢：有人喪命、背債、受傷失明，少數成功衣錦還鄉
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波灣國家卡達正因外籍勞工死亡、受傷、領不到工資等問題而飽受批評。以下是《法新社》在2022卡達世界盃開踢之前，訪問到幾名印度、孟加拉等移工的親身經歷。
（中央社）近年來成千上萬的移工湧進卡達，在2022世界盃足球賽開踢之前協助主辦國卡達推升基礎建設、投入龐大建設工程，希望藉此賺進他們在老家想都不敢想的財富。
《法新社》報導，卡達人口280萬，移民就占了近9成。當中許多移工來自印度次大陸和菲律賓，其他來自肯亞與烏干達等非洲國家。
然而，波灣國家卡達正因外籍勞工死亡、受傷、領不到工資等問題而飽受批評。
對此，卡達引進諸多改革來改善工人安全、懲罰違規雇主，並支付數億美元來補償他們損失的工資和職業傷害。
然而，人權團體說，種種改革幅度太小，來得也太晚。
以下是《法新社》在2022卡達世界盃開踢之前，訪問到幾名印度、孟加拉等移工的親身經歷：
一起離家追夢，兒最後抬棺帶父回家
斯拉凡尼・卡拉迪（Sravan Kalladi）和父親拉梅什（Ramesh）為同一家公司工作，負責鋪設通往世界盃場館的馬路，但回印度老家的只有斯拉凡尼1人。
斯拉凡尼說，父親過世那天，他們又值了一次工時很長的班，期間父親胸痛，回到宿舍後便倒了下來。29歲的他無論怎麼拜託醫師搶救，50歲的父親都已回天乏術。
斯拉凡尼表示，他們工作環境「一點也不好」，工時長，加班費低。他說，擔任司機的父親曾「清晨3時上工，深夜11時回到宿舍」。
他表示，宿舍一個房間住6到8個人，「有4個人時就算想好好坐著也沒辦法。」
父子倆原本遠赴波灣是為了讓自己過更好生活，但在把父親遺體帶回印度老家之後，斯拉凡尼再也沒有回到卡達，而且只從公司收到1個月薪水的補償。
他說：「我們生是公司的人，死卻不算公司的。我們這麼信任他們，還因此離鄉背井替他們工作，他們卻讓我們失望了。」
夢想破滅，反背一身債
石匠米爾（Aupon Mir）2016年離開孟加拉老家勇闖卡達，一心期盼掙得足夠的錢、改變自身命運。當時他投入畢生積蓄還和親戚借錢，花了近7000美元（約新台幣22萬元）去異鄉，4年後回家的時候口袋卻只有8美元（約新台幣250元）。
他替一間興建7座世足盃場館的印度營造商工作，但因為沒有有效工作許可證，2020年被捕後遭遞解出境。
米爾表示他在卡達期間，一大早就搭巴士去場館工地，在炙熱天氣下做10小時的工，「但讓人傷心之處在於，這個場館再宏偉、再漂亮，我們都沒收到工資。我的領班摸走了工時記錄表，把我們的錢領光後逃之夭夭。」
33歲的他說：「我夢想蓋更好的房子、過更好的日子、送孩子上更好的學校。如今不但沒有一個夢想成真，還背了一身的債。」
墜地失明沒有賠償，最想知道兒子長相
孟加拉工人謝克（Babu Sheikh）在杜哈（Doha）附近的工地自4公尺高處跌落地面，頭顱骨折，在醫院昏迷4個月，醒過來之後兩眼失明。
他花了18個月才出院，如今家人背負著償還醫療費用的重擔。
他說，卡達有關單位曾起訴他的雇主，但案子最後不了了之，他一毛賠償也沒拿到。
因為他兒子是在他遠赴海外時出生，他從未親眼看過兒子一面，「我只想工作……只想恢復視力、看上兒子一面，看他長得像不像我。」
成功案例，移工感恩打算再回卡達拚10年
孟加拉人尤素夫（Abu Yusuf，化名）計劃下個月再回到卡達。他上一次在卡達的時候當過司機、建築工人和焊接人員，一個月可賺700美元（約新台幣2.2萬元）。
他說，這樣的收入他「非常滿意」，還說「他們都是好人。很多卡達人幫助過我」。
