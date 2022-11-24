英國最高法院裁定：未經英國政府同意，蘇格蘭政府不能舉行獨立公投
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斯特金並不打算放棄獨立。她已經明確表示，她會把最高法院對獨立的不利裁決描繪成蘇格蘭民主道路上的另一個路障，並希望被剝奪了發言權的不公平感覺會推動公眾支持獨立的浪潮。
英國最高法院裁定，未經英國政府同意，蘇格蘭政府不能舉行獨立公投。
蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）希望在明年10月19日舉行公投。
但最高法院一致裁定，斯特金無權舉行公投。
蘇格蘭2014年曾經舉行過一次獨立公投，事先得到英國政府同意，但英國政府對蘇格蘭再次舉行獨立公投的提議一直予以拒絕。
法官如何裁定？
最高法院院長里德勳爵（Lord Reed）說，根據1999年權力下放後創建蘇格蘭議會的有關法律，蘇格蘭本身無權就憲法的一些領域進行立法，其中包括蘇格蘭和英格蘭的聯合。
儘管蘇格蘭政府爭辯認為，公投對蘇格蘭和英格蘭的聯合併不具有任何法律效益，僅具「諮詢」意義，只是讓公眾對蘇格蘭是否應該成為獨立國家發表自己的意見。但里德勳爵駁回了這一論點。
里德勳爵說：蘇格蘭政府提出的公投法案涉及的是一個應該保留給英國議會來決定的問題。
他說，在蘇格蘭和英格蘭政府沒有達成協議的情況下，蘇格蘭議會沒有權力為公投立法。
里德勳爵補充說：「合法舉行的公投將對聯合和聯合王國議會產生重大的政治影響。」
「在建立於民主基礎上的憲法和政治文化中，蘇格蘭選民民主表達意見的公投結果將具有權威性。」
反應
蘇格蘭第一部長斯特金在推特上表示，她對這一裁決感到失望，但尊重法院的裁決，並強調法官並不制定法律，只是解釋法律。
她說：「蘇格蘭的民主不會被剝奪」。她還補充說：「一項不允許蘇格蘭在未經英國議會同意的情況下選擇我們自己未來的法律，暴露了英國作為一個自願伙伴關係的概念是虛構的，也為蘇格蘭獨立提供了理由。」
最近的民意調查顯示，在獨立問題上，蘇格蘭的意見分裂，支持留在英國的人佔極微弱多數。
此前斯特金曾表示，如果最高法院的裁決對她不利，她將把下一次大選作為「事實上的公投」，而蘇格蘭民族黨將把獨立作為大選中唯一需要全力爭取的問題。
英國蘇格蘭事務大臣阿里斯特・傑克（Alister Jack）說，英國政府致力於與蘇格蘭政府就「關係到蘇格蘭人民最重要的問題」進行合作。
他說：「作為聯合王國的一部分所享有的好處從來沒有像現在一樣顯而易見。我們作為聯合王國共同合作時，我們更加安全、強大和繁榮。」
英國首相蘇納克在周三下午的議會例行首相問答會上，對最高法院的裁決表示歡迎，說「現在是政界人士合作的時候了」。
斯特金轉向獨立C計劃
BBC蘇格蘭政治編輯格倫・坎貝爾（Glenn Campbell）分析：
斯特金已經確認，除非英國政府突然出人意料地同意舉行蘇格蘭獨立公投，否則她將把這場獨立運動帶入下一次英國大選。
這就是C計劃：尋求在大選中贏得蘇格蘭選民對獨立的多數支持，如果實現了這一目標，則聲稱這是選民對蘇格蘭脫離英國的授權。
明年舉行的蘇格蘭民族黨特別會議上將決定這一方法的細節：其中包括會有什麼問題，如果斯特金領導的蘇格蘭民族黨及其盟友贏得超過50%的選票，她應該做什麼。
這是一場大賭博。蘇格蘭民族黨以前從未在選舉中贏得那麼大的勝利。在英國的選舉中，16和17歲的人沒有投票權。其他問題都可能將發揮作用，而且可能讓人密切關注的是究竟是工黨還是保守黨能成功當選入駐首相府。
當然，（無論是哪個黨上台）不能保證下一任首相會把大選結果當成獨立公投一樣接受它的結果。
斯特金不願透露她的未來，也不願透露如果蘇格蘭民族黨在選舉中落敗對獨立運動的影響，只是說：「如果我們不能獲勝，我們就不配獨立」。
一場轟轟烈烈的政治爭拗即將來臨
BBC蘇格蘭政治記者菲利普・辛姆（Philip Sim）分析：
這項裁決將對有關蘇格蘭獨立的辯論產生巨大影響。
但是，這並不能使問題得到解決，一場巨大的政治爭拗將隨之而來。
斯特金並不打算放棄獨立。她已經明確表示，她會把最高法院對獨立的不利裁決描繪成蘇格蘭民主道路上的另一個路障，並希望被剝奪了發言權的不公平感覺會推動公眾支持獨立的浪潮。
對於英國的官員們來說，鑒於憲法問題將繼續主導蘇格蘭的政治，憲法問題究竟如何解決也將是一個重大的問題。
法官們已經概述了法律是怎麼界定的，但要一勞永逸地解決這個問題最終只能靠政治家們。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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