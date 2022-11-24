「班班有石斑」成「班班缺石斑」？教育部長：經費都到位，每個學生4次不會少吃

行政院7月宣布補助6億，透過農委會、教育部在內的跨部會合作，讓全國中小學的學生能夠「班班吃石斑」，提供學生營養午餐每月1餐、總共4次的石斑魚料理。然而，學生吃到的時間卻一拖再拖，有部分學校至今還沒吃到半次。

對此，農委會主委陳吉仲昨（23）日指出，10月起陸續供應石斑魚給各縣市學校，而食材現在在調度中，因為提供給學校的魚要更大隻，加工、切塊才會更好處理。

對此，教育部長潘文忠今日接受媒體聯訪時回應，有許多縣市已經開始供餐，學生吃了以後也反映很好吃、很期待。目前在石斑魚片的處理上還需要一些作業時間，農委會會全力做調度，在供應之前都會先通知學校，讓學校做好準備。

立法委員在今（24）日立法院教育及文化委員會上，也對此提出質疑。立委萬美玲表示：「現在從班班有石斑，變成班班缺石斑」，他提及有些學校可能吃到1到2次，有的學校1次都沒有吃到，質疑班班有石斑是不是跳票？

立委黃國書指出，中部還有很多學校的學生沒有吃到石斑魚，他所屬選區台中市中區、西區、東區、南區，連1間學校都沒有。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 立委黃國書的選區位於台中市台中市中區、西區、東區、南區，目前連一間學校都沒有吃到石斑魚。

潘文忠坦言，教育部比較沒有辦法掌握食材供應的量，但這次整個政策預算都全部到位，一定會讓孩子都吃到4次，也對期待石斑魚的孩子比較不好意思。

至於是否有統計有吃到石斑魚的學校，潘文忠表示，都是縣市統一安排，目前只有極少數縣市還沒有完成準備，半數以上、14個縣市則都已經在供餐。

黃國書詢問，如果這個月來不及吃石斑魚，是否會延到下學期繼續吃？潘文忠表示，行政院的經費都已經到位，雖然因為供應、調度的問題而有所延後，但並不會影響到每個學生可以吃4次的機會，「不會讓哪個孩子多吃或少吃」。

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核稿編輯：翁世航