儘管曾有包商偷過他的薪水，但32歲的他仍對卡達當局讚譽有加，還在上個月回到老家看在極度貧苦之中把他一手養大的母親。
他如今在蓋一棟兩層樓的家，用在卡達賺來的錢買了一台時髦的摩托車，還負責支付他母親和失明兄長共7個人的生活費。
他說，他對自己在卡達蓋的場館十分驕傲，希望自己也有機會進場看比賽，還說希望自己能在卡達再拚個10年，「卡達待我不薄」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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如何讓永續走進生活？先從認識永續、改變自身生活一小步做起！
我們想讓你知道的是
當疫後生活成為新常態、地球深陷環境危機之際，身為地球公民都應該將永續變成日常生活一部分，那如何讓永續走進生活？先從認識永續開始！在日前登場的「永續行動嘉年華」，以互動體驗呈現各永續議題，並融入社會創新組織深耕多年的觀點，為民眾拉近與永續的距離。
由願景工程基金會與社企流主辦、星展銀行（台灣）共同策動，在今年10月15、16日舉辦的「永續行動嘉年華」，透過創新展覽、選物市集、未來論壇為身為地球公民的大眾，打造回應 SDGs 的「永續力」。
組織融入永續營運，支持社會創新
在金融界，星展銀行（台灣）做為實踐永續發展的領導者，在 2018 年便制定「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」、「創造超越銀行業的影響力」的三大永續發展主軸，從內到外全面推動永續。
在「負責任的銀行業務」方面，星展銀行（台灣）承辦台灣第一件永續連結貸款，以優惠的利率鼓勵企業客戶推動永續發展，不僅首創「藍色貸款」，為水資源與海洋的永續做出貢獻，在消費金融端，也推出亞洲首張eco永續信用卡，是以可再生能源製造且可生物分解的環保材質製成；同時也首創綠色存款，為儲蓄客戶在北海岸種下千棵樹苗，守護台灣海岸線；針對「負責任的企業營運」，星展銀行（台灣）於內部發起各項活動，將永續深植在員工的日常生活，透過舉辦節電及省紙競賽，提升員工的永續知識與行動力；而在「創造超越銀行業的影響力」，則是透過陪伴社會企業成長，與鼓勵員工參與志工活動等，擴大社會影響力。
成立滿１０年的社企流，一直相信社會企業與社會創新，是推動社會永續發展的一股重要力量。社企流執行長林以涵指出，目前社企流的業務分為兩大區塊，其一是以各式各樣的倡議，讓民眾認識與社會創新相關的永續議題；其二為實際的育成計畫，支持社會企業成長，期待它們在營運管理、社會影響力上獲得拓展。
打造全民永續素養，持續溝通永續重要性
星展銀行（台灣）與社企流合作近十年，包括早期透過育成計畫，支持台灣社會企業成長；到後來進一步合作永續倡議，與公民溝通永續發展與社會創新的重要性。
「我們與星展銀行（台灣）邀請它們的客戶，一起認識、支持社會企業。」林以涵強調， 星展銀行（台灣）在社企流對社會展開溝通時，一直擔任要角，雙方自去年進行台灣首次「永續素養大調查」，獲得一萬多人響應填答，發現大多數人對永續的認知並不完整，以為永續就是減塑，而不知道教育、社會不平等、城鄉議題等，都與永續息息相關，因此今年雙方再度攜手，舉辦「永續行動嘉年華」，邀請教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容等組織一起參與，帶領民眾了解永續議題，並做出承諾。
而在嘉年華當中，星展銀行（台灣）與社會企業「直接跟農夫買」共同規劃「剩食小學堂」展覽，分享剩食小知識與解決方案，邀請民眾採取行動。
