【專訪】經濟部長王美花（下）：台版晶片法案減稅、龍科3期推進1奈米，鞏固半導體領先地位

擴編龍科3期、台版晶片法案，王美花：鞏固半導體領先

（中央社）台灣半導體業正值巔峰，但經濟部長王美花強調，半導體不但要「固本」，更要繼續「前進」，政府除預為推進1奈米製程準備擴編龍科3期，更增訂被稱為台版晶片法案的「產創條例10條之2」草案，要持續鞏固台灣半導體的關鍵領先地位。

台灣半導體產業在製造領域一支獨秀，雖大幅提升台灣國際能見度，但仍面臨前有各國重視晶片自主生產，後有競爭對手追趕製程的挑戰，迫使政府、產業必須提出對策因應。

王美花23日接受《中央社》專訪指出，台灣半導體產業經過40幾年發展，確實在製造領域表現很好，設計領域也不錯，但現實中，各國最競爭的先進IC設計領域優勢仍掌握在他國手上，台灣也因此有必要繼續發展先進製程。

王美花認為，台灣的半導體產業不但要持續「固本」，更要持續「前進」。她說，政府一直都有在討論產業發展策略，除增訂產創10之2，也要透過各種方法，積極推進下世代製程與創新。

為恢復、建立或加強半導體產能，各國提出的對策，包括美國晶片法案、日本半導體復興計劃與韓國K半導體戰略。王美花說明，不若其他國家直接點明「半導體」，產創10之2修法不限於半導體，其他產業只要達門檻也能適用。

王美花解釋，因政府認為台灣除要持續發展半導體產業，其他包括台灣的電動車、5G、低軌衛星等產業，未來也都有很好的前景、發展，因此設計此增訂條文時，是維持開放的想法。

不過王美花也直言，增訂產創10之2條文最直接目的，仍是為了持續發展半導體先進製程，以維持台灣半導體製造「全球最強」，而半導體製造要持續突破、開發出最先進製程，企業研發、設備支出將「非常龐大」。

王美花表示，因此政府透過增訂產創10之2，要給予企業在先進製程等面相的研發、設備支出租稅優惠，但會比現行的產創10之1門檻高很多，所以在研發費用上會訂有門檻。

至於研發費用門檻多高，經濟部、財政部目前初步規劃有新台幣100億元、70億元、50億元3版本。王美花說，這要等產創條例母法通過後，於子法訂定，除跨部會討論，政府也會找產業、專家討論，讓這「門檻」能更周延。

不僅透過修法維持半導體產業等產業的優勢，王美花強調，政府也會持續擴大國內產業人才培育量能，能協助產的的措施不一定要透過修法來推動，但若有必要，也不排除再提修法。

王美花接著提到，政府常跨部會明快解決產業問題，這也是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的做事風格。她說，尤其在沈榮津從經濟部長升任副閣揆後，就能將產業議題提到院內討論，節省以往跨部會公文往返時間，用最快速度解決產業問題。

除以修法滿足台灣產業「固本、前進」各種需求，王美花說，台灣的科學園區廠區用地多已滿載，半導體若要擴產，不但需要土地，還需要「大水、大電」，因此政府一直在為企業布局，提早做好水、電、土地的準備工作。

王美花表示，政府為台積電將來製程推進至1奈米時的擴廠需求，早已討論好一陣子，因台積電大本營在竹科，且新竹到桃園有地緣方便性，可讓兩邊供應鏈廠商能就近相互支援，所以才宣布擴編龍科3期。

王美花強調，要辦成這件事，中央與地方政府的密切合作不可或缺。她透露，桃園市長鄭文燦當年就任時，就已先設想到未來若有半導體廠要的桃園擴廠，該如何就土地、水、電做好準備。

王美花說，因為土地的徵收耗時甚長，且即使預先準備好大潭電廠的電源，仍須搭配建置變電站與線路，這些都是要耗時多年的建設工作，沒地方政府大力支持，將很難完成。

至於用水，王美花表示，在桃園一定要找到水庫以外的水源供應，其中包含再生水。王美花透露，桃園的污水下水道接管率，在鄭文燦當時剛就任市長時僅5％，很難相信8年後會成長至25％。

王美花說，這就讓桃園的廢水能順利進到再生水廠，讓再生水供應量達到每日10萬公噸，這更確保未來台積電到桃園布局先進製程，不會排擠到民生用水，她因此再次強調，「中央、地方若配合得好，幫助產業的加乘效果就很明顯」。

Photo Credit: 中央社 經濟部長王美花表示，進入電動車時代，生態系出現改變，傳統內燃機改用馬達，也要充電樁，電動車要跟電連結，電子、電機剛好是台灣的強項，讓台廠有機會打進國際大廠供應鏈。中央社記者王騰毅攝 111年11月23日

電動車生態系改變，王美花：台灣有望搶進大廠供應鏈

（中央社）電動車時代來臨，汽車產業生態系出現改變，由於很多零件需要與電連結，經濟部長王美花表示，這為台灣創造打進國際大廠供應鏈的機會，台灣晶片廠也可望爭食各種應用商機。

隨著各國紛紛擬定傳統燃油車退場時間表，電動車發展前景備受矚目，國內外廠商紛紛大舉展開布局，其中，國內以鴻海集團動作相對積極，集結來自晶片、零組件及車廠等領域業者，共組MIH平台，期能加速創新，降低成本和縮短開發週期，開創更多電動車商機。

王美花23日接受《中央社》專訪表示，汽車產業非常重視安全，生態系相當穩定，過去零組件廠難以打進產業鏈。進入電動車時代，生態系出現改變，傳統內燃機改用馬達，也要充電樁，電動車要跟電連結，電子、電機剛好是台灣的強項，讓台廠有機會打進國際大廠供應鏈。

為了讓台灣各領域業者深耕多時的成效能被看見，並達到群聚效果，王美花說，經濟部將智慧面板、後視鏡及車裝等業者結合起來，向國際推廣。

王美花表示，電動車新增許多功能，如自駕車等，台灣半導體產業具有堅強實力，晶片設計業者很有機會爭搶各類車用晶片商機。