學習與創傷共存：看似失衡的身心反應，是性侵創傷者的求生機制

文：許馨月（勵馨基金會媒體組組長）

「我的生活中好多事情越來越失控：當別人想靠近我，想跟我說話時我會變得難以忍受、不想和伴侶發生親密行為，覺得到處都很危險，還常常夢到還有想起當天的事，很難受，難受到想傷害自己......。我該怎麼辦？」——宇亭（化名）在性侵害發生後的半年，覺得原本的生活已經漸漸遠離自己。

「性侵害事件對於被害人的影響，會因為事發當下的情況、與加害人的關係，以及身邊的家長和親友提供多少支持，等各種因素而有所不同，被害人會有各自獨特的受傷反應，」勵馨基金會性侵害被害人服務總督導梅惪惠說，像是會同時出現焦慮、害怕、悲傷憤怒等混亂的情緒，交互影響到超出可身心能夠負擔的範圍，因此有時候被害人為了避免困在混亂的情緒，將自己的感受隔離起來，透過麻木的感受以維持原本如常的生活。

然而情緒不只影響感受，身體也會隨之產生試圖平衡身心的回應機制，像是頭痛、腸胃不適、噩夢、失眠，以及難以專注，都是可能出現的身心反應。

看似失衡的身心反應是創傷者的求生機制

美國精神學家貝塞爾・范德寇醫生（Bessel van der Kolk， MD）在《心靈的傷，身體會記住》一書曾提到，達爾文認為強烈的情緒不僅涉及腦部，還影響腸胃和心臟，范德寇醫生寫道：「我們所經歷最足以摧毀一個人的痛苦情緒，莫過於肝腸寸斷與心碎，如果我們只將情緒留在腦海中，大致還能維持不錯的控制，但如果感覺胸口彷彿在崩塌，或是胃腸被攻擊，那就難以忍受了。我們會無所不用其極地趕走這些可怕的內臟感覺，像是死命抓住他人不放、用藥物或酒精麻痺自己，或拿刀劃破皮膚，用明確的生理感受來取代壓倒性的痛苦。」

他說明，這是因為經歷創傷後，人們會用截然不同的神經系統來體驗世界的萬物，對危險與安全的感知都已經不一樣。醫療或心理工作者可以協助重新調適受創者生理與心理的機能，防止他們內建的「求生機制」傷害到自己，而這個時候被害人身邊重要他人（significant others）耐心的陪伴與高度理解就至關重要。

創傷令人無法言語，但影像和畫面往往在腦海裡數年、甚至數十年揮之不去。未被處理的創傷片段，經常被儲存於身體或大腦之中，相似的感覺很容易觸發情境重現，記憶會在意識中出現，並帶到現在。

從大腦看創傷事件對自我認同的影響

當情境再現（Flashbacks），即使當下環境是安全的，創傷者的大腦還是會啟動警覺系統，中腦導水管周圍灰質（Periaqueductal gray，簡稱PAG）便會發動訊號，做出防衛行為，像是產生「戰或逃」，或者擔心生命遭到威脅的「凍結與僵呆」反應。但同時，PAG 在此時也活躍了大腦另一個區域——預設模式網路（Default Mode Network，簡稱DMN）。

DMN涵蓋的主要區域有 ： 負責判斷、思考，影響人格和內省的前額葉皮質、負責情緒與記憶形成的後扣帶皮層（Posterior cingulate cortex，簡稱 PCC），以及接受感覺訊息和負責語言的下部頂葉皮質，而這些大腦功能所產生的行為，與個人的息氣，則會成為自己與他人眼中的「自我」，但僅僅是某一個面向。也就是說DMN其中一項主要功能，就是在部分建構出我們的生命、身分認同，自我意識，以及習慣的行為模式。

然而，加拿大精神病學研究學者露絲・拉尼厄斯（Ruth Lanius）等人， 在2020年發表的研究指出，當患有創傷後壓力症（Post- traumatic stress disorder，簡稱 PTSD）的人暴露在創傷刺激、回憶，與創傷所產生的負面自我信念下，當事人大腦DMN區域的運作同時也會變得活躍。這也代表，從大腦神經科學來看，創傷事件及其伴隨產生的相關事件，包括人際互動、社會反應等，對於當事人的自我認同與身分會造成相當程度的交互影響。

Photo Credit: Ruth A. Lanius,Braeden A. Terpou, and Margaret C. McKinnon（2020）The sense of self in the aftermath of trauma: lessons from the default mode network in post traumatic stress disorder

我們，都是在對話與經驗中形成的

事件發生時，被害人除了需要面對性侵害對自己帶來的傷害，更不可預測的是身邊親友，或者是求助醫院、警察局等機構的回應。當性侵被害人在向外界揭露自己受傷經驗，卻得到負面回應，像是質疑、拒絕、視而不見等時，當事人也會開始向內質問自己：「我是不是讓加害人有機可乘？」、「是不是我不懂得保護自己？」、「我為什麼沒有馬上說？」、「我沒有激烈的反抗或拒絕老師，是不是我也有責任？」於此同時，無論是來自於他人，或者對自己的責怪與羞愧等情緒則會淹沒當事人，並與其自我認同密切連結在一起。

如同《關係的責任》書中所提及：「自我認知在關係中被建構起來，而關係則會在對話中不斷被創新。而我們無法不和他人進行對話，也因此無從逃避一個共同的責任：創造新的世界，使之大於或不同於個別自我加總而成的世界。」我們堅信可以透過與他人、社區以至整個社會的持續對話，創造新的關係與互動經驗，為被害人建構出一個更安全、友善的環境，期望被害人不用在經歷自責、愧疚與羞恥的對話關係來建構自我認知。

無論我們在何時何地，當遇到需要傾聽、需要求助的被害人，準備好並選擇說出創傷經驗，你、我都有機會成為他╱她的重要他人：

聽：真誠聆聽、不責備

接：接住他，給予溫暖的同理支持與陪伴

找：尋找專業的社工、諮商人員等資源，一起協力合作

每一條復原之路都如此獨特

「都過了那麼久了......，我......，是不是不會好了？」每一個人的復原歷程都不相同，所需的時間、資源與陪伴也有所差異。無論你是受傷的當事人，或是他╱她身邊的重要他人，都請接受與尊重自己或他人的時間。因為我們深信每個人的生命都有強大的韌性與修復能力，而其身邊無論是家人朋友或是專業的助人工作者，包括社工或諮商師，能做的就是按照每一個人不同的步調，陪伴其踏上復原的歷程，找回與自己、家庭、社會與世界的連結。

好想跟你們說......