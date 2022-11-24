【專訪】經濟部長王美花（上）：半導體在地化也是全球化，台灣三大優勢他國難複製
我們想讓你知道的是
對於國際擔憂台海危機，是否影響外資投資意願，王美花不諱言說，這的確會是風險公司的考量因素之一。但她表示，美國非常清楚，台灣如果受到攻擊或封鎖，全世界受到的災難，會比俄烏戰爭嚴重很多。北韓頻頻發射飛彈，韓國也有風險；中國若封鎖台灣，對自己的海運、空運及陸運也會有影響，「大家都有風險，應該管控風險」。
半導體在地化也是全球化，王美花：台灣3大優勢難複製
（中央社）半導體是否「去台化」引發關注，經濟部長王美花強調，台灣經過40年發展，有密集完整的生態系、願意進工廠的一流人才、與國際客戶深厚的信任關係等三大優勢，這是台灣形成完整體系，其他國家難以複製的主要利基。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後造成的供應鏈斷鏈、晶片短缺及地緣政治衝突等因素，將台灣半導體產業推上歷史風口浪尖，美國、日本等國邀請台積電等大廠前往設廠、建置產能，卻引發半導體「去台化」憂慮。
王美花23日接受《中央社》專訪表示，台積電會受邀赴美設廠，是因其客戶絕大多數來自美國，因此必須貼近客戶需求，更要滿足美國政府在地生產，及降低風險等需求，「在地化未嘗不是台積電的全球化」。
她強調，台灣半導體產業鏈經過40幾年發展，才形成從前端設計、後端製造，以及設備、材料均有的完整生態系，這供應鏈體系並非單一國家、企業可獨力完成。
對於台灣半導體優勢，王美花分析主要有三大利基，分別是40年發展出完整且密集的供應鏈體系、願意進工廠的一流理工人才，以及重視智財與營業秘密的信任關係。
完整的供應鏈體系方面，王美花說，台廠專注代工，他國設計業者和台廠合作後，能彼此互相砥礪、進步，形成良好商業模式，這也帶動台灣整體製造供應鏈，形成密集且完整的上中下游供應鏈體系。
不僅如此，因台灣在半導體製造領域日益進步，吸引國際半導體設備、材料商在台設置研發、裝配中心，就近供應，因此要在其他國家形成像台灣如此完整的供應鏈體系，「坦白說很難」。
人才方面，王美花指出，台灣與美國在半導體有明確分工，台灣向來重視科技發展，也有相當充足的理工人才，在美國的理工人才，通常會從事軟體設計，製造領域則是台灣產業重要傳統。
不僅如此，王美花說，因國情不同，台灣的一流高科技人才，相對美、日等先進國家更願意進工廠工作，用高階人力與低階人力顧產線效率差很多，因半導體製造工藝相當複雜，程序達上千道，一旦出問題就能以最快速度除錯，如此形成高效且完整的製造鏈。
最後，則是與客戶的信任關係。王美花說，因台灣專注於半導體製造，但韓國三星等大廠，有設計也有製造，若客戶來找台灣，就不用擔心其晶片設計是否可能被拿去「參考」。
此外，台灣重視誠信、智財權與營業秘密保護，加上與國際大廠多年密切合作建立出深厚信任關係，國際大廠不敢到中國設置研發中心，差別就在「信任」，這乍聽或許沒什麼，但是台灣經過3、40年所建立起的產業文化優勢。
對於外界擔憂台積電赴美投資3、5奈米廠，是否將重演當年日本被台韓取代的歷史。王美花解釋，台灣、日本案例很不同，因半導體產業中IC設計的利潤最高，占約6成，製造利潤則不到2成，美國在IC設計是領頭羊角色，台灣則專注於製造，台美是合作而非競爭關係。
王美花表示，若客戶能在台灣穩定製造半導體，台廠也能獲得尚可的利潤，台灣就會繼續扮演好這角色，加上台灣重視科技發展，更重視製造領域，也讓台灣的半導體製造能持續穩定發展。
對於台積電近期將3奈米製程或人員移往美國，是否將削弱台灣的優勢。王美花認為，當今各國都意識到晶片的重要性，因此會從安全角度，思考能否達成半導體在地製造，或與盟友合作。台積電有自身配合美國、日本大客戶以及該國政策，而必須設廠的需求，但反過來想，台積電到各國設廠，對當地來說是在地化，但對台積電或台灣來說，何嘗不是全球化及全球布局。
王美花接著說，因各國缺乏類似台灣的半導體產業人才，台積電去設廠，就必須有一部分人才到當地協助建置，這對台積電雖是挑戰，但跨國合作也將形成更多文化激盪，若能開枝散葉走出去，更有助提升台灣國際影響力。
對於去台化論述，王美花再次強調「台灣人真的要團結」，台灣應讓全世界都知道，台海穩定對全球的經濟、政治影響有多大，如果台灣受到軍事攻擊、封鎖等非和平待遇，對全世界造成的災難，將遠比俄烏戰爭還嚴重。
王美花不諱言台海政治風險，會是企業風險評估的考量之一，「但北韓經常發射飛彈，韓國同樣有地緣政治風險」。她說，台灣要讓國際與外商理解，在台灣投資不只能確保獲利與穩定，也能讓該企業持續成長，這對其國家產業發展有極大助益。
國際大廠擴大投資，輝達將來台設物流中心
（中央社）儘管中國持續對台文攻武嚇，但經濟部長王美花表示，國際大廠來台投資意願並未受到影響，她並證實輝達（NVIDIA）將來台設立物流中心，具有多層意義。
王美花上月剛率團訪問美國，其中一站就是到輝達，和創辦人暨執行長黃仁勳舉行雙邊會談。黃仁勳近日也造訪台灣，和台灣產業界以及政府官員互動密切。
王美花23日接受《中央社》專訪透露，輝達物流中心原本設在香港，當地給予相對稅賦優惠，在與輝達討論一陣子，用力吸引後，於去年解決問題、達成共識，輝達決定來台設立物流中心。
台積電是輝達GPU的代工主力，許多台灣電腦廠則是輝達的主要客戶，王美花說，輝達將物流中心設在台灣，兼具象徵及實質意義，將有助台灣相關產業體系更完整。
對於國際擔憂台海危機，是否影響外資投資意願，她不諱言說，這的確會是風險公司的考量因素之一。
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
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在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS