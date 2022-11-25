這次COP27開得很窩囊，讓中國繼續躲在「開發中國家」的標籤下兩邊通吃
我們想讓你知道的是
中國應該為全球氣候保護做出多少貢獻？發展中國家和全球第二大經濟體的雙重身份在其中起到微妙作用。
文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）
這次的全球氣候大會 （COP）開得很窩囊。其中的窩囊之一，就是根本沒提結束戰爭的事，好像在烏克蘭的戰爭沒有對氣候變化造成影響一般。在這背景下，人們只能去談一些似乎是很重要，但卻不是追根究柢的事。於是乎，便在發展中國家的呼籲下，出現了另一個窩囊，即成立了所謂的「氣候災難補償基金」。但也正是成立這樣一個機構引發另一個問題：作為世界上最大的排放國是否必須為氣候受災國買單。
中國的作用
本來聯合國已經有相應的機構和措施來應對排放問題。這主要分兩塊，一是「mitigation」（即減排），另一個是「adaptation」（即幫助受影響國適應已經變化的環境）。應該說，這兩塊尤其是第一部分是從根本上解決問題的出路。
但是這次成立「氣候災難補償基金」，增加一個機構，表面上是迎合了受災國的需求，而客觀上是中國外交積極活動的結果。中國在大會期間巧妙地利用了兩個集團。一個是所謂的「G77加中國」，而實際上成員國有134個，另一個是一個包括中國、由24個國家組成的集團，自稱「志同道合的發展中國家集團」。在後者，不僅白羅斯、伊朗、緬甸、敘利亞在內，而且印度、印度尼西亞也在內。通過為這兩個組織代言，有意地強調30年前氣候變化大會制定的一些章程，中共顯然成功地強化了所謂的貧窮的南方跟富裕的北方的緊張。
大會一開始，成立這個機構並非是個議題，但在大會最後，美國、歐盟尤其是德國作了妥協，決定不再反對成立此機構，但同時，從西方陣營中，讓中國對此基金做貢獻的呼聲不斷。德國發展部長和外交部長在大會上毫不含糊地呼籲中國，也必須為新的氣候災難補償基金付款。
而中國則以自己的是發展中國國家的身份，表示支持「損失與損害」賠償機制，但中方沒有義務參與。但同時又表示，中國會從自己的角度，而不是在這個機構的框架內，為應對世界氣候變化做出應有的貢獻。
修正遊戲規則的努力
這次大會顯然體現出來，西方各國正努力對當初的遊戲規則進行修正。就如歐盟執委會副主席弗蘭斯－蒂默曼斯（Frans Timmermans）說的那樣：「我們必須考慮到2022年而不是1992年的國家經濟狀況。」但這種修改規則的努力還才是剛剛開始，而且遠不算成功。在「氣候災難補償基金」的事上，中國今後很可能放棄一些惠利（譬如獲得資助金的資格），從而贏得其他窮國的贊賞。但是，「發展中國家」標籤丟不得。
氣候政治戰遠沒結束
「氣候災難補償基金」雖然成立了，但除了文本之外，其他的一切都是未知數，例如資金從何而來、資助標準等。而西方國家顯然處在一個不利的地位，因為他們要求所有引發氣候災難的國家都必須參與付款。卻沒有把印度、印尼等區別對待。因為前者的排放跟中國遠不是一個等級上的。
其次西方國家本身也有一個重建信任感的問題：13年前，在哥本哈根舉行的第15屆聯合國氣候變化大會上，發達國家作出承諾：到2020年，每年向發展中國家提供1000億美元，幫助其適應氣候變化，並減緩氣溫的進一步上升。然而，這一承諾並未兌現。
從習近平領導的中國政府來說，參與「氣候災難補償基金」根本不是中國感興趣的事。因為中國，跟以往一樣，喜歡一對一的互動，而且最好是不透明的互動。這種情況能維持多久，就看中國的「發展中國家」這塊牌子能保持多久了。
這裡其中一個關鍵問題，就是中國的「身份」問題，即中國是否是個發展中國國家。
維護「發展中國家」標籤
