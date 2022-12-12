《我的尋藥人生》：從病房到雨林島嶼，一位民族植物學家探尋自我、採集新藥的不尋常之旅
我們想讓你知道的是
正如作者在書末談到的，大自然總是令人感到驚奇，而人類身為其中一份子，我們對於自然的探索永遠不會停止。尤其隨著人口增長與自然環境的破壞，我們更要時時警惕自己，不要忘了我們自身也是大自然的一部分，也必須要記住自己在自然世界裡的位置。
「我們對於大自然在健康方面的關鍵作用越來越不了解，這樣的無知相當危險。由於失去了與自然界的連結，我們以為自己和大自然的力量毫不相干，甚至互相對立。但其實從古至今，人類一直是自然界的一部分。」
由生物學家到植物學家，再由植物學踏進微生物學的研究，最終成為了大學植物標本館館長並進入到了醫療業界，本書由美國艾默利大學人類健康與皮膚病學副教授Cassandra Quave所寫，講述的是她一生流連於生物學與大自然中的故事。
《我的尋藥人生》此書以自傳的形式寫成，詳細描述了一位天生殘疾的弱小女孩是如何一步一步克服阻礙成為一名生物學家，最終打造出了一個屬於她自己的研究團隊的故事。
故事由她的出生說起，由於父親在參與越戰時因為有毒化學武器的影響，Cassandra從小便失去了右腳。身體上的缺陷使她從小便需要經常出入醫院，然而也是因為這樣的機遇，讓她對於各式各樣的藥物並不陌生。
成年後，她對於生物學的興趣也在此打開了全新的篇章，從祕魯的亞馬遜森林到義大利南部的小鎮，身體上的殘疾並未成為Cassandra阻礙，在義肢陪幫助下，她踏上了前往世界各處田野調查的旅程。在亞馬遜的熱帶雨林中結識了如同第二位父親的當地薩滿、在南義大利山間找到了一生的摯愛。最終，輾轉回到了美國進入到學術領域中，授課、研究並組建了自己充滿愛與歡樂的大家庭，本書不只是Cassandra的生平，同時也記錄了這一個美好的世界。
在閱讀這本書的當下，書中對於自然與人類的相處不斷讓我回想起之前讀過的由Dara McAnulty的《一位年輕博物學家的日記》，同樣的身體缺陷、同樣對於大自然熱愛，每每讀到類似的故事，總是會讓我更加敬佩這些人的堅強。
植物的迷人神力
書中由植物學談起，Cassandra藉由民族植物學的方法在各國不斷尋找治療抗藥性感染的方法，在這途中，她蒐集了超過600種以上的藥用植物和2000種以上的植物萃取物，然而即便有著如此成就，人類對於天然植物的研究，仍然不構透徹。
自從化學合成的技術被開發出來，植物療法似乎對時失去了過往的魔法。而藉由研究藥用植物，其實我們也是在研究著人類的藥物歷史。神農氏嘗百草、傳統宗教儀式的薩滿治癒、墨西哥與北美原住民的宗教致幻藥物，植物科學所傳承的是人類數萬年來的治療方法。
在Michael Pollan的《植物靈藥》一書中，作者也同樣抱持著相同的信念，相信著透過植物治療，是自然與人類最直接的溝通方式，即便科技在怎麼發達，這樣的靈性與連結仍然無法被完全取代。
「我和比我自己、比我的身體、比我的靈魂更恢弘的東西合而為一。我是森林的一部分。我是世界的一部分。融合，歸整、療育。……當時我無法確知原因，但我漸漸學會不要否定自己不理解的事情。我學會提出更深刻的問題。或許醫療不僅僅是吃藥與開刀那麼簡單。」
是生物探勘還是生物剽竊
書中有一點讓我印象深刻，當時Cassandra參與了一項由美國大學、英國藥廠與墨西哥馬雅人非政府組織的三方共同發起的計畫，他們在馬雅人知情同意下進入到亞馬遜叢林中研究記錄當地人的傳統，並檢視馬雅人醫療傳統所使用的植物是否能研發成藥物。
而當地的原住民與科學家對此提出了一個有趣的疑問。
「這樣的研究到底是生物探勘，還是生物剽竊？」
前者是在自然資源裡尋找擁有商業價值的材料，而後者是在未經同意下利用他人傳統資源牟利，這樣的討論是我從未思考過的道德判斷。就如大英博物館在大英帝國時代在各國搜刮的古文物，這種文化掠取不僅僅只發生在古代文物上，更多的是我們從未留意的自然資源中。
是文化的傳播推廣還是文化的挪移濫用，兩者差距往往只在一念之間。
學術霸凌
在書中，Cassandra曾談論到自身陷入於學術霸凌的相關故事。生為一名殘疾人，同時又是學術殿堂中少有的女性研究家，無論是惡意攻擊、性騷擾到忌妒報復，我們常以為在科學領域中這樣的情況應不罕見，但事實卻不見得那麼美好。
在我研究所時也參與與過幾次國家主導的研究案，其實當時就有稍微認識到學術圈的派系鬥爭是非常真實，但在閱讀到書中描述的真實霸凌時，還是有點難以相信作為領導人類科技發展的這一群人，仍有部分是如此野蠻。
對於少數族群的排擠、性別歧視與差別待遇，甚至連媒體在採訪時也要刻意強調Cassandra本身的身體缺陷，以博取觀眾眼球，這樣的情節令人印象深刻。
小結
讀完這本書後，才發現自己對於這類博物學家的自傳其實真的滿感興趣的。也許是對於大自然的著迷，或是單純喜歡這些愛好自然的人對於大自然的描述方式，每次閱讀這類書籍，都能讓我感到非常放鬆。
正如作者在書末談到的，大自然總是令人感到驚奇，而人類身為其中一份子，我們對於自然的探索永遠不會停止。尤其隨著人口增長與自然環境的破壞，我們更要時時警惕自己，不要忘了我們自身也是大自然的一部分，也必須要記住自己在自然世界裡的位置。
保護並與它攜手合作，也就等於是在幫助自己。
是一本讀起來非常舒服的自傳，無論你是對於生物科學感到有興趣或只是單純想要讀一本激勵人心的故事，這本書都會非常合適，推薦給你。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。