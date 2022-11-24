「班班有石斑」成「班班缺石斑」？教育部長：經費都到位，每個學生4次不會少吃
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潘文忠表示，行政院的經費都已經到位，雖然因為供應、調度的問題而有所延後，但並不會影響到每個學生可以吃4次的機會，「不會讓哪個孩子多吃或少吃」。
行政院7月宣布補助6億，透過農委會、教育部在內的跨部會合作，讓全國中小學的學生能夠「班班吃石斑」，提供學生營養午餐每月1餐、總共4次的石斑魚料理。然而，學生吃到的時間卻一拖再拖，有部分學校至今還沒吃到半次。
對此，農委會主委陳吉仲昨（23）日指出，10月起陸續供應石斑魚給各縣市學校，而食材現在在調度中，因為提供給學校的魚要更大隻，加工、切塊才會更好處理。
對此，教育部長潘文忠今日接受媒體聯訪時回應，有許多縣市已經開始供餐，學生吃了以後也反映很好吃、很期待。目前在石斑魚片的處理上還需要一些作業時間，農委會會全力做調度，在供應之前都會先通知學校，讓學校做好準備。
立法委員在今（24）日立法院教育及文化委員會上，也對此提出質疑。立委萬美玲表示：「現在從班班有石斑，變成班班缺石斑」，他提及有些學校可能吃到1到2次，有的學校1次都沒有吃到，質疑班班有石斑是不是跳票？
立委黃國書指出，中部還有很多學校的學生沒有吃到石斑魚，他所屬選區台中市中區、西區、東區、南區，連1間學校都沒有。
潘文忠坦言，教育部比較沒有辦法掌握食材供應的量，但這次整個政策預算都全部到位，一定會讓孩子都吃到4次，也對期待石斑魚的孩子比較不好意思。
至於是否有統計有吃到石斑魚的學校，潘文忠表示，都是縣市統一安排，目前只有極少數縣市還沒有完成準備，半數以上、14個縣市則都已經在供餐。
黃國書詢問，如果這個月來不及吃石斑魚，是否會延到下學期繼續吃？潘文忠表示，行政院的經費都已經到位，雖然因為供應、調度的問題而有所延後，但並不會影響到每個學生可以吃4次的機會，「不會讓哪個孩子多吃或少吃」。
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核稿編輯：翁世航
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文策院院長李明哲、林茲電子藝術節總監 Martin Honzik談未來內容發展關鍵字： 跨域共創 X 以人為本
我們想讓你知道的是
「林茲電子藝術節」是全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節，文策院以創意為核心的跨域共創，開啟了雙方近期的交流和合作。本次專訪文策院院長李明哲和林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik，了解內容產業的未來發展可能。
文化內容策進院（文策院）以推動臺灣文化內容產業進步為使命，對科技的關注著重在內容結合科技帶來的產業未來性，今年舉辦「2022 TCCF 創意內容大會─未來內容展」邀請到眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括奧地利林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik 也特地親自來臺，並在主題沙龍中分享林茲電子藝術節的願景和展望。林茲電子藝術中心在過去40多年來致力探究社會、科技與藝術間的關係；文策院與林茲電子藝術中心分別關注產業發展與人文社會，彼此交流將產生怎樣的火花？
數位浪潮中的文化轉型，科技與文化的共生共榮
