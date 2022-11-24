英國最高法院裁定蘇格蘭不得片面推動獨立公投，首相蘇納克表示贊同，任內將避免再次公投

英國最高法院昨（23）日發表判決結果，蘇格蘭政府在未經過英國議會的批准之下，不得在明（2023）年單方面發起第2次的獨立公投。對此，蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）表達尊重與失望，並表示計劃將把下次選舉當作實質上的公投。對此，英國政府則駁回此一說法，並支持判決結果。

該起判決的緣起：蘇格蘭二次公投的合法性

綜合《BBC》、《衛報》與《路透社》報導，蘇格蘭曾在2014年在英國議會批准的情況下就獨立問題進行投票。當時選民以55%對45%的比例反對獨立。不過，獨立的聲浪在蘇格蘭仍未停止。

支持獨立者則認為，2016年大多數蘇格蘭選民反對英國脫歐的投票則改變了一切。而英國政府則數度表明，不會同意蘇格蘭再次舉行獨立公投，並表示蘇格蘭的獨立公投一輩子就只有一次。

今年6月，支持獨立的蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）就發表了一項公投法案，計畫明年10月19日就蘇格蘭獨立的問題舉行公投，但前提是必須合法並得到國際認可。

因此，斯特金希望英國政府達成一項類似於2014年公投前的協議，以確保公投結果合法並得到國際承認。因而，蘇格蘭地方政府轉而向最高法院提請判決，以確定蘇格蘭舉行獨立公投是否合法。

英國最高法院判決結果：蘇格蘭無權在沒有英國議會同意下發起公投

對此，英國最高法院昨日上午宣佈， 蘇格蘭議會無權就獨立公投一事進行立法，原因這將關係到英國的未來，而這是英國 議會 的權限 。

最高法院院長韋彥德（Robert Reed）做出判決時指出，根據1999年權力下放後創建蘇格蘭議會的相關法律，蘇格蘭本身無權就憲法的一些領域進行立法，其中包括蘇格蘭和英國的聯合問題。

韋彥德強調，該起法案的影響不僅限於法律後果，還包括其實際後果。原因便在於公投的結果將擁有以民主方式表達蘇格蘭選民觀點的權威，並將加強或削弱聯合王國的民主合法性。

兩方論點

該起裁決是在 英國最高法院舉行聽證會後所作出的結果。

根據蘇格蘭政府的論點，這起草案只具有諮詢性的意義，不會產生任何地直接後果。並且如果參加公投的大多數人支持獨立，仍需要經過蘇格蘭地方議會以及在英國議會進行談判和立法。

至於英國政府則持相反的觀點，政府認為所有的憲法立法都是由英國議會所制定的，並建議駁回該申請，因為這只是一份草案，沒有任何法律依據。

昨日，在5名法官都做出一致裁決結果的狀況下，最高法院裁定蘇格蘭政府不能透過立法，為未經英國議會批准進行第2次諮詢公投鋪路。

斯特金尊重結果，但同時也表示不排除將下次選舉當作獨立公投

「蘇格蘭的民主不會被否定。」根據《衛報》，斯特金在裁決後隨即表示尊重這項結果，但同時也指責英國議會蔑視蘇格蘭的民主意願，並認為最高法院的裁決暴露了英國作為一個自願伙伴關係的概念是不存在的。「裁決結果阻礙了蘇格蘭在獨立問題上發聲的其中一條途徑，但在民主制度下，我們的聲音不能也不會被壓制。」

1/ While disappointed by it I respect ruling of @UKSupremeCourt - it doesn't make law, only interprets it.

A law that doesn't allow Scotland to choose our own future without Westminster consent exposes as myth any notion of the UK as a voluntary partnership & makes case for Indy — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 23, 2022

與此同時，斯特金昨日在記者會上更表示，蘇格蘭政府將把下次大選作為一次實質上的公投（de facto referendum），決定脫離300多年後的英國。她堅稱，蘇格蘭民族黨沒有放棄公投路線，是英國議會在阻止。「我們必須、也一定會找到另一種民主、合法和符合憲法的方式，讓蘇格蘭人民表達自己的意願，而在我看來，那就是採用選舉的方式。」

英國首相蘇納克對結果表示贊同

根據《衛報》，對於這起判決，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）則認為這是項「明確且具有決定性的結果」（clear and definitive ruling）。蘇納克在議會中強調，蘇格蘭人民希望我們努力解決我們共同面臨的主要挑戰，無論是經濟、支持國民健保（NHS）還是支持烏克蘭。

同時，英國政府也駁回斯特金表示將會把下次選舉當作獨立公投的說法。

「我不認為這是英國政府的立場，且最高法院今日的判決非常明確。」首相的新聞秘書強調，在蘇納克擔任首相期間，將設法避免再次舉行蘇格蘭獨立公投。同時，她也表示，首相目前暫時沒有與斯特金對談或訪問蘇格蘭的計劃。

蘇格蘭保守黨、工黨呼籲蘇格蘭民族黨贊同結果

此外，蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Douglas Ross）也呼籲蘇格蘭民族黨尊重這項裁決。「這個國家現在面臨著巨大的挑戰。我們的經濟和國民保健制度正處於危機之中，我們有包括近40年來首次教師罷工在內的一波公部門罷工浪潮。這些關鍵問題必須成為每個人的首要任務。」

而蘇格蘭民族黨主席拉塞爾（Michael Russell）接受《路透社》訪問時則指出，斯特金將下次選舉當作實際上的公投是一場賭博，因為該黨可能無法在下次選舉中贏得超過一半的選票。

不過拉塞爾也說，但法院的裁決確實表明英國不是一個自願的夥伴關係。「英國政府的立場實質上是在告訴蘇格蘭人民，你們的選票並不重要。」拉塞爾強調，「任何政府對民眾說這種話都是非常愚蠢的。」

至於未來的走向，《路透社》則分析，若是蘇格蘭如果舉行第2次公投，目前民意調查結果仍然平分秋色，投票結果也過於接近。並且，蘇格蘭獨立後將使用哪種貨幣或是否可以重新加入歐盟，都仍是需要被討論的關鍵議題。

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核稿編輯：翁世航