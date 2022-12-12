《我的尋藥人生》：從病房到雨林島嶼，一位民族植物學家探尋自我、採集新藥的不尋常之旅

文：推書手L | Yourbooker_L

「我們對於大自然在健康方面的關鍵作用越來越不了解，這樣的無知相當危險。由於失去了與自然界的連結，我們以為自己和大自然的力量毫不相干，甚至互相對立。但其實從古至今，人類一直是自然界的一部分。」

由生物學家到植物學家，再由植物學踏進微生物學的研究，最終成為了大學植物標本館館長並進入到了醫療業界，本書由美國艾默利大學人類健康與皮膚病學副教授Cassandra Quave所寫，講述的是她一生流連於生物學與大自然中的故事。

《我的尋藥人生》此書以自傳的形式寫成，詳細描述了一位天生殘疾的弱小女孩是如何一步一步克服阻礙成為一名生物學家，最終打造出了一個屬於她自己的研究團隊的故事。

故事由她的出生說起，由於父親在參與越戰時因為有毒化學武器的影響，Cassandra從小便失去了右腳。身體上的缺陷使她從小便需要經常出入醫院，然而也是因為這樣的機遇，讓她對於各式各樣的藥物並不陌生。

成年後，她對於生物學的興趣也在此打開了全新的篇章，從祕魯的亞馬遜森林到義大利南部的小鎮，身體上的殘疾並未成為Cassandra阻礙，在義肢陪幫助下，她踏上了前往世界各處田野調查的旅程。在亞馬遜的熱帶雨林中結識了如同第二位父親的當地薩滿、在南義大利山間找到了一生的摯愛。最終，輾轉回到了美國進入到學術領域中，授課、研究並組建了自己充滿愛與歡樂的大家庭，本書不只是Cassandra的生平，同時也記錄了這一個美好的世界。

在閱讀這本書的當下，書中對於自然與人類的相處不斷讓我回想起之前讀過的由Dara McAnulty的《一位年輕博物學家的日記》，同樣的身體缺陷、同樣對於大自然熱愛，每每讀到類似的故事，總是會讓我更加敬佩這些人的堅強。

植物的迷人神力

書中由植物學談起，Cassandra藉由民族植物學的方法在各國不斷尋找治療抗藥性感染的方法，在這途中，她蒐集了超過600種以上的藥用植物和2000種以上的植物萃取物，然而即便有著如此成就，人類對於天然植物的研究，仍然不構透徹。

自從化學合成的技術被開發出來，植物療法似乎對時失去了過往的魔法。而藉由研究藥用植物，其實我們也是在研究著人類的藥物歷史。神農氏嘗百草、傳統宗教儀式的薩滿治癒、墨西哥與北美原住民的宗教致幻藥物，植物科學所傳承的是人類數萬年來的治療方法。

在Michael Pollan的《植物靈藥》一書中，作者也同樣抱持著相同的信念，相信著透過植物治療，是自然與人類最直接的溝通方式，即便科技在怎麼發達，這樣的靈性與連結仍然無法被完全取代。

「我和比我自己、比我的身體、比我的靈魂更恢弘的東西合而為一。我是森林的一部分。我是世界的一部分。融合，歸整、療育。……當時我無法確知原因，但我漸漸學會不要否定自己不理解的事情。我學會提出更深刻的問題。或許醫療不僅僅是吃藥與開刀那麼簡單。」

是生物探勘還是生物剽竊

書中有一點讓我印象深刻，當時Cassandra參與了一項由美國大學、英國藥廠與墨西哥馬雅人非政府組織的三方共同發起的計畫，他們在馬雅人知情同意下進入到亞馬遜叢林中研究記錄當地人的傳統，並檢視馬雅人醫療傳統所使用的植物是否能研發成藥物。

而當地的原住民與科學家對此提出了一個有趣的疑問。

「這樣的研究到底是生物探勘，還是生物剽竊？」

前者是在自然資源裡尋找擁有商業價值的材料，而後者是在未經同意下利用他人傳統資源牟利，這樣的討論是我從未思考過的道德判斷。就如大英博物館在大英帝國時代在各國搜刮的古文物，這種文化掠取不僅僅只發生在古代文物上，更多的是我們從未留意的自然資源中。

是文化的傳播推廣還是文化的挪移濫用，兩者差距往往只在一念之間。

學術霸凌

在書中，Cassandra曾談論到自身陷入於學術霸凌的相關故事。生為一名殘疾人，同時又是學術殿堂中少有的女性研究家，無論是惡意攻擊、性騷擾到忌妒報復，我們常以為在科學領域中這樣的情況應不罕見，但事實卻不見得那麼美好。

在我研究所時也參與與過幾次國家主導的研究案，其實當時就有稍微認識到學術圈的派系鬥爭是非常真實，但在閱讀到書中描述的真實霸凌時，還是有點難以相信作為領導人類科技發展的這一群人，仍有部分是如此野蠻。

對於少數族群的排擠、性別歧視與差別待遇，甚至連媒體在採訪時也要刻意強調Cassandra本身的身體缺陷，以博取觀眾眼球，這樣的情節令人印象深刻。

小結

讀完這本書後，才發現自己對於這類博物學家的自傳其實真的滿感興趣的。也許是對於大自然的著迷，或是單純喜歡這些愛好自然的人對於大自然的描述方式，每次閱讀這類書籍，都能讓我感到非常放鬆。

正如作者在書末談到的，大自然總是令人感到驚奇，而人類身為其中一份子，我們對於自然的探索永遠不會停止。尤其隨著人口增長與自然環境的破壞，我們更要時時警惕自己，不要忘了我們自身也是大自然的一部分，也必須要記住自己在自然世界裡的位置。

保護並與它攜手合作，也就等於是在幫助自己。

是一本讀起來非常舒服的自傳，無論你是對於生物科學感到有興趣或只是單純想要讀一本激勵人心的故事，這本書都會非常合適，推薦給你。