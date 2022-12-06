《修煉》：遠通電收如何運用人工智慧與深度學習，讓自動化車牌辨識錯誤率降到最低？

文：謝宇程、葉奕緯

一眼入魂，車牌辨識準確率名列世界前茅

2014年1月，立法委員蔡其昌陪同一位李經理召開記者會，控訴遠通錯收了國道通行費。

費用總額：90元。

之所以會錯誤收款，是因為遠通的車牌辨識系統，將3821-EX車牌，錯誤辨識為3821-EK，而後者，是李經理的車牌號碼。

李經理被要求繳交通行費四十元、連同作業處理費四十八元及稅金共九十元。由於在向遠通申訴的過程並不順利，她找立委陪同，訴諸媒體尋求公道。

「人工智慧車牌辨識」為遠通帶來長期的難題與挑戰，此一事件正是極佳例證。

用路人的收費，基本上要靠「人工智慧車牌辨識」，也就是拍照之後，由電腦系統抓取照片中的車牌，再判讀其上的英文與數字。如果電腦的人工智慧無法準確判讀，則會由真正的人進行判讀。

2014年，遠通電收需要聘請一百七十三名專員，每天以肉眼人工辨識14.1萬輛車牌。除了每年超過8500萬的薪資費用外，這些專員承受巨大的工作量，而且常常重複、枯燥。尤其，數千萬筆的資料，一件都不該犯錯。

這件事說得容易，做起來可是極為艱難。

高速公路上，每輛車都是高速行駛，拍下絕對清晰的照片本身就不容易。

另外，有時大雨，有時光線太暗，有時光線太強，有時落葉剛好遮住車牌號碼，有時車牌框沾滿泥巴。當然也有車牌則被人刻意塗黑，疑似惡意規避收取國道通行費。

在這些情況下，遠通都被期待要能正確辨識車牌，以便向正確的車主收費。

然而，據2014年交通部呈報立法院的資料顯示，當年一至八月份之間未能透過eTag感應，且無法進行車牌辨識的車輛超過224萬餘筆，需由遠通部分吸收的通行費高達530餘萬元。

除了無法辨別與收款的部分之外，2014年有七十五件左右的錯帳。前文提到的李經理，就是其中一個案例。

雖然遠通電收已經達到關鍵績效指標的要求，但是民眾只要收到一筆收費錯誤，很可能就會投訴抱怨，影響民眾對高速公路電子收費的觀感。遠通電收對這樣的結果並不滿意。

為了大眾對ETC收費正確度的信賴，並且減少人工肉眼識別車牌的辛勞，遠通對車牌辨識技術進行十餘年曠日持久的戰爭。

打磨系統，化解一道道難題

辦公室裡，第一線業務員和機電技術專家，討論著今天車牌辨識錯誤的報告；一旁的幾位營運專員，則和熟悉物聯網的系統工程師一同觀看國道錄像，檢視上個月辨識出錯的場域。這裡不屬於某特定部門的辦公室，而是一個跨功能編組團隊的辦公區。這個團隊名稱為：「執法創新團隊 」（Enforcement Innovation Group, EIG）。

「執法創新團隊」每年從高速公路的錄製影像中，蒐集大量車輛特徵與錯誤案例，透過人工智慧技術與深度學習技術，開發商業智能（Business Intelligence）以優化作業流程，強化自動化車牌辨識技術。以下舉出三種辨識模式做為說明案例：

案例1

當車輛行駛經國道的車牌攝影區域時，恰巧因為落葉遮擋，而無法辨識車牌號碼時。

因應採用的商業智能模式：

駛至下一個門架時，車牌上的落葉很有可能已經被吹落。此時，攝影機會再次捕捉車牌號碼，進行交叉比對。團隊藉此模式，計算出這是未成功感應的車輛，解決落葉遮擋車號的問題。

案例2

高速公路上，會受到陽光直射、高架橋、山坡陰影等影響，影響國道攝影機拍攝，導致車牌照片曝光過度、偏暗而難以辨識。

因應採用的商業智能模式：

團隊運用人工智慧技術，在拍攝車輛前，先辨別當前高速公路的光線強弱，系統再同步調整相機參數設定，以符合正常成像條件，解決車牌照片過曝的問題。

案例3

部分國道收費路段上，車牌攝影機在取像過程中，容易受到特定角度陽光影響，在玻璃、金屬、鈑金反射下形成眩光現象，干擾系統解析車牌照片。

因應採用的商業智能模式：

團隊發展新一種技術，在國道攝影機身內，加裝一層特殊隔熱紙。隔熱紙能有效過濾陽光，減緩眩光現象，提升車牌照片的辨識度。

在多年優化車牌辨識系統下，2021年遠通只需要七十餘名人工辨識車牌的僱員（為2014年人數的40%），每天辨識3.5萬輛車牌，減少75%人工辨識需求。而在此同時，全年錯誤的車牌只有8例，為2014年的十分之一。進步幅度極為顯著。

遠通電收研發的車牌辨識系統，不止能應用於台灣車牌，就連辨識泰文車牌的正確率也高達98%，令當地團隊與國際大廠皆無法望其項背。

遠通電收能在車牌辨識領域獲得成就，靠的不是神奇的科技與技術，而是團隊反覆修煉所累積的成果。團隊從發現問題開始，投入研發並解決困難後，再將成果放到場域上驗證，當新的問題產生時，再重複同樣的過程。

傳奇武打影星李小龍曾有一句名言：「我怕的不是練出一萬種踢法的對手，而是一種踢法練一萬次的對手。」這種不斷淬鍊、逐步優化迭代的精神，正是遠通電收文化的開發維運精神的最佳寫照。

書籍介紹

本文摘錄自《修煉——全民服務的數位轉型，台灣ETC推動智慧交通產業出海的旅程》，商周出版

作者：謝宇程、葉奕緯

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修，逐一改善調整；煉，投入現場執行。

不斷遞迴、累積出巨大能量。

現今企業如何面對未知，化危機為轉機？有好技術就等於提供好服務？如何培育人才，以產業鏈開拓海外市場？

這些都是遠通電收追求卓越與創新的修煉。