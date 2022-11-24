【專訪】經濟部長王美花（上）：半導體在地化也是全球化，台灣三大優勢他國難複製

半導體在地化也是全球化，王美花：台灣3大優勢難複製

（中央社）半導體是否「去台化」引發關注，經濟部長王美花強調，台灣經過40年發展，有密集完整的生態系、願意進工廠的一流人才、與國際客戶深厚的信任關係等三大優勢，這是台灣形成完整體系，其他國家難以複製的主要利基。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後造成的供應鏈斷鏈、晶片短缺及地緣政治衝突等因素，將台灣半導體產業推上歷史風口浪尖，美國、日本等國邀請台積電等大廠前往設廠、建置產能，卻引發半導體「去台化」憂慮。

王美花23日接受《中央社》專訪表示，台積電會受邀赴美設廠，是因其客戶絕大多數來自美國，因此必須貼近客戶需求，更要滿足美國政府在地生產，及降低風險等需求，「在地化未嘗不是台積電的全球化」。

她強調，台灣半導體產業鏈經過40幾年發展，才形成從前端設計、後端製造，以及設備、材料均有的完整生態系，這供應鏈體系並非單一國家、企業可獨力完成。

對於台灣半導體優勢，王美花分析主要有三大利基，分別是40年發展出完整且密集的供應鏈體系、願意進工廠的一流理工人才，以及重視智財與營業秘密的信任關係。

完整的供應鏈體系方面，王美花說，台廠專注代工，他國設計業者和台廠合作後，能彼此互相砥礪、進步，形成良好商業模式，這也帶動台灣整體製造供應鏈，形成密集且完整的上中下游供應鏈體系。

不僅如此，因台灣在半導體製造領域日益進步，吸引國際半導體設備、材料商在台設置研發、裝配中心，就近供應，因此要在其他國家形成像台灣如此完整的供應鏈體系，「坦白說很難」。

人才方面，王美花指出，台灣與美國在半導體有明確分工，台灣向來重視科技發展，也有相當充足的理工人才，在美國的理工人才，通常會從事軟體設計，製造領域則是台灣產業重要傳統。

不僅如此，王美花說，因國情不同，台灣的一流高科技人才，相對美、日等先進國家更願意進工廠工作，用高階人力與低階人力顧產線效率差很多，因半導體製造工藝相當複雜，程序達上千道，一旦出問題就能以最快速度除錯，如此形成高效且完整的製造鏈。

最後，則是與客戶的信任關係。王美花說，因台灣專注於半導體製造，但韓國三星等大廠，有設計也有製造，若客戶來找台灣，就不用擔心其晶片設計是否可能被拿去「參考」。

此外，台灣重視誠信、智財權與營業秘密保護，加上與國際大廠多年密切合作建立出深厚信任關係，國際大廠不敢到中國設置研發中心，差別就在「信任」，這乍聽或許沒什麼，但是台灣經過3、40年所建立起的產業文化優勢。

對於外界擔憂台積電赴美投資3、5奈米廠，是否將重演當年日本被台韓取代的歷史。王美花解釋，台灣、日本案例很不同，因半導體產業中IC設計的利潤最高，占約6成，製造利潤則不到2成，美國在IC設計是領頭羊角色，台灣則專注於製造，台美是合作而非競爭關係。

王美花表示，若客戶能在台灣穩定製造半導體，台廠也能獲得尚可的利潤，台灣就會繼續扮演好這角色，加上台灣重視科技發展，更重視製造領域，也讓台灣的半導體製造能持續穩定發展。

對於台積電近期將3奈米製程或人員移往美國，是否將削弱台灣的優勢。王美花認為，當今各國都意識到晶片的重要性，因此會從安全角度，思考能否達成半導體在地製造，或與盟友合作。台積電有自身配合美國、日本大客戶以及該國政策，而必須設廠的需求，但反過來想，台積電到各國設廠，對當地來說是在地化，但對台積電或台灣來說，何嘗不是全球化及全球布局。

王美花接著說，因各國缺乏類似台灣的半導體產業人才，台積電去設廠，就必須有一部分人才到當地協助建置，這對台積電雖是挑戰，但跨國合作也將形成更多文化激盪，若能開枝散葉走出去，更有助提升台灣國際影響力。

對於去台化論述，王美花再次強調「台灣人真的要團結」，台灣應讓全世界都知道，台海穩定對全球的經濟、政治影響有多大，如果台灣受到軍事攻擊、封鎖等非和平待遇，對全世界造成的災難，將遠比俄烏戰爭還嚴重。

王美花不諱言台海政治風險，會是企業風險評估的考量之一，「但北韓經常發射飛彈，韓國同樣有地緣政治風險」。她說，台灣要讓國際與外商理解，在台灣投資不只能確保獲利與穩定，也能讓該企業持續成長，這對其國家產業發展有極大助益。

Photo Credit: 中央社 經濟部長王美花表示，輝達物流中心原本欲設在香港，經濟部與輝達討論一陣子，用力吸引後，並於去年解決問題、達成共識，輝達決定來台設立物流中心。中央社記者王騰毅攝 111年11月23日

國際大廠擴大投資，輝達將來台設物流中心

（中央社）儘管中國持續對台文攻武嚇，但經濟部長王美花表示，國際大廠來台投資意願並未受到影響，她並證實輝達（NVIDIA）將來台設立物流中心，具有多層意義。

王美花上月剛率團訪問美國，其中一站就是到輝達，和創辦人暨執行長黃仁勳舉行雙邊會談。黃仁勳近日也造訪台灣，和台灣產業界以及政府官員互動密切。

王美花23日接受《中央社》專訪透露，輝達物流中心原本設在香港，當地給予相對稅賦優惠，在與輝達討論一陣子，用力吸引後，於去年解決問題、達成共識，輝達決定來台設立物流中心。

台積電是輝達GPU的代工主力，許多台灣電腦廠則是輝達的主要客戶，王美花說，輝達將物流中心設在台灣，兼具象徵及實質意義，將有助台灣相關產業體系更完整。

對於國際擔憂台海危機，是否影響外資投資意願，她不諱言說，這的確會是風險公司的考量因素之一。