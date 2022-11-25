中國「優化防疫20條」實施10天感染激增，分析指民眾態度不一、社會存在撕裂

中國在發布防疫優化措施「20條」後，疫情再度升溫。中國單日新增病例連續突破兩萬例，北京、廣州、重慶等大城市成為疫情最嚴峻的地區。

專家對《BBC》表示，未來幾周，這波病毒傳播將超過今年早些時候上海的高峰期，而中國老年人疫苗接種率較低，情況令人擔憂。

北京疫情

11月11日，中國政府發布了防疫「20條」，被認為是放鬆了管控措施，此後北京、廣州、重慶等大城市確診數激增。

根據中國國家衛健委的數據，周二（11月22日）全國新增感染者超過28000例。 北京周二新增感染者近1500人。

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周日（11月21日）北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰在新聞發布會上稱，北京面臨新冠疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。

北京又加強了管控措施，對高風險地區實施封控，對低風險區實施避免聚集，倡導「非必要不離開本區域」。自周二開始，北京將對所有進返京人員實行落地「三天三檢」：抵京後前三天每天需完成一次核酸檢測，陰性結果未出前居家不外出。

美國耶魯大學全球健康政策與經濟學副教授陳希對《BBC中文》表示，北京疫情在好轉前還會繼續惡化。

他指出，「20條」的本質仍然是堅持「動態清零」下嘗試政策的優化，但各部門缺乏協調甚至相互矛盾的新冠防控措施，可能嚴重影響中國的整體疫情應對戰略。

「目前醫療體系尚未完成凖備，一旦協調不利，感染、危重症患者快速增加，給醫療體系帶來超負荷壓力的情況下，死亡率就不可避免會增加。」陳希指出。

老年人疫苗接種率

陳希特別提到，目前中國老年人加強針的施打率大體停滯不前，情況令人擔憂。

「加上中國老齡化區域分布很不均，農村和醫療條件薄弱的地區往往也是老齡人口佔比最大的地區，開放後容易造成醫療資源擠兌，產生大的次生災害。」他指出。

根據中國官方的數據，截止11月11日，中國共接種新冠疫苗34.4億劑次，覆蓋人群13.4億。其中，60歲以上老年人群體，覆蓋人數和全程接種人數分別佔該人群的90.65%和86.38%。中國80歲以上老年人的全程接種率僅為65.7%，80歲以上老年人加強針接種人數只有該人群總數的40%。

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最近幾日中國都報告了死亡病例，死者都是有基礎病的高齡老人。

陳希指出，目前中國的情況是，越需要施打的人群施打率卻越低。

「基層醫療缺位，老人群體也很難組織起來施打，所有這些工作的推進都曠日持久。此外，疫苗不良反應的監測體系對外並不透明的公布信息，也不接受除醫療機構以外的個體報告不良反應案例。這些都加劇各群體的疫苗懷疑，掣肘逐漸放開的政策設想。」他說。

「迫在眉睫的危機」

經歷了近三年嚴格管控的中國似乎已經出現了抗疫疲勞。11月中旬，廣州海珠區出現了大規模反抗防疫政策的行為。抗議者逃離強制封鎖，並與警方發生衝突。10月底，拉薩也出現疑似罕見大規模抗議。多個影片片段顯示，數百人在示威現場與警方發生衝突。

「20條」出台後，部分民眾歡迎放開管控措施，同時也有聲音擔憂中國如果放鬆管控，會不會讓疫情再度爆發。網絡上流傳著一篇文章，題為「保護了你三年，國家盡力了，剩下的日子自求多福吧……」

陳希認為，未來幾周，這波病毒傳播將超過今年早些時候上海的高峰期，是一場迫在眉睫的危機。

「由於病毒對不同人群造成不同的威脅：年輕人更傾向於放開 ，而中老年人往往更傾向於支持保持謹慎的策略，並且由於人們因零冠狀病毒措施而遭受不同的痛苦，不同行業衝擊不同，因此全面持續嚴厲的冠狀病毒控制措施將有撕裂社會的風險。」陳希預測。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九