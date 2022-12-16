學習與創傷共存：看似失衡的身心反應，是性侵創傷者的求生機制
我們想讓你知道的是
創傷令人無法言語，但影像和畫面往往在腦海裡數年、甚至數十年揮之不去。未被處理的創傷片段，經常被儲存於身體或大腦之中，相似的感覺很容易觸發情境重現，記憶會在意識中出現，並帶到現在。
文：許馨月（勵馨基金會媒體組組長）
「我的生活中好多事情越來越失控：當別人想靠近我，想跟我說話時我會變得難以忍受、不想和伴侶發生親密行為，覺得到處都很危險，還常常夢到還有想起當天的事，很難受，難受到想傷害自己......。我該怎麼辦？」——宇亭（化名）在性侵害發生後的半年，覺得原本的生活已經漸漸遠離自己。
「性侵害事件對於被害人的影響，會因為事發當下的情況、與加害人的關係，以及身邊的家長和親友提供多少支持，等各種因素而有所不同，被害人會有各自獨特的受傷反應，」勵馨基金會性侵害被害人服務總督導梅惪惠說，像是會同時出現焦慮、害怕、悲傷憤怒等混亂的情緒，交互影響到超出可身心能夠負擔的範圍，因此有時候被害人為了避免困在混亂的情緒，將自己的感受隔離起來，透過麻木的感受以維持原本如常的生活。
然而情緒不只影響感受，身體也會隨之產生試圖平衡身心的回應機制，像是頭痛、腸胃不適、噩夢、失眠，以及難以專注，都是可能出現的身心反應。
看似失衡的身心反應是創傷者的求生機制
美國精神學家貝塞爾・范德寇醫生（Bessel van der Kolk， MD）在《心靈的傷，身體會記住》一書曾提到，達爾文認為強烈的情緒不僅涉及腦部，還影響腸胃和心臟，范德寇醫生寫道：「我們所經歷最足以摧毀一個人的痛苦情緒，莫過於肝腸寸斷與心碎，如果我們只將情緒留在腦海中，大致還能維持不錯的控制，但如果感覺胸口彷彿在崩塌，或是胃腸被攻擊，那就難以忍受了。我們會無所不用其極地趕走這些可怕的內臟感覺，像是死命抓住他人不放、用藥物或酒精麻痺自己，或拿刀劃破皮膚，用明確的生理感受來取代壓倒性的痛苦。」
他說明，這是因為經歷創傷後，人們會用截然不同的神經系統來體驗世界的萬物，對危險與安全的感知都已經不一樣。醫療或心理工作者可以協助重新調適受創者生理與心理的機能，防止他們內建的「求生機制」傷害到自己，而這個時候被害人身邊重要他人（significant others）耐心的陪伴與高度理解就至關重要。
創傷令人無法言語，但影像和畫面往往在腦海裡數年、甚至數十年揮之不去。未被處理的創傷片段，經常被儲存於身體或大腦之中，相似的感覺很容易觸發情境重現，記憶會在意識中出現，並帶到現在。
從大腦看創傷事件對自我認同的影響
當情境再現（Flashbacks），即使當下環境是安全的，創傷者的大腦還是會啟動警覺系統，中腦導水管周圍灰質（Periaqueductal gray，簡稱PAG）便會發動訊號，做出防衛行為，像是產生「戰或逃」，或者擔心生命遭到威脅的「凍結與僵呆」反應。但同時，PAG 在此時也活躍了大腦另一個區域——預設模式網路（Default Mode Network，簡稱DMN）。
DMN涵蓋的主要區域有 ： 負責判斷、思考，影響人格和內省的前額葉皮質、負責情緒與記憶形成的後扣帶皮層（Posterior cingulate cortex，簡稱 PCC），以及接受感覺訊息和負責語言的下部頂葉皮質，而這些大腦功能所產生的行為，與個人的息氣，則會成為自己與他人眼中的「自我」，但僅僅是某一個面向。也就是說DMN其中一項主要功能，就是在部分建構出我們的生命、身分認同，自我意識，以及習慣的行為模式。
然而，加拿大精神病學研究學者露絲・拉尼厄斯（Ruth Lanius）等人， 在2020年發表的研究指出，當患有創傷後壓力症（Post- traumatic stress disorder，簡稱 PTSD）的人暴露在創傷刺激、回憶，與創傷所產生的負面自我信念下，當事人大腦DMN區域的運作同時也會變得活躍。這也代表，從大腦神經科學來看，創傷事件及其伴隨產生的相關事件，包括人際互動、社會反應等，對於當事人的自我認同與身分會造成相當程度的交互影響。
我們，都是在對話與經驗中形成的
事件發生時，被害人除了需要面對性侵害對自己帶來的傷害，更不可預測的是身邊親友，或者是求助醫院、警察局等機構的回應。當性侵被害人在向外界揭露自己受傷經驗，卻得到負面回應，像是質疑、拒絕、視而不見等時，當事人也會開始向內質問自己：「我是不是讓加害人有機可乘？」、「是不是我不懂得保護自己？」、「我為什麼沒有馬上說？」、「我沒有激烈的反抗或拒絕老師，是不是我也有責任？」於此同時，無論是來自於他人，或者對自己的責怪與羞愧等情緒則會淹沒當事人，並與其自我認同密切連結在一起。
如同《關係的責任》書中所提及：「自我認知在關係中被建構起來，而關係則會在對話中不斷被創新。而我們無法不和他人進行對話，也因此無從逃避一個共同的責任：創造新的世界，使之大於或不同於個別自我加總而成的世界。」我們堅信可以透過與他人、社區以至整個社會的持續對話，創造新的關係與互動經驗，為被害人建構出一個更安全、友善的環境，期望被害人不用在經歷自責、愧疚與羞恥的對話關係來建構自我認知。
無論我們在何時何地，當遇到需要傾聽、需要求助的被害人，準備好並選擇說出創傷經驗，你、我都有機會成為他╱她的重要他人：
- 聽：真誠聆聽、不責備
- 接：接住他，給予溫暖的同理支持與陪伴
- 找：尋找專業的社工、諮商人員等資源，一起協力合作
每一條復原之路都如此獨特
「都過了那麼久了......，我......，是不是不會好了？」每一個人的復原歷程都不相同，所需的時間、資源與陪伴也有所差異。無論你是受傷的當事人，或是他╱她身邊的重要他人，都請接受與尊重自己或他人的時間。因為我們深信每個人的生命都有強大的韌性與修復能力，而其身邊無論是家人朋友或是專業的助人工作者，包括社工或諮商師，能做的就是按照每一個人不同的步調，陪伴其踏上復原的歷程，找回與自己、家庭、社會與世界的連結。
好想跟你們說......
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。