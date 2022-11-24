設計鬼才Alessandro Michele辭去GUCCI創意總監一職：「我要向這個大家庭，致上最誠摯的感謝」
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歐美時尚圈的今日大事，大概就屬Alessandro Michele宣布離開古馳（GUCCI）的創意總監一職，在Alessandro Michele任職的這幾年間，Alessandro Michele替品牌注入了自身藝術的美感，復古、浮華、顛覆、文藝復興等風格，幾乎讓古馳這個古老品牌擁有煥然一新的品牌生命力，而雙方如今分道揚鑣，也各自發表聲明，獻上祝福。
歐美時尚圈的今日大事，大概就屬Alessandro Michele宣布離開古馳（GUCCI）的創意總監一職，此消息在此前傳得滿城風雨，而今日Alessandro Michele本人則在個人社群正式定調，消息一出，令時裝產業以及熱愛Alessandro Michele的人紛紛獻上祝福。
Alessandro Michele生於1972年11月25日，從小在義大利羅馬吸取藝術養分，也由於母親對電影的熱愛和父親對雕塑的興趣，Alessandro Michele自小就對視覺、美感、藝術產生接近本能的欣賞與熱情。
而Alessandro Michele長大之後，就讀於羅馬的服裝設計學院Accademia di Costume e di Moda，而後也曾在大師Fendi和Karl Lagerfeld旗下工作，在1990年代後期，Alessandro Michele在設計皮具方面取得顯著的成功。到了2002年，一手拯救古馳的時尚金童Tom Ford聘請了Alessandro Michele，至此，Alessandro Michele一直在替古馳工作。
到了2015年1月，Alessandro Michele成為古馳的新任創意總監，而在品牌總裁兼首席執行長Marco Bizzarri的大力支持之下，Alessandro Michele幾乎被開綠燈，擁有自由發揮的空間，而Alessandro Michele也將他所擁有的獨特復古風格，引入古馳的時裝之中，並帶來銷售的成長。
在Alessandro Michele上任不到一年的時間裡，高度原創的設計就得到了英國時裝協會的認可，並在英國時裝大獎中授予國際設計師獎。2016年，Alessandro Michele則榮獲CFDA頒發的「國際時尚舞台的創造性貢獻」國際大獎，並獲得英國GQ年度設計師大獎。
到了2017年3月，古馳公佈了相當卓越的財務報表，第一季度收入創紀錄地增長了51%，為20年來的最高成長，而後的目標是達到100億歐元的收入門檻。
至於在Alessandro Michele注入自身藝術美感的揮灑之下，復古、浮華、顛覆、文藝復興等風格，幾乎讓古馳這個古老品牌擁有煥然一新的品牌生命力，而細數Alessandro Michele令人印象深刻的話題大秀，近年最廣為人知的，就是在米蘭時裝周，大膽啟用68對雙胞胎進行舞台走秀，展現人類對複製、鏡像的著迷。
除此之外，Alessandro Michele也對生態環境倡議，2017年開始停止使用皮草，以減少古馳對動物和環境的影響。而2019年秋季，也宣布在其米蘭2020 春夏時裝秀之前，其活動（從搭建到邀請函）將實現碳中和，從而大幅減少品牌的碳足跡。
至於今年8月底，古馳廣告的品牌形象廣告《Exquisite》，也向名導史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）致敬，廣告可見史丹利庫柏力克的名作，包含《鬼店》、《發條橘子》、《2001太空漫遊》，展現Alessandro Michele對電影的熱愛。
如今Alessandro Michele將與古馳分道揚鑣，並在IG這樣表示，「有時後，由於我們每個人可能擁有不同的觀點，旅程終將分道揚鑣。而在這間公司，我不懈地奉獻我所有的愛以及創造性的熱情，持續了20多年後，今日這段非凡的旅程也將終結了。」
Alessandro Michele繼續說道，「在這漫長的歲月之中，古馳一直是我的家，我要向這個大家庭，向所有照顧與支持這個家庭的人，致上最誠摯的感謝，並給予我最忠心的大擁抱。和這些人一起，我曾許願和他們一起做夢、幻想。沒有他們，我所建造的都不可能實現。我最真誠的願望是，願你們繼續耕耘夢想，那些微妙無形的物質，正是讓生命值得活下去的原因，願你們繼續以詩意而包容的意念，保持、忠於自己的價值觀，願永遠活在熱情，並被自由的風推進。」
至於古馳總裁兼首席執行長Marco Bizzarri也感謝Alessandro Michele這20年來對古馳的承諾，以及對品牌的遠見、奉獻和無條件的愛。並將作為品牌歷史上的傑出時刻。」
最後，擁有古馳的開雲集團，其董事長兼執行長François-Henri Pinault則表示：「古馳和Alessandro Michele在這幾年共同走過獨一無二的旅途，而這些也將持續成為品牌史上的偉大時刻。」
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核稿編輯：翁世航
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2022 TCCF 未來內容展逾 2 萬人次共襄盛舉！ 國內外專業人士齊聚開啟跨域合作契機
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由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，吸引包括亞、歐、北美、南美、澳洲等海內外人士參與，11天展期累積超過2萬人次參觀，參與人數更創下新高。其中「主題沙龍」更有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區機構代表、創作者、企業家分享最新國際產業發展趨勢。許多文化科技內容業者皆表示，透過展會期間的沙龍活動與作品展示，不僅能與產業人士、民眾互動交流，也找到未來潛在合作夥伴，強化了產業對未來的信心。
文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
此次展會匯集了眾多跨國專業人士參與，除了帶來最新穎的國際趨勢，也以全球觀點挖掘臺灣產業優勢。其中，由奧地利遠道而來的「林茲電子藝術節」總監 Martin Honzik 觀察到，臺灣新媒體藝術正在以全新的面貌和色彩進入電子藝術世界；臺灣人自身的文化身份面臨著複雜的地緣政治局勢以及無形壓力，也因此創造出獨特的風格，他更表示「如果有人在我面前的桌子上放了 10 件不同的藝術作品，並問我是哪一件出自臺灣，我都能選出正確的答案。」
「未來內容展」的多元題材，也讓觀看者透過沉浸式內容帶來更深刻的體驗，像是入圍第 79 屆威尼斯影展「沉浸式內容單元」的《紅尾巴》，許多民眾就在展區留言本上留下回饋，表示與《紅尾巴》這個作品表達的創傷經歷與修復過程，產生共感。
除藉由展區的作品展示，「未來內容展」也提供創作者與業者相互交流的機會。《紅尾巴》導演王登鈺即表示，在未來內容展觀摩其他人的作品，對他未來想要繼續發展 VR 影像創作來說相當有幫助。《紅尾巴》出品方高雄市電影館 VR FILM LAB 計劃統籌洪珷則分享，此次活動對拓展 VR 內容與發展沉浸式內容資源的重要，讓高雄市電影館更開拓臺灣在地市場，從中南部民眾為主拓展至廣大藝文消費者群，並接觸到更多北部的創作者、投資方以及廠商，讓北部產業人士看到高雄電影館的成績。此外，高雄市電影館持續經營的 VR 創作培育工作坊計畫，也是創作者想踏入XR產業相當有效的方式，而後更可以朝向文策院的沉浸式內容國際合製計畫邁進。
洪珷也指出展會中的兩個作品為例，如《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》這樣相當具有在地議題的作品，很適合推出至國外展演，讓外國觀眾更接近台灣在地信仰習俗，而與《永恆聖母院》剛好作為東、西方的某一種宗教性對照，以高雄VR體感劇院過去展演《莫內——睡蓮的誘惑》、《孟克的吶喊》等節目的成功案例，《永恆聖母院》在高雄會是相當有賣點的作品。
除了多元的題材節目，「未來內容展」的文化與科技跨域共創的創新成果，也帶來更多文化科技能量的展示。公益性 NFT《百岳計畫》、時尚 AR App《Love is the Answer》以及《天野喜孝VR美術館》等，讓民眾及跨領域業者有更多認識文化科技展現與應用的機會。創作《百岳計畫》的 FAB DAO 共同創辦人劉育名分享，FAB DAO 首要任務在於讓區塊鏈技術更靠近大眾生活，參與未來內容展讓他們有機會與大眾溝通，同時重新思考運用 NFT 對人類生活的意義；他們也在未來內容展中也獲得很多人脈資源與創作靈感，討論不同公益內容的合作可能。
開發《Love is the Answer》的時尚品牌 JENN LEE 設計師 Jenn 分享，全球前五大紡織業者在《Love is the Answer》App 開發期間即很有興趣，並想將企業自身的「虛擬服裝 3D 縫合技術」（透過虛擬演算計算出服飾製作所需的布料與輔料，藉由模擬預先排除版型問題、減低樣品耗損，以更有效率的方式製作服飾）功能加進 App 中，激盪出更多科技結合時尚的應用可能。而合作開發《Love is the Answer》的再現影像總監郭憲聰也分享：「雖然疫情解封後民眾更想要往戶外跑，但我們並不知道虛擬沉浸式娛樂需求何時又會蓬勃發展，唯有持續更新最新的趨勢才能不落人後。未來發展對我而言是個『有機』的過程，雖然沒有明確的方向，但相信透過彼此交流能激發出更多不同想像。」
與日本傳奇藝術家天野喜孝攜手打造《天野喜孝VR美術館》的邦鼎科技吳雲中總經理也以科技業者的角度觀察，並表示，在這次展會中，讓邦鼎科技這類聚焦 VR、AR 軟體開發的科技業者，有機會接觸到應用面的廠商與創作者，對於規劃未來產品線有很大的幫助，也激發更多想像力，讓純 IT 產品有更多應用可能。