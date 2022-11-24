美國面臨鐵路工會大罷工危機，拜登親自參與協商避免政治聲勢重挫
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重大勞資糾紛的風險實際上已經存在好幾個月，白宮9月就曾驚險阻止罷工發生。拜登9月15日沾沾自喜地歡迎工會領袖至橢圓形辦公室，慶祝雙方歷經數小時激烈談判達成臨時性協議，但現在看來拜登當時是太早慶祝了。那項臨時協議需要12個工會成員批准，但有4個工會團體表示不支持。
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）面臨鐵路工會大罷工的可能性，一旦成真，燃料、玉米與飲用水的運輸都將停擺，年底假期旅遊旺季的火車交通會更加複雜，拜登的政治地位也將因此受到衝擊。
《法新社》報導，代表美、墨和加拿大主要鐵運的美洲鐵路協會（American Association of Railroads）指出，如果最遲沒有在12月9日之前達成協議，全球最大經濟體美國可能看到近7000個貨運列車停駛，每天造成超過20億美元（約新台幣629億元）的損失。
白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天表示，拜登「直接參與」避免罷工的協商工作。她說：「我目前不便提供細節，但總統有直接參與談判。」
尚皮耶又說，根據2019年統計資料，美國約28％商品透過鐵路運輸，這種情況下，「鐵路交通停擺是讓人無法接受的，因為這會傷害到…全國的工作、家庭、農場、企業與社區」。
大規模罷工將影響的層面很廣，甚至是飲用水的供應，因為淨水廠使用的化學物許多是由火車運輸。
貨運列車停擺也會影響載客服務，因為部分載客列車所行駛的鐵軌隸屬於貨運公司。
這次的停工威脅，是12個工會成員及其雇主之間錯綜複雜談判的下場，而拜登正考慮施展個人政治手腕。
重大勞資糾紛的風險實際上已經存在好幾個月，白宮9月就曾驚險阻止罷工發生。
拜登9月15日沾沾自喜地歡迎工會領袖至橢圓形辦公室，慶祝雙方歷經數小時激烈談判達成臨時性協議，化解雙方最僵持不下、一度讓協商停擺的病假條款。
拜登當時在玫瑰花園（Rose Garden）發表演說，稱讚這是「為美國取得的一大勝利」。
但現在看來拜登當時是太早慶祝了。那項臨時協議需要12個工會成員批准，但有4個工會團體表示不支持。
他們還有兩週時間可以達成協議。到頭來，如果有一個工會決定罷工，其他工會也會跟進。
這樣的僵局對拜登而言很難承受。他是鐵路交通的一大支持者，擔任聯邦參議員期間天天搭乘火車往返華府與德拉瓦州的家，且他政治生涯中，只要有機會都不吝於表達對工會的支持。
但在美國通貨膨脹率居高不下，年底假期即將到來情況下，拜登經不起這類的交通災難。
80歲的拜登正考慮2024年出馬競選連任，如果鐵路大罷工成真，他這次11月8日期中選舉助民主黨免於慘敗一途所贏得的政治聲量，恐將大打折扣。
現在有一個可能性可化解危機，那就是國會干預。根據1926年的《鐵路勞動法》（Railway Labor Act），國會有權維持鐵路的營運。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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