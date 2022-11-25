中國「優化防疫20條」實施10天感染激增，分析指民眾態度不一、社會存在撕裂
我們想讓你知道的是
專家表示，北京疫情在好轉前還會繼續惡化，雖然「20條」的本質仍然是堅持「動態清零」下嘗試政策的優化，但各部門缺乏協調甚至相互矛盾的新冠防控措施，可能嚴重影響中國的整體疫情應對戰略。
中國在發布防疫優化措施「20條」後，疫情再度升溫。中國單日新增病例連續突破兩萬例，北京、廣州、重慶等大城市成為疫情最嚴峻的地區。
專家對《BBC》表示，未來幾周，這波病毒傳播將超過今年早些時候上海的高峰期，而中國老年人疫苗接種率較低，情況令人擔憂。
北京疫情
11月11日，中國政府發布了防疫「20條」，被認為是放鬆了管控措施，此後北京、廣州、重慶等大城市確診數激增。
根據中國國家衛健委的數據，周二（11月22日）全國新增感染者超過28000例。 北京周二新增感染者近1500人。
周日（11月21日）北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰在新聞發布會上稱，北京面臨新冠疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。
北京又加強了管控措施，對高風險地區實施封控，對低風險區實施避免聚集，倡導「非必要不離開本區域」。自周二開始，北京將對所有進返京人員實行落地「三天三檢」：抵京後前三天每天需完成一次核酸檢測，陰性結果未出前居家不外出。
美國耶魯大學全球健康政策與經濟學副教授陳希對《BBC中文》表示，北京疫情在好轉前還會繼續惡化。
他指出，「20條」的本質仍然是堅持「動態清零」下嘗試政策的優化，但各部門缺乏協調甚至相互矛盾的新冠防控措施，可能嚴重影響中國的整體疫情應對戰略。
「目前醫療體系尚未完成凖備，一旦協調不利，感染、危重症患者快速增加，給醫療體系帶來超負荷壓力的情況下，死亡率就不可避免會增加。」陳希指出。
老年人疫苗接種率
陳希特別提到，目前中國老年人加強針的施打率大體停滯不前，情況令人擔憂。
「加上中國老齡化區域分布很不均，農村和醫療條件薄弱的地區往往也是老齡人口佔比最大的地區，開放後容易造成醫療資源擠兌，產生大的次生災害。」他指出。
根據中國官方的數據，截止11月11日，中國共接種新冠疫苗34.4億劑次，覆蓋人群13.4億。其中，60歲以上老年人群體，覆蓋人數和全程接種人數分別佔該人群的90.65%和86.38%。中國80歲以上老年人的全程接種率僅為65.7%，80歲以上老年人加強針接種人數只有該人群總數的40%。
最近幾日中國都報告了死亡病例，死者都是有基礎病的高齡老人。
陳希指出，目前中國的情況是，越需要施打的人群施打率卻越低。
「基層醫療缺位，老人群體也很難組織起來施打，所有這些工作的推進都曠日持久。此外，疫苗不良反應的監測體系對外並不透明的公布信息，也不接受除醫療機構以外的個體報告不良反應案例。這些都加劇各群體的疫苗懷疑，掣肘逐漸放開的政策設想。」他說。
「迫在眉睫的危機」
經歷了近三年嚴格管控的中國似乎已經出現了抗疫疲勞。11月中旬，廣州海珠區出現了大規模反抗防疫政策的行為。抗議者逃離強制封鎖，並與警方發生衝突。10月底，拉薩也出現疑似罕見大規模抗議。多個影片片段顯示，數百人在示威現場與警方發生衝突。
「20條」出台後，部分民眾歡迎放開管控措施，同時也有聲音擔憂中國如果放鬆管控，會不會讓疫情再度爆發。網絡上流傳著一篇文章，題為「保護了你三年，國家盡力了，剩下的日子自求多福吧……」
陳希認為，未來幾周，這波病毒傳播將超過今年早些時候上海的高峰期，是一場迫在眉睫的危機。
「由於病毒對不同人群造成不同的威脅：年輕人更傾向於放開 ，而中老年人往往更傾向於支持保持謹慎的策略，並且由於人們因零冠狀病毒措施而遭受不同的痛苦，不同行業衝擊不同，因此全面持續嚴厲的冠狀病毒控制措施將有撕裂社會的風險。」陳希預測。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 中國「優化防疫20條」亂象：防疫緊鬆不一惹民怨，官媒轉彎宣傳病毒不可怕，推出問答系列安撫民心