剩食指的是餐桌吃不完、冰箱放到快過期，以及商店賣剩下要被丟棄的食材與食物。直接跟農夫買CSR 服務規劃師鄭能紘表示，「台灣剩食的量，是世界平均的兩倍，食物浪費的問題極為嚴重，希望大家能夠進一步了解這個議題，從平日做起，像是購買醜蔬果、利用消費支持友善環境的農友、時常整理冰箱食物、不要頻繁光顧吃到飽餐廳等，都是剩食問題的解方。」
五大議題互動展覽，認識永續的生活方式
在五大議題（城鄉發展教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容）互動展覽中，食農的部分，鮮乳坊以「酪農的一天」為主題，設計體驗乳牛擠奶、有獎徵答活動，帶領民眾了解鮮奶生產端與食農小知識。鮮乳坊公關夥伴周俞菲說，「在此次展覽中主要分享地產地銷、產地溯源、食農素養、農業升級及動物福利的五大主題，民眾可以針對他們有興趣的主題，貼上乳牛貼紙進行投票，讓民眾與鮮乳坊一起用一瓶鮮乳，改變酪農產業。」
而在社會兼容領域，則邀請到關注台灣移工議題的 One-Forty 非營利組織，One-Forty 創辦人陳凱翔表示，「台灣目前已有超過 70 萬名移工，但台灣社會對移民仍有偏見及刻板印象，因此 One-Forty 以「人生移工學校」主題，推出由移工自己拍攝、寫出照片故事的「移工之聲」攝影展，讓大眾認識移工的故事，同時也展出「移工里程」，讓台灣民眾看見移工跨國旅程，並在飛機造型的便利貼上，為移工寫下祝福，然後貼在展覽板上，讓移工在台灣擁有一份美好回憶。」
在環境的議題上，則邀請到台灣純淨保養品牌，同時也是台灣第 3 家 B 型企業的綠藤生機指出，此次展覽推出 3 項永續實驗，藉以促進保養、購物的永續，並且準備「綠色生活 21 天的永續行動倡議」，由民眾翻牌卡，找到從當下就可以開始實踐的永續行動；此外，現場還設有練習回收瓶器的攤位，供民眾實際拆解瓶器，提高回收率。
在教育的議題上，由均一平台教育基金會、TFT 為台灣而教、誠致教育基金會組成的教育創新合作社，根據 SDGs 目標4 – 確保有教無類、公平以及高品質的教育及提倡終身學習，來關注台灣教育不平等的議題，期待透過系統性方法，改變台灣教育。均一平台教育基金會行銷專案經理王翌嫻表示，「此次展覽邀請民眾寫下對教育的感受與想法，接著引導民眾認識教育創新合作社正在解決的問題，也讓民眾認知，現在就可以以行動開始改變教育。」
長期投入地方創生的社會企業甘樂文創，在新北市三峽打造社區支持系統，陸續發展７個不同的事業品牌，呼籲大家更熱愛台灣這片土地。甘樂以「美好城鄉交換所」為主題，向民眾傳達城市與鄉村並無二致，「沒有哪一個好或不好，只要大家找到自己喜歡的地方，透過一點點的努力與能力，讓這個地方變得更好，這就是所謂的永續城鄉發展。」甘樂文創專案經理曹肱綸強調。
實踐起手式：從自身做起、再影響他人
由於展覽內容輕鬆、有趣，吸引民眾主動與參展單位交流、互動。現場參觀民眾分享，受到展覽啟發後，可以嘗試全素的飲食，或是少吃、自己下廚，減少食材的浪費，平日多搭乘大眾運輸工具、參與淨灘撿垃圾的活動開啟永續行動。
其實，在生活中實踐永續，其實並不難。蘇怡文認為，每個人可以從自身做起，進而影響別人，例如星展銀行（台灣）會邀請節電達人、減塑達人分享經驗，並舉辦競賽，讓同仁在辦公室養成拔掉插頭、關掉電源的習慣後，進一步在家也持續落實、影響家人，讓自己覺得「今天又對地球做了一點點好事！」
林以涵也建議民眾實踐永續的起手式，可以先從自己有興趣、最有感的議題，以及自己最能做的小事情開始做起，在不需要負擔壓力下，逐步累積，日後養成習慣，再去影響更多人，「其實每個人跟永續之間的距離，只有自己一個人而已，自己了解之後，願意做出行動，就能讓永續的生活風格，融入大家的日常當中。」