2022/11/24,
教育

私立中學在投票日違規安排輔導課，影響師生投票權利；教師擔任選務工作無補休，教育部將介入協調

私立中學在投票日違規安排輔導課，影響師生投票權利；教師擔任選務工作無補休，教育部將介入協調
教育部長潘文忠｜Photo Credit：關鍵評論網／李芯

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潘文忠今日在立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪時回應，選舉日讓人民行使公民投票權是最高的原則、也是權益，在投票日安排課務的情況，除了在國定假日排課程抵觸相關規範，影響到公民投票權還有法律上的責任。

本週六是九合一大選投票日，但教育團體指出，有私立中學在投票日當天安排輔導課，影響教職員及學生投票權利；另外還有縣市沒有給予協助選務工作的教師補休假，教育部長潘文忠表示，會盡快通知各級學校，要求讓師生有投票的權利，且從事選務的教師有一致性補假。

全國私校工會理事長尤榮輝今（24）日早上表示，許多私立中學違規於週六安排輔導課是常態，除了主管機關怠於督導外，有教師向工會反應，學校在投票日仍安排課程，恐怕影響教職員及學生的投票權利，也剝奪了學生觀察、參與選舉活動的學習機會。

尤榮輝呼籲各私校，全面停止在投票日安排任何課程及活動。尤榮輝表示，選舉是高度敏感性的政治活動，學校若堅持於投票日安排課程或活動，恐怕妨害教職員及學生行使投票權，會引發爭議並有觸法疑慮。

《公民投票法》第7條規定，年滿18歲的公民有公民投票權，《高級中等學校課業輔導實施要點》第4點第2項規定，學校不得於國定假日及例假日實施輔導課，且《公職人員選舉罷免法》第109條規定，意圖妨害投票將負5年以下刑責。尤榮輝提醒，各私校應依法行政，於投票日全面停止違規上課，讓師生在投票日參與這場民主盛會、體驗民主的價值。

潘文忠今日在立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪時回應，選舉日讓人民行使公民投票權是最高的原則、也是權益，在投票日安排課務的情況，除了在國定假日排課程抵觸相關規範，影響到公民投票權還有法律上的責任，因此教育部會盡快周知各級學校，讓師生有投票權利。

教師擔任選務工作沒有2天補休，教育部將介入協調

另外，大選當天擔任選務工作人員的教師，行政院原同意給予2天補休，但根據《自由時報》報導，全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，台中以南仍有縣市沒有給予擔任選務工作的教師補休假，呼籲教育部介入協調，全國應一致給2天公假，並由學校協助教師解決代課問題。

對此，潘文忠表示要再進行了解，教育人員協助選務工作已經非常多年，過往中選會就有對於參與選務工作補假的統一規範，部分縣市若沒有，需再了解。

立法委員萬美玲質詢時也問到此事，並要求教育部要進行溝通，潘文忠承諾會與各縣市教育局處協調，讓全國從事同樣服務的人員都有一致性的補假。

新聞來源

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核稿編輯：翁世航


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