- 北京面臨疫情以來最嚴峻情勢，要求降低社會流動，22日起進返京人員全面實施3天3檢
- 中國防疫政策再引爭議：清零政策放寬，鄭州女病童卻仍因「先驗父女核酸」身亡
- 清零防疫精疲力盡的上海：個人自由取決於健康碼顏色，累積數千次荒謬就是正常
- 中國民眾看世界盃：螢光幕前的熱鬧和身邊封控的靜默，形成強烈對比
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
Tags：
聆聽、暸解，更寵愛自己：一場為妳設計的冬日減壓美學饗宴
我們想讓你知道的是
你也有這種感覺嗎？進入三十歲的輕熟期，自己對環境的變化更敏感，每當時序來到秋冬，心情總是跟著起伏？其實換季就像經歷一個大型時差，需要好好傾聽身體的聲音。
女人應該都想知道，當季節從濕熱走到乾冷，要如何幫助身體適應這個變化？只要好好瞭解自己真正的需要，再加上一點引導，就像魔法師施展抗寒術一樣，即使是冷冷冬日，也能從內而外美出來。
「我，相信美麗」
一直相信女人可以因為自信，而更愛自己的媚登峯，在台灣四十年多來，透過最體貼細緻的傾聽理解、專業的營養諮詢、獨到的舒壓按摩，以及科技儀器，在台灣陪伴著無數女性，自然健康的達成美麗、纖體、自信的夢想。
時代改變，審美的眼光也不斷進化。從單純的追求纖細，到健康體重控制，再到體態、體型的精緻雕塑，媚登峯一直以領導先趨之姿，和所有女性一起為充滿自信、寵愛自己而努力。還記得90年代那句 Trust me, you can make it! 的經典廣告金句嗎？就是在這樣的鼓勵下，媚登峯帶動了全台的瘦身風潮。
媚登峯所有的努力，都是因為「我，相信美麗」。
專屬於妳的寵愛方程式
媚登峯對美麗的追求從未停歇，設計一套專屬於女人的寵愛方程式，包括飲食與運動的建議，在有效體態管理同時，又能享受多元手技及高效科技儀器，因為媚登峯相信，唯有了解自己體型，才能擁有健康的美，更美的健康。現在趕緊動手測驗看看，你屬於什麼體型？
在冬日寵愛自己，女人就該選擇全方位的美麗團隊，從妳預約的那一刻，將以妳為中心開始規劃；從第一次見面，會先為妳進行身體質量的檢測，交由專業的營養師，量身打造提供個人化飲食及生活習慣建議，為妳的美麗與健康打好基礎。最後在美容師的呵護下，盡情在舒緩、優雅的環境中，好好的沐浴放鬆，迎接專屬的美容、美體課程。
有了媚登峯的全方位美力團隊，妳將會愉快的發現，原來自己可以這麼被理解，被寵愛。
將寵愛自己的一切交給媚登峯的美容師吧！在她們的技法下，都能感受到美麗的能量，一點一滴的注入身體中。還有專業合格認證的女性體適能師，提供一對一課程，帶給女性正確的運動觀念，健康、安全而且有效率的鍛鍊，讓體態更迷人。
而現代女性的忙碌，媚登峯也照顧到了，導入了科技與美容儀器服務幫助訓練核心肌肉、雕塑體態，也讓肌膚恢復光澤與彈性。在歲末年終忙碌之際，不慌不忙在事業、家庭和美麗之間，有效率的達成平衡。
冬日限定的減壓美學
今年冬天，媚登峯特別推出兩個紓壓抗寒的美麗課程，包括深度紓壓的「地中海海洋礦物減壓療法」，以及逆齡美顏的「覆盆子注氧暖宮療程」。透過沐浴、按摩、敷體等方式，在紓壓之餘更能加強新陳代謝及改善體質，由內而外洗滌身心靈的疲倦，再也不畏寒冬。
寵愛自己是女人最重要的事，傾聽身體聲音，享受冬日美好的減壓美學。
在「地中海海洋礦物減壓療法」課程中，美容師將以活力按摩油，加上新海洋礦物身體潔膚角質霜，搭配瑞典式按摩全身的手法，給身體最需要的按、揉、推、撫，帶來全面的放鬆。最後再用新海洋按摩霜按摩全身，幫助釋放長期累積的情緒壓力與慢性疲勞。在90分鐘的課程過後，妳可以感受到身體舒緩了，心也跟著療癒了。
而「覆盆子注氧暖宮療程」，則是從3合1的注氧排毒療程。在120分鐘的時間裡，美容師將使用義大利Olos 覆盆子多莓果系列，結合美國高壓注氧儀搭配高純度水青春，細細按摩臉部穴位，激活臉部細胞充氧，達成全面活膚的補水修護。同時以熱效活化儀，搭配海藻纖體蠟，為身體進行最適合冬日的養身暖宮排毒，改善宮寒及手腳冰冷，讓妳在冷冷的天氣裡，做一個美麗的抗寒女子。