首先，應該指出，中國在過去二、三十年來通過其「發展中國家」地位獲益匪淺，包括產業補貼和獲得國際組織提供的低息和無息貸款。從綠色能源（風電、太陽能）技術上來說，正是因為有了30年前的《聯合國氣候變化框架公約》（1992），中國從西方國家幾乎是免費獲取不少製造技術，從而成為現在世界上風電和太陽能設備製造的第一名。
與此同時，中共領導的政府因為「發展中的國家」的身份在聯合國獲得的政治上的好處也不少。因為這樣至少提供給中國作為發展中國家發言人的機會。這就是為什麼中國常駐世貿組織代表李成鋼在去年12月中國入世20週年的時候表示，中國將繼續保持其「發展中國家」身份，儘管中方也知道，有很多方面顯然是比較勉強。於是，中國公開表示願意有限度地放棄一些發展中國家享受的特別待遇，
總之，極力維護「發展中國家」的標籤，能讓中國「兩頭通吃」：一方面可作為一個大國跟美國平起平坐，另一方面能在發展中國家中，以其中一成員而獲得窮國的認同。
標準的問題
國際上圍繞到底何為「發展中國家」、何為「發達國家」尚無公認的具體界定標準，如何界定「發展中國家」是個有待充分回答的重大問題。
世界銀行每年都公佈低收入國家、中等收入國家和高收入國家的名單。根據年國民平均收入（GNI per capita）進行分類。收入低於995美元屬於低收入國家；收入低於3895美元屬於中等偏下收入國家；收入低於1萬2055美元是中上收入國家，收入高於1萬2056美元則是高收入國家。中國2021年的國民收入為1萬1890美元，應該是中上收入國家。
Tags：
桃園商圈學：老舊店面華麗轉身，空間改造、品牌再設計促進商圈活力
我們想讓你知道的是
有別於其他縣市，桃園市政府深入輔導商圈及店家來翻轉商圈。從推動精緻化的「星級友善店家認證」、商圈顧問輔導諮詢、多元行銷推廣，並以行銷主題節慶活動帶動商圈特色元素，形塑城市形象；對商圈店家深入輔導，多年來也進行了「店面的華麗轉身x店家改造」。
店面的華麗轉身x店家改造
桃園市政府經濟發展局自107年開始推動商圈店家改造相關計畫，已經推動5個年度，累計輔導58家店家改造，為六都中輔導、改造店家數量最多。改造過程由專業團隊挖掘有故事的老店家，透過「空間」改造及「品牌」再設計，打造全新店家形象；同時，積極輔導店家改造其實也在形塑商圈街區亮點，展現在地特色。改造之後，消費者滿意度及回訪率大幅提高，多數受輔導店家消費者滿意度高達90%、營業額更是往上增加2-3成。
而今（111）年店家改造也輔導包含7個商圈共14店家，改造經費由店家自籌50%，市府補助50%。透過市府的推動，期待店家能從軟、硬體雙軌並進優化轉型，提供消費者更優質的逛購體驗！本次改造店家包含「双霖茶莊」、「平鎮區農會宋屋辦事處」、「林永方點線麵食館」、「阿囡陶器」、「胖菓子」、「粉紅蛙仙草奶凍之家」、「蛋金固烘焙坊」、「富恩好食」、「黑山銀花」、「愛的爆爆」、「愛寶童裝舖」、「新元香業」、「新百王餐廳」、「潤米roomy-米饅頭、貝果專門店」。從服飾店的門面空間設計轉換、餐飲業的品牌與空間優化，再到傳統產業、文創手作等領域，店家將整體形象設計與空間機能優化改造後，不僅讓消費者耳目一新，也提升了實體服務所需的空間機能。
店家成果發表會
轉變的過程中，有店家笑著表示許多老客人因為空間改造的太美還以為走錯了地點！在舊雨新知的奔相走告下，生意也更加興隆。為紀錄店家們改造前後的差異，更舉辦「華麗轉身x店家改造 成果發表會」，由市長頒贈店家們意喻生意興隆的盆栽，祝福店家們能再華麗轉身後一鳴驚人、鴻圖大展；同時今年度新獲選認證的48家桃園市星級友善店家，也於發表會中頒發認證。
桃園市積極輔導超過50店家改造、累積認證友善店家百間，都是希望優化消費者體驗，促進商圈經濟，更將地方商圈軟實力再次升級，也期待民眾在這適合出遊散步的秋冬交會之際，到桃園一探究竟。
桃園市政府 廣告
本文章內容由「桃園市政府經濟發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。