「一切都始於數位化。」Martin Honzik 談起林茲設立的初衷，他認為數位化是一種超越文化、國家藩籬，將人們連結在一起的新語言，在這個全球性巨大轉型革命中，「數位人文」觀念的建立刻不容緩。「科技是人的發明，而非神的造物。科技之所以被創造，是為人類服務、連結我們自身。」而「數位人文」是林茲的現階段的使命，幫助人們在數位浪潮中找到自我意識，讓每個人是出於自我意願使用科技，而非強迫自己去適應新科技。
林茲對科技的關注並非科技本身，而是「科技可以如何為人們服務」，對此，文策院院長李明哲也分析，文化與科技的結合是一種必然，其中更包含眾多複雜的型態，例如：產製規格的升級、展現型態的不同、跨域創意合作……等。他表示：「文化內容產業若能因應未來趨勢提早佈局，不僅能在5G、Big Data、AI、XR 等一波又一波文化結合科技的浪潮中站穩腳步，更能趁勢崛起，讓臺灣跨域共創能力在國際間發光發熱。」
臺灣與世界的對話：文策院與林茲開啟共創合作
「林茲是科技藝術領域非常重要的展會，我們希望臺灣的創作、科技藝術或文化科技可以繼續向前邁進，被更多國際平台看到。」李明哲院長表示，臺灣創作者向來是林茲電子藝術節的常客，尤其近期文策院與林茲的交流更加密切。
如今年2022林茲電子藝術節，臺灣除了延續與林茲電子藝術中心的合作之外，文策院還與林茲電子藝術中心首度合辦臺灣專場展演，由林茲電子藝術中心策劃，邀請具國際視野且有拓展潛力的臺灣作品進行專場展演。其中《百岳計畫》由FAB DAO 發起，以區塊鏈去中心化的社群共治特性概念出發，讓持有者擁有決定權選擇這筆資金如何使用，資金在扣除藝術家的創作費後，留到公共的經費池投入臺灣公益項目，為社會帶來兩大影響：第一、NFT成為新型態的捐款收據，讓參與者「捐款即收藏」 ; 第二、更民主化地使用公共預算，達到Web3.0自治精神，科技結合人文關懷的新型態內容與林茲「數位人文為本」的願景相契合，獲得林茲策展方評價為「未來的社會行動方案」，為社會永續發展帶來貢獻。
Martin Honzik 走遍全球擔任各大獎項評審，看過各種不同文化藝術作品，擁有豐富經驗的他表示：「我認為臺灣人在新媒體領域的創作正受國際矚目。」他認為臺灣創作者身處於自由環境與複雜地緣政治壓力中，這種矛盾的處境交織出獨特的創作風格，從中更顯露出堅定的文化認同，這些作品以全新的面貌豐富林茲的世界。他毫不吝嗇地表達了自己對臺灣作品的偏好：「如果把10個作品放在我面前，我想我一定能正確選出來自臺灣的作品！」
「多邊形」國際合作，開創未來內容產業的永續生態
李明哲院長進一步分析，未來的產業將由過去單純的垂直分工，走向更複雜的多角度合作模式，尤其文策院一直致力推動「以創意為核心的跨域共創」，今年他在前往參加林茲電子藝術節的過程中也看到了相同的理念。例如：歐盟計畫「S+T+ARTS Prize」，該獎項的評選標準是作品具有「藝術性的探索」和「有創意的跨域合作」兩大特質。李明哲院長說明：「這個獎項的目的，是希望鼓勵運用創意為社會和經濟做出貢獻的藝術科技創作，而非支持個別藝術家。這也是文策院所專注的重點之一，文策院在成立之初，就致力於鼓勵文化與跨領域、跨地域的合作，唯有不同角色觀點的加入才能促成產業的永續發展。」
而闊別10年再度來訪臺灣，Martin Honzik對於未來內容展最驚艷的，是打破框架與藩籬、搭建橋樑，銜接不同跨域合作的願景，「不只個人，產業同樣也需要在數位轉型的洪流中同步調適。」Martin Honzik 說：「基於這樣的概念基礎，我們和文策院將一同找到下一步，建立可持續性、堅實的夥伴關係，以發展永續性的內容。」
展望未來的國際合作方向，李明哲院長強調：「我們與國際組織並非只是單邊或雙向的合作。而是透過彼此的資源網絡延伸，形成『多邊形合作』，以參與國際展會來說，不只是把臺灣的作品帶出去，而是期待整個內容產業的每個角色都有國際合作的機會，相同地也把國際上不同領域的合作資源、人脈網絡帶回臺灣。透過跨越國界的共創交流，一步步推動臺灣產業的前進。」