【2022卡達世界盃】沙烏地擊敗阿根廷之前，世界盃史上還有哪些驚天大冷門？
我們想讓你知道的是
卡達世界盃小組賽C組首輪，沙烏地阿拉伯在盧塞爾球場在先落後的情況下逆轉擊敗兩屆冠軍阿根廷，製造了世界盃歷史上最大的冷門賽果之一。正是因為有這樣的「爆大冷」比賽結果，世界盃才如此特別。因為這一場比賽，我們想起了世界盃歷史上的那些經典的冷門戰果。
卡達世界盃小組賽C組首輪，沙烏地阿拉伯在盧塞爾球場在先落後的情況下逆轉擊敗兩屆冠軍阿根廷，製造了世界盃歷史上最大的冷門賽果之一。
世界排名第51位的沙烏地阿拉伯本來有可能在上半場就「繳械投降」，阿根廷球王梅西 （Lionel Messi）憑借十二碼罰球率先打開紀錄，之後阿根廷又有三個進球被判越位在先。
但是沙烏地在下半場頭10分鐘內迅速扭轉了形勢，謝赫里（Saleh Al-Shehri）和道薩里（Salem Al Dawsari）先後破門，令看台上的沙烏地球迷陷入歡騰。
正是因為有這樣的「爆大冷」比賽結果，世界盃才如此特別。因為這一場比賽，我們想起了世界盃歷史上的那些經典的冷門戰果。
以下是當中最著名的十場，以及BBC主持人、前球星加里・萊因克爾（Gary Lineker）、阿蘭・希勒（Alan Shearer）和米卡・理查茲（Micah Richards）在《比賽日》（Match of the Day）節目中的一些點評。
2002：韓國 2-1 義大利
韓國隊在2002年世界盃有一段童話般的歷程，一路殺入半決賽，途中還在16強淘汰賽以2-1擊敗義大利。安貞煥，一個在此前兩個賽季都以租借形式效力義大利佩魯賈（Perugia）的前鋒，在加時賽攻入一個「黃金入球」（golden goal）——按當時賽制，加時賽先入球的一方會即時獲勝。而陣中有布馮（Gianluigi Buffon）、馬爾蒂尼（Paolo Maldini）和德爾・皮耶羅（Alessandro del Piero）等球星的藍衣軍團被淘汰出局。
萊因克爾在《比賽日》中評論說：「無論一支球隊有多強，總是有未知的因素。一個入球的價值是如此之大，人們可以因此全體一起為球隊集氣，一支球隊也因此有了底氣。」
2014：荷蘭 5-1 西班牙
西班牙在巴西世界盃的衛冕之路一開始就遭受迎頭痛擊，他們在首戰被荷蘭大破5-1，讓荷蘭人為2010年世界盃決賽的落敗報了小小的一箭之仇。這也是世界盃衛冕冠軍最大比分輸球的一次。
希勒在節目中回憶說：「西班牙連後面一場比賽也輸了，衛冕冠軍小組出局。」
理查茲說：「人們當時在想『他們怎麼了？』」
1974：東德 1-0 西德
由隊長碧根鮑華（Franz Beckenbauer）領銜的西德隊，還擁有高產射手「轟炸機」蓋德・穆勒（Gerd Muller）。在對東德的比賽前，他們被一致看好，更何況他們是世界盃東道主和當時的歐洲盃冠軍。但是，尤爾根・斯帕瓦瑟（Jurgen Sparwasser）在比賽末段的入球，使東德令人驚訝地擊敗西德取得勝利，並且在小組賽中力壓這個對手取得頭名。不過，西德在後面的比賽中一路向前並最終奪冠。
2002：塞內加爾 1-0 法國
又是一場揭幕戰，又一場擊敗衛冕冠軍的冷門戰果。帕帕・波巴・迪奧普（Papa Bouba Diop）的入球令首次參賽的新軍塞內加爾在韓日世界盃首戰就擊敗上屆冠軍法國。塞內加爾之後一路打入八強，而法國隊則最終三戰僅積一分，在這一小組墊底，經歷了一屆慘敗的盃賽。
1978：蘇格蘭 3-2 荷蘭
阿奇・格米爾（Archie Gemmill）在1978年阿根廷世界盃小組賽射入了歷史上最漂亮的入球之一，幫助蘇格蘭爆冷擊敗荷蘭。蘇格蘭在比賽剩餘20分鐘時已經領先2-1，格米爾帶球接連晃過三名荷蘭隊防守球員殺入禁區，然後冷靜地將球挑過出迎守門員揚・瓊布呂德（Jan Jongbloed，莊保路）射入球門。不過，蘇格蘭後來未能小組出線，而荷蘭則一路殺入決賽。
希勒點評說：「我還記得那個入球，從右邊內切入中路，左路射出弧線入網。」
2010：西班牙 0-1 瑞士
西班牙是作為新科歐洲冠軍來到2010年世界盃的，也是那屆賽事的頭號熱門，但是他們在南非的征程卻有最糟糕不過的開局。他們在對瑞士的比賽中遭遇滑鐵盧，前曼城中場球員吉爾森・費爾南德斯（Gelson Fernandes）的入球幫助瑞士以1比0取勝。不過，落敗後的西班牙迅速重整旗鼓，最終在那屆賽事奪得他們歷史上的首個世界盃冠軍。
1950：美國 1-0 英格蘭
英格蘭是作為1950年世界盃的奪冠熱門之一來到主辦國巴西，他們面對由業餘或半職業球員組成的美國隊時，被期待會輕鬆過關。美國隊被認為是這屆比賽的邊緣球隊，獲勝賠率是500-1。但是，在海地出生、在布魯克林一家餐廳一邊洗碗一邊攻讀會計學位的喬・加特簡斯（Joe Gaetjens）在那場比賽中攻入唯一的入球，成就了一場被認為最不可能取得的勝利。
萊因克爾點評說：「那是一場大冷門，英格蘭擁有像比利・懷特（Billy Wright）、斯坦・莫滕森（Stan Mortensen）和湯・芬尼（Tom Finney）等名將，卻不得不帶著尷尬打道回府。」
1990：阿根廷 0-1 喀麥隆
在馬拉度納（Diego Maradona）率領球隊在墨西哥贏得世界盃冠軍四年後，他和阿根廷隊在1990年義大利世界盃揭幕戰上，在米蘭市著名的聖西羅球場被喀麥隆爆冷擊敗。弗朗索瓦・奧曼-比耶克（Francois Omam-Biyik）在下半場的頭球為球隊奠定勝局，這支在本場比賽有兩名球員被紅牌驅逐出場的「魚腩部隊」震驚了世界。
希勒點評說：「那就是米蘭奇蹟。」
1982年：西班牙 0-1 北愛爾蘭
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
我們想讓你知道的是
老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。