英國最高法院裁定蘇格蘭不得片面推動獨立公投，首相蘇納克表示贊同，任內將避免再次公投
我們想讓你知道的是
「我不認為這是英國政府的立場，且最高法院今日的判決非常明確。」首相的新聞秘書駁回斯特金說會把下次選舉當作獨立公投的說法，並強調在蘇納克任內，都將設法避免再次舉行蘇格蘭獨立公投。同時，她也表示，蘇納克目前暫時沒有與斯特金對談或訪問蘇格蘭的計劃。
英國最高法院昨（23）日發表判決結果，蘇格蘭政府在未經過英國議會的批准之下，不得在明（2023）年單方面發起第2次的獨立公投。對此，蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）表達尊重與失望，並表示計劃將把下次選舉當作實質上的公投。對此，英國政府則駁回此一說法，並支持判決結果。
該起判決的緣起：蘇格蘭二次公投的合法性
綜合《BBC》、《衛報》與《路透社》報導，蘇格蘭曾在2014年在英國議會批准的情況下就獨立問題進行投票。當時選民以55%對45%的比例反對獨立。不過，獨立的聲浪在蘇格蘭仍未停止。
支持獨立者則認為，2016年大多數蘇格蘭選民反對英國脫歐的投票則改變了一切。而英國政府則數度表明，不會同意蘇格蘭再次舉行獨立公投，並表示蘇格蘭的獨立公投一輩子就只有一次。
今年6月，支持獨立的蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）就發表了一項公投法案，計畫明年10月19日就蘇格蘭獨立的問題舉行公投，但前提是必須合法並得到國際認可。
因此，斯特金希望英國政府達成一項類似於2014年公投前的協議，以確保公投結果合法並得到國際承認。因而，蘇格蘭地方政府轉而向最高法院提請判決，以確定蘇格蘭舉行獨立公投是否合法。
英國最高法院判決結果：蘇格蘭無權在沒有英國議會同意下發起公投
對此，英國最高法院昨日上午宣佈，蘇格蘭議會無權就獨立公投一事進行立法，原因這將關係到英國的未來，而這是英國議會的權限。
最高法院院長韋彥德（Robert Reed）做出判決時指出，根據1999年權力下放後創建蘇格蘭議會的相關法律，蘇格蘭本身無權就憲法的一些領域進行立法，其中包括蘇格蘭和英國的聯合問題。
韋彥德強調，該起法案的影響不僅限於法律後果，還包括其實際後果。原因便在於公投的結果將擁有以民主方式表達蘇格蘭選民觀點的權威，並將加強或削弱聯合王國的民主合法性。
兩方論點
該起裁決是在英國最高法院舉行聽證會後所作出的結果。
根據蘇格蘭政府的論點，這起草案只具有諮詢性的意義，不會產生任何地直接後果。並且如果參加公投的大多數人支持獨立，仍需要經過蘇格蘭地方議會以及在英國議會進行談判和立法。
至於英國政府則持相反的觀點，政府認為所有的憲法立法都是由英國議會所制定的，並建議駁回該申請，因為這只是一份草案，沒有任何法律依據。
昨日，在5名法官都做出一致裁決結果的狀況下，最高法院裁定蘇格蘭政府不能透過立法，為未經英國議會批准進行第2次諮詢公投鋪路。
斯特金尊重結果，但同時也表示不排除將下次選舉當作獨立公投
「蘇格蘭的民主不會被否定。」根據《衛報》，斯特金在裁決後隨即表示尊重這項結果，但同時也指責英國議會蔑視蘇格蘭的民主意願，並認為最高法院的裁決暴露了英國作為一個自願伙伴關係的概念是不存在的。「裁決結果阻礙了蘇格蘭在獨立問題上發聲的其中一條途徑，但在民主制度下，我們的聲音不能也不會被壓制。」
與此同時，斯特金昨日在記者會上更表示，蘇格蘭政府將把下次大選作為一次實質上的公投（de facto referendum），決定脫離300多年後的英國。她堅稱，蘇格蘭民族黨沒有放棄公投路線，是英國議會在阻止。「我們必須、也一定會找到另一種民主、合法和符合憲法的方式，讓蘇格蘭人民表達自己的意願，而在我看來，那就是採用選舉的方式。」
英國首相蘇納克對結果表示贊同
根據《衛報》，對於這起判決，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）則認為這是項「明確且具有決定性的結果」（clear and definitive ruling）。蘇納克在議會中強調，蘇格蘭人民希望我們努力解決我們共同面臨的主要挑戰，無論是經濟、支持國民健保（NHS）還是支持烏克蘭。
同時，英國政府也駁回斯特金表示將會把下次選舉當作獨立公投的說法。
「我不認為這是英國政府的立場，且最高法院今日的判決非常明確。」首相的新聞秘書強調，在蘇納克擔任首相期間，將設法避免再次舉行蘇格蘭獨立公投。同時，她也表示，首相目前暫時沒有與斯特金對談或訪問蘇格蘭的計劃。
蘇格蘭保守黨、工黨呼籲蘇格蘭民族黨贊同結果
此外，蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Douglas Ross）也呼籲蘇格蘭民族黨尊重這項裁決。「這個國家現在面臨著巨大的挑戰。我們的經濟和國民保健制度正處於危機之中，我們有包括近40年來首次教師罷工在內的一波公部門罷工浪潮。這些關鍵問題必須成為每個人的首要任務。」
而蘇格蘭民族黨主席拉塞爾（Michael Russell）接受《路透社》訪問時則指出，斯特金將下次選舉當作實際上的公投是一場賭博，因為該黨可能無法在下次選舉中贏得超過一半的選票。
不過拉塞爾也說，但法院的裁決確實表明英國不是一個自願的夥伴關係。「英國政府的立場實質上是在告訴蘇格蘭人民，你們的選票並不重要。」拉塞爾強調，「任何政府對民眾說這種話都是非常愚蠢的。」
至於未來的走向，《路透社》則分析，若是蘇格蘭如果舉行第2次公投，目前民意調查結果仍然平分秋色，投票結果也過於接近。並且，蘇格蘭獨立後將使用哪種貨幣或是否可以重新加入歐盟，都仍是需要被討論的關鍵議題。
新聞來源
- Supreme court rules against Scottish parliament holding new independence referendum（The Guardian）
- What does the Supreme Court decision mean for indyref2?（BBC）
- Blow for Scottish nationalists as UK court rejects independence vote bid（Reuters）
延伸閱讀
- 英國最高法院裁定：未經英國政府同意，蘇格蘭政府不能舉行獨立公投
- 看懂「蘇格蘭第二次獨立公投」的六個問題：為什麼選擇現在？英國政府不同意怎麼辦？
- 英王查爾斯三世威望不及伊莉莎白二世，女王辭世後蘇格蘭再掀獨立聲浪
- 脫歐以後，蘇格蘭還願意留在英國嗎？首席大臣規劃2023年10月舉行獨立公投
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核稿編輯：翁世航
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
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