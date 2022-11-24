2022/11/24,
歐洲

英國後悔脫歐了嗎？

英國後悔脫歐了嗎？
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

民調顯示，英國56%受訪民眾認為脫歐是錯誤，只有32%覺得脫歐是明智決定，19%曾投票支持脫歐的人如今表示後悔了；分析認為，民眾對脫歐的支持度逐漸減退。

文：TaJ

六年半前決定分手，三年前正式分開，兩年前簽訂分手後協議，一切是如此堅定、決絕，然而今天卻仍然為著同一個問題吵吵嚷嚷，甚至傳出考慮建立新的關係，你說這是下定決心分手嗎？分得到嗎？

英脫歐支持度減退

說的是英國脫歐。當脫歐已寫在史冊，英國社會輿論卻仍然在這個以為已解開的結上糾纏。新近的戲碼是上星期YouGov的民調；56%受訪民眾認為脫歐是錯誤，只有32%覺得脫歐是明智決定，19%曾投票支持脫歐的人如今表示後悔了。

WhatUKThink綜合多個民調，得出57%對43%的比例反對脫歐。負責調查的斯特拉斯克萊德大學政治學教授柯蒂斯（John Curtice）認為，民眾對脫歐的支持度逐漸減退。

「瑞士模式」的可能？

然後，英國《星期日泰晤士報》出了個報道，財政大臣侯俊偉（或譯亨特，Jeremy Hunt）暗示辛偉誠（蘇納克，Rishi Sunak）政府考慮放棄前首相約翰遜（Boris Johnson）的路線，並消除與歐盟的絕大多數貿易壁壘。報道引述政府高層消息稱，消除與歐盟的絕大多數貿易壁壘意味奉行類似「瑞士模式」的安排（瑞士沒有加盟歐盟，但同意分擔歐盟預算及實施歐盟的相關規則）。

當年投票支持脫歐的辛偉誠隨即否認，表明在他的治下，英國不會尋求建立任何要建遵守符合歐盟法律的關係。英國前脫歐事務大臣霍禮思（Sir David Frost）也立即發飆，直言瑞士模式是不可接受的。《每日郵報》社論警告：已有兩位保守黨首相（卡梅倫和文翠珊）因為脫歐問題下台，辛偉誠不要當第三位。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

英國經濟困境

不過，一如約翰遜的「務必完成英國脫歐」（get Brexit done）和文翠姍的「脫歐就是脫歐」（Brexit means Brexit），辛偉誠的承諾似乎未能止住「後悔脫歐」（Bregret）或「脫歐？再想想」的討論。

理由很簡單，看看今天的英國——陷入這一代人經歷過最嚴峻的經濟困境；經濟表現可是歐洲大國中倒數第一第二之爭。經濟合作暨發展組織（OECD）的數據顯示，英國的經濟增長仍然比意大利和德國強，但若計入生活水平，整個歐洲就只有西班牙比英國差。英國是七大工業國中，唯一一個GDP仍低於COVID-19疫症前水平。

根據英國財政部預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility，OBR），脫歐對英國貿易產生了「重大不利影響」，長遠而言脫歐將使英國GDP減少4%。英倫銀行貨幣政策委員會（MPC）前成員桑德斯（Michael Saunders）上周接受《彭博》訪問時說，脫歐對英國經濟造成永久性破壞。

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Photo Credit: Reuters/ 達志影像

在金融市場，英國的表現同樣令人「sorry」，英鎊長期走弱自不待言，就連「紐倫港」這美譽也保不住，巴黎股市於本月初取代倫敦交易所，成為歐洲市值最大交易所（只是「紐倫港」中的香港比倫敦早一步除名，換成「紐倫坡」）。正如柯蒂斯說：「大家可以爭論脫歐對英國經濟造成多大影響，但說因著脫歐，英國很快就迎來繁盛的經濟新世界，這沒有多大說服力吧。」

重投歐盟？

當然，沒有人會天真地預言英國將重投歐盟懷抱，但《星期日泰晤士報》的報道告訴我們：空穴來風啊。到底是誰放的風？有人揣測是侯俊偉，甚至懷疑是辛偉誠的團隊，畢竟現實告訴我們，政客都擅於妥協，只是程度不同而已，而辛偉誠又確實向來務實。

任何一位保守黨政客都難以承受脫歐的經濟後果，面對令人沮喪的經濟，英國與歐盟的關係如何定調，看來又要來一場漫長的討論，政治風險諮詢公司Eurasia Group分析師Mujtaba Rahman說，脫歐的開端是一場根本原則的討論，但雙方長遠的關係如何則是魔鬼在細節中，現在魔鬼要現身了：「會是瑞士模式嗎？會是挪威模式嗎？⋯⋯要解決英國經濟問題，你不能完全不談英歐的貿易關係，否則你只是在躲躲閃閃而已。」

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責任編輯：Alvin
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