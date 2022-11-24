設計鬼才Alessandro Michele辭去GUCCI創意總監一職：「我要向這個大家庭，致上最誠摯的感謝」

歐美時尚圈的今日大事，大概就屬Alessandro Michele宣布離開古馳（GUCCI）的創意總監一職，此消息在此前傳得滿城風雨，而今日Alessandro Michele本人則在個人社群正式定調，消息一出，令時裝產業以及熱愛Alessandro Michele的人紛紛獻上祝福。

Photo Credit: AP / 達志影像 Alessandro Michele

Alessandro Michele生於1972年11月25日，從小在義大利羅馬吸取藝術養分，也由於母親對電影的熱愛和父親對雕塑的興趣，Alessandro Michele自小就對視覺、美感、藝術產生接近本能的欣賞與熱情。

而Alessandro Michele長大之後，就讀於羅馬的服裝設計學院Accademia di Costume e di Moda，而後也曾在大師Fendi和Karl Lagerfeld旗下工作，在1990年代後期，Alessandro Michele在設計皮具方面取得顯著的成功。到了2002年，一手拯救古馳的時尚金童Tom Ford聘請了Alessandro Michele，至此，Alessandro Michele一直在替古馳工作。

到了2015年1月，Alessandro Michele成為古馳的新任創意總監，而在品牌總裁兼首席執行長Marco Bizzarri的大力支持之下，Alessandro Michele幾乎被開綠燈，擁有自由發揮的空間，而Alessandro Michele也將他所擁有的獨特復古風格，引入古馳的時裝之中，並帶來銷售的成長。

在Alessandro Michele上任不到一年的時間裡，高度原創的設計就得到了英國時裝協會的認可，並在英國時裝大獎中授予國際設計師獎。2016年，Alessandro Michele則榮獲CFDA頒發的「國際時尚舞台的創造性貢獻」國際大獎，並獲得英國GQ年度設計師大獎。

到了2017年3月，古馳公佈了相當卓越的財務報表，第一季度收入創紀錄地增長了51%，為20年來的最高成長，而後的目標是達到100億歐元的收入門檻。

Photo Credit: AP / 達志影像

至於在Alessandro Michele注入自身藝術美感的揮灑之下，復古、浮華、顛覆、文藝復興等風格，幾乎讓古馳這個古老品牌擁有煥然一新的品牌生命力，而細數Alessandro Michele令人印象深刻的話題大秀，近年最廣為人知的，就是在米蘭時裝周，大膽啟用68對雙胞胎進行舞台走秀，展現人類對複製、鏡像的著迷。

除此之外，Alessandro Michele也對生態環境倡議，2017年開始停止使用皮草，以減少古馳對動物和環境的影響。而2019年秋季，也宣布 在其米蘭2020 春夏時裝秀之前，其活動（從搭建到邀請函）將實現碳中和 ，從而大幅減少品牌的碳足跡。

至於今年8月底，古馳廣告的品牌形象廣告《 Exquisite》，也向名導史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）致敬，廣告可見史丹利庫柏力克的名作，包含《鬼店》、《發條橘子》、《2001太空漫遊》，展現 Alessandro Michele對 電影的熱愛。

如今Alessandro Michele將與古馳分道揚鑣，並在IG這樣表示，「有時後，由於我們每個人可能擁有不同的觀點，旅程終將分道揚鑣。而在這間公司，我不懈地奉獻我所有的愛以及創造性的熱情，持續了20多年後，今日這段非凡的旅程也將終結了。」

Alessandro Michele繼續說道，「在這漫長的歲月之中，古馳一直是我的家，我要向這個大家庭，向所有照顧與支持這個家庭的人，致上最誠摯的感謝，並給予我最忠心的大擁抱。和這些人一起，我曾許願和他們一起做夢、幻想。沒有他們，我所建造的都不可能實現。我最真誠的願望是，願你們繼續耕耘夢想，那些微妙無形的物質，正是讓生命值得活下去的原因，願你們繼續以詩意而包容的意念，保持、忠於自己的價值觀，願永遠活在熱情，並被自由的風推進。」

至於古馳 總裁兼首席執行長Marco Bizzarri也感謝Alessandro Michele這20年來對古馳的承諾，以及 對品牌的遠見、奉獻和無條件的愛。 並將作為品牌歷史上的傑出時刻。」

最後，擁有古馳的開雲集團，其董事長兼執行長François-Henri Pinault則表示：「古馳和 Alessandro Michele 在這幾年共同走過獨一無二的旅途，而這些也將持續成為品牌史上的偉大時刻。」

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核稿編輯：翁世航