《搞定自律神經，我竟輕鬆減掉37公斤！》：「食慾控制法」就是個零壓力又能瘦的方法
我們想讓你知道的是
那些勉強自己身體的減肥方法，很可能讓你營養失調，甚至因忌口禁食造成壓力。於是導致「自律神經」與「荷爾蒙」機能衰退，破壞「體內恆定」，使人更加暴飲暴食。只要讓失衡的「肥胖腦」正常運作，就能恢復成原本該有的「苗條腦」，你就不只能夠瘦下來，還能「持續維持苗條的狀態」。
文：富永康太
調整自律神經與荷爾蒙的三個方法
那麼具體來說，該怎麼做才能調整自律神經與荷爾蒙呢？在此再一次整理食慾與代謝、自律神經與荷爾蒙的關係。
體重是攝取的熱量（食慾）與消耗的熱量（代謝）的結果。而食慾與代謝由自律神經及荷爾蒙控制。所以我才會說必須調整自律神經與荷爾蒙，但是該怎麼做呢？
在網路上搜尋，就會看到「只要吃○○就能讓自律神經恢復正常」「只要做××就能平衡荷爾蒙」等等，但請把這些都當成只從片面理解自律神經與荷爾蒙的資訊。如果只要做某件事就能調整好自律神經與荷爾蒙，那就誰也不會這麼辛苦了。
想要調整自律神經與荷爾蒙，最重要的是思考「為什麼自律神經與荷爾蒙會失調？」自律神經與荷爾蒙原本應該正常運作，為我們控制食慾。我們必須找出妨礙其正常運作的原因。
自律神經與荷爾蒙會失調，是基本生活習慣不良造成的。雖然遺傳或疾病等也會使其失去平衡，但除此之外的原因就在於日常生活。當生活習慣出現某種不良的變化，就會破壞自律神經與荷爾蒙的平衡。
因此，為了調整自律神經與荷爾蒙，使其恢復控制食慾的功能，必須思考你的哪個生活習慣是打亂自律神經與荷爾蒙的原因，並且將其修正。
而影響自律神經與荷爾蒙的生活習慣，主要包含「營養」、「心理」、「習慣」這三個面向。
（中略）
心理——吃想吃的食物，獲得內心滿足的人就不會胖
精神面的穩定對於調整自律神經與荷爾蒙也很重要。只要精神穩定，自律神經與荷爾蒙就能取得平衡，食慾也會獲得控制，變得容易瘦下來。反之，如果精神崩潰，自律神經與荷爾蒙的平衡就會變差，於是就會吃得太多。
當人類承受壓力時，自律神經與荷爾蒙就會為了抵抗壓力而產生反應。壓力刺激交感神經，使身體變得緊繃，同時也會製造抵抗壓力的荷爾蒙「皮質醇」。自律神經的這些反應將使得血壓、心跳與血糖值上升，腸胃功能變差。不過，皮質醇會增強食慾，因此可能導致吃得太多。
有些人會因為壓力而吃不下，也有人會因為壓力而暴食，這是因為壓力有抑制食慾也有加強食慾的作用。尤其平常因為減肥而限制飲食的人，如果承受壓力，更容易出現因為食慾增加而吃得太多的傾向。
吃太多麥當勞的機制
各位是否有過這樣的經驗呢？那些大家都說「吃了會變胖」的食物，反而總是會覺得想吃。譬如蛋糕、炸物、麵包等總被介紹為容易發胖的食物。很多人都有愈是知道這些食物「吃了會變胖」就愈想吃的煩惱。
其實心理學已經用「矛盾反彈理論（Ironic process theory)」說明了這個現象。這是在一九九四年提出的關於精神控制的理論，用來指那種愈是被說不能做、愈是被禁止，愈容易忍不住去想的現象。
這個理論在心理學的領域也經常使用，而較為有名的是「北極熊實驗」。這項實驗將實驗對象分成兩組，一組沒有被交代任何事情，另一組則被交代「絕對不能去想北極熊」，結果後者反而更容易去想。
因為必須抑制某件事情時，這個抑制的對象更需要經常浮現在腦海裡。譬如抑制的對象是北極熊，就必須將北極熊放在心上。結果反而滿腦子都是被交代不能去想的對象。
減肥也會發生完全相同的現象。
舉例來說，麥當勞總是被介紹成容易發胖的垃圾食物，因此對減肥的人而言，麥當勞就是「不能去吃的東西」。這麼一來，麥當勞就像北極熊一樣支配整個大腦，想吃麥當勞的慾望反而愈來愈強。
其他食物也會發生相同的現象，譬如蛋糕、麵包、甜點、炸物等被介紹為減肥中必須避免的食品，但這些都成為很多人在減肥時心想，如果瘦下來的話想去吃的東西，換句話說，矛盾反彈理論正在運作。
於是，就在食慾因為禁止而增強的時候，如果又承受了其他壓力，被壓抑的食慾就會爆發，導致吃得太多。從這個理論也能知道，禁止在減肥時吃某些特定食物可說是錯誤的減肥方法。
減肥必須零壓力才是正確
如果聽到有個零壓力的減肥方法，各位會怎麼想呢？恐怕多數人都會覺得「怎麼可能」。如果不採取限制飲食、運動等有壓力又必須努力的方法，就無法瘦下來已經成為減肥的常識。然而實際上，零壓力減肥的效果更好。
尤其現代人本來就有容易累積壓力的傾向。如同前面提到的，累積壓力會破壞自律神經與荷爾蒙的平衡，導致食慾增加。如果除了日常壓力之外，還有減肥造成的壓力，那麼食慾就會變得更旺盛。
於是某某東西不能吃的飲食限制的壓力，就會帶來和北極熊實驗相同的現象，導致食慾更加增強。
由此可知，壓力會影響自律神經與荷爾蒙的平衡，導致控制食慾的能力變差。這點也證明了零壓力才是正確減肥方法。
食慾控制法就是個零壓力又能瘦的方法
「食慾控制法」基本上沒有壓力。因為這方法顛覆了思維，扭轉「不承受壓力就瘦不下來」、「不努力就無法變瘦」的錯誤想法，同時提出「去除不必要的壓力才是減肥」的新概念。
實際上，90％以上實踐「食慾控制法」的人，壓力都大幅減輕了。此外也因為看待事物的方式改變，使得日常的壓力跟著減少，生活變得更輕鬆。甚至連家庭關係、職場的人際關係、與親戚的往來等過去曾是壓力來源的事物，也在減肥的過程當中逐漸感受不到壓力。
當然，日常生活中的壓力不會歸零，畢竟適度的壓力對身體而言仍是必要的。
只不過我希望各位知道，不要採取飲食限制與辛苦的運動等，那些會讓你對減肥本身感到壓力的方法，才更容易瘦下來。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。