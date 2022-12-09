《搞定自律神經，我竟輕鬆減掉37公斤！》：「食慾控制法」就是個零壓力又能瘦的方法

文：富永康太

調整自律神經與荷爾蒙的三個方法

那麼具體來說，該怎麼做才能調整自律神經與荷爾蒙呢？在此再一次整理食慾與代謝、自律神經與荷爾蒙的關係。

體重是攝取的熱量（食慾）與消耗的熱量（代謝）的結果。而食慾與代謝由自律神經及荷爾蒙控制。所以我才會說必須調整自律神經與荷爾蒙，但是該怎麼做呢？

在網路上搜尋，就會看到「只要吃○○就能讓自律神經恢復正常」「只要做××就能平衡荷爾蒙」等等，但請把這些都當成只從片面理解自律神經與荷爾蒙的資訊。如果只要做某件事就能調整好自律神經與荷爾蒙，那就誰也不會這麼辛苦了。

想要調整自律神經與荷爾蒙，最重要的是思考「為什麼自律神經與荷爾蒙會失調？」自律神經與荷爾蒙原本應該正常運作，為我們控制食慾。我們必須找出妨礙其正常運作的原因。

自律神經與荷爾蒙會失調，是基本生活習慣不良造成的。雖然遺傳或疾病等也會使其失去平衡，但除此之外的原因就在於日常生活。當生活習慣出現某種不良的變化，就會破壞自律神經與荷爾蒙的平衡。

因此，為了調整自律神經與荷爾蒙，使其恢復控制食慾的功能，必須思考你的哪個生活習慣是打亂自律神經與荷爾蒙的原因，並且將其修正。

而影響自律神經與荷爾蒙的生活習慣，主要包含「營養」、「心理」、「習慣」這三個面向。

（中略）

心理——吃想吃的食物，獲得內心滿足的人就不會胖

精神面的穩定對於調整自律神經與荷爾蒙也很重要。只要精神穩定，自律神經與荷爾蒙就能取得平衡，食慾也會獲得控制，變得容易瘦下來。反之，如果精神崩潰，自律神經與荷爾蒙的平衡就會變差，於是就會吃得太多。

當人類承受壓力時，自律神經與荷爾蒙就會為了抵抗壓力而產生反應。壓力刺激交感神經，使身體變得緊繃，同時也會製造抵抗壓力的荷爾蒙「皮質醇」。自律神經的這些反應將使得血壓、心跳與血糖值上升，腸胃功能變差。不過，皮質醇會增強食慾，因此可能導致吃得太多。

有些人會因為壓力而吃不下，也有人會因為壓力而暴食，這是因為壓力有抑制食慾也有加強食慾的作用。尤其平常因為減肥而限制飲食的人，如果承受壓力，更容易出現因為食慾增加而吃得太多的傾向。

吃太多麥當勞的機制

各位是否有過這樣的經驗呢？那些大家都說「吃了會變胖」的食物，反而總是會覺得想吃。譬如蛋糕、炸物、麵包等總被介紹為容易發胖的食物。很多人都有愈是知道這些食物「吃了會變胖」就愈想吃的煩惱。

其實心理學已經用「矛盾反彈理論（Ironic process theory)」說明了這個現象。這是在一九九四年提出的關於精神控制的理論，用來指那種愈是被說不能做、愈是被禁止，愈容易忍不住去想的現象。

這個理論在心理學的領域也經常使用，而較為有名的是「北極熊實驗」。這項實驗將實驗對象分成兩組，一組沒有被交代任何事情，另一組則被交代「絕對不能去想北極熊」，結果後者反而更容易去想。

因為必須抑制某件事情時，這個抑制的對象更需要經常浮現在腦海裡。譬如抑制的對象是北極熊，就必須將北極熊放在心上。結果反而滿腦子都是被交代不能去想的對象。

減肥也會發生完全相同的現象。

舉例來說，麥當勞總是被介紹成容易發胖的垃圾食物，因此對減肥的人而言，麥當勞就是「不能去吃的東西」。這麼一來，麥當勞就像北極熊一樣支配整個大腦，想吃麥當勞的慾望反而愈來愈強。

其他食物也會發生相同的現象，譬如蛋糕、麵包、甜點、炸物等被介紹為減肥中必須避免的食品，但這些都成為很多人在減肥時心想，如果瘦下來的話想去吃的東西，換句話說，矛盾反彈理論正在運作。

於是，就在食慾因為禁止而增強的時候，如果又承受了其他壓力，被壓抑的食慾就會爆發，導致吃得太多。從這個理論也能知道，禁止在減肥時吃某些特定食物可說是錯誤的減肥方法。

減肥必須零壓力才是正確

如果聽到有個零壓力的減肥方法，各位會怎麼想呢？恐怕多數人都會覺得「怎麼可能」。如果不採取限制飲食、運動等有壓力又必須努力的方法，就無法瘦下來已經成為減肥的常識。然而實際上，零壓力減肥的效果更好。

尤其現代人本來就有容易累積壓力的傾向。如同前面提到的，累積壓力會破壞自律神經與荷爾蒙的平衡，導致食慾增加。如果除了日常壓力之外，還有減肥造成的壓力，那麼食慾就會變得更旺盛。

於是某某東西不能吃的飲食限制的壓力，就會帶來和北極熊實驗相同的現象，導致食慾更加增強。

由此可知，壓力會影響自律神經與荷爾蒙的平衡，導致控制食慾的能力變差。這點也證明了零壓力才是正確減肥方法。

食慾控制法就是個零壓力又能瘦的方法

「食慾控制法」基本上沒有壓力。因為這方法顛覆了思維，扭轉「不承受壓力就瘦不下來」、「不努力就無法變瘦」的錯誤想法，同時提出「去除不必要的壓力才是減肥」的新概念。

實際上，90％以上實踐「食慾控制法」的人，壓力都大幅減輕了。此外也因為看待事物的方式改變，使得日常的壓力跟著減少，生活變得更輕鬆。甚至連家庭關係、職場的人際關係、與親戚的往來等過去曾是壓力來源的事物，也在減肥的過程當中逐漸感受不到壓力。

當然，日常生活中的壓力不會歸零，畢竟適度的壓力對身體而言仍是必要的。

只不過我希望各位知道，不要採取飲食限制與辛苦的運動等，那些會讓你對減肥本身感到壓力的方法，才更容易瘦下來。