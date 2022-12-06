郝旭烈《富小孩與窮小孩2》：把錢存起來不是好事嗎？小心通膨吃掉你的財富！

文：郝旭烈

【通膨：小心漲價吃掉財富】

把錢存起來是好事嗎？

學習重點 存款會因為通貨膨脹降低財富 資產能隨時間增值才是好資產 知識是抵抗通貨膨脹最好財富

旭凱老師走進教室之後，先把一個很大的炸彈麵包放在講臺上，然後就叫班長把他手上一疊10元面額的玩具鈔票，發給同學每個人一張，接著問大家：「如果今天全世界就只有這麼一個麵包，而你們手上每一個人都有銀行發給你們的10元，請問一下，如果你們要買這個麵包，到最後這個麵包會用多少元成交？」

「10元吧！」

「大家都是只有10元而已呀！」

「對啊！先買先贏。」

通貨膨脹

旭凱老師說完之後，就請班長把大家的10元玩具鈔票收回來，然後再發給每個人一張100元的玩具鈔票，接著問大家：「如果全世界還是只有這麼一個麵包，而你們手上都有銀行發給你們的100元，那麼你們覺得最後這個麵包會用多少元成交？」

「100元啊！」

「錢又不能吃，麵包才能吃。」

「如果我拿10元跟老師買，其他人一定會用更高的價錢去買，到最後真正買到的人，一定是用掉全部的財產，也就是100元全部花掉的那個人。」

「對啊！因為大家都只有100元。」

旭凱老師接著說：「沒錯，原本每個人的貨幣只有10元，就會用10元來競爭這個麵包，因為麵包有限而且稀缺，所以就會用價格來競爭，但是每一個人的最高財產只有10元，所以最後價格就會落到10元。等到每個人擁有貨幣都變成100元的時候，麵包若還是只有一個，也還是同樣的稀缺，那麼大家還是會用價格來競爭，這個時候最高的財富變成100元，所以價格就會落到100元。

流通的貨幣，或者是銀行發放給所有社會的貨幣，我們簡稱叫做『通貨』。如果整個社會販賣的商品沒有增加，就像剛才的麵包一樣稀缺，但是在外面流通的貨幣，也就是通貨增加了，這樣商品的價格就會上漲，這個時候就稱它為『通貨膨脹』。所以簡單來說，當我們聽到『通貨膨脹』四個字的時候，就代表大部分的商品，或者是物價持續不斷地上漲。比如一個炸彈麵包，現在外面的價格差不多是30元。大家猜猜看在老師小的時候，這一個炸彈麵包大概是多少錢？」

「20元。」

「25元。」

「15元。」

「10元。」

「18元。」

「3⋯⋯元⋯⋯。」旭凱老師故意放慢速度，然後觀察同學們訝異的表情。

「哇賽！」

「差這麼多！」

「漲價漲了10 倍！」

「太誇張了！」

「漲了10 倍實在是太可怕。」

Photo Credit: 三采出版

旭凱老師繼續說：「所以，如果那個時候年紀小小的老師，藏了300元想要買炸彈麵包，可以買100個，吃一個月都吃不完。但是如果放著放著，放到現在才把它拿出來花，這時候就會發現我的300元，只能買10個炸彈麵包，吃個兩三天就沒了。所以，大家想想看，如果物價一直漲，也就是老師剛才說的通貨膨脹持續不斷地發生，那麼我們把錢『存』起來到底是不是好事？」

存款＆通貨膨脹的關係

旭凱老師問完之後，同學們略經思考，在一小段沉默之後，就開始紛紛表達自己的看法。

「存錢，是累積財富的重要方法，再怎麼樣都比一下子把錢花光光，什麼都沒有留下來得好。」

「存錢，還是有必要的，只是可能要認真思考通貨膨脹帶來的影響。」

「存錢如果沒有考慮到通貨膨脹的話，會讓我們的財富變少縮水。」

「老師當初就應該買100個炸彈麵包，然後繼續賣給別人，然後繼續買、繼續賣，如果一直維持有100個炸彈麵包的話，那麼老師今天的財產就有100個炸彈麵包乘上每個炸彈麵包30元，一共有3,000元了。這樣老師的財富就沒有變少，會跟著炸彈麵包價錢上漲，也讓老師的財富變多。」有商業頭腦的倫倫說完之後，旭凱老師立刻對她比了個大拇指，稱讚她的分享。

「我媽媽說存錢是件好事，因為存在銀行裡面或者郵局，可以賺到利息。但是今天聽老師講完之後，如果當初老師的300元存到銀行或郵局，但是不能夠賺很多利息讓錢變很多，而且多到像剛才倫倫說的3,000元，那麼當初能買到的麵包數量，今天就買不到這麼多了，也就是財產變少了。那麼我們就要想想，這樣的存錢可能划不划得來。」少安跟著倫倫的分享補充。

「對啊！難怪我爸爸常說我們不僅要存錢，更要了解怎麼樣去投資，可以用錢去賺錢，才不會讓錢變小，能買的東西越來越少。今天我才知道，原來通貨膨脹，是因為東西一直在漲價，這可能會讓我們的錢越變越小，能買的東西越來越少。」志豪也跟著附和少安的反饋。

「大家都分享得非常好，就像同學們說的，存錢還是必要的。如果拿到錢就花光光，那麼就是坐吃山空，不僅未來想要買什麼東西你都沒有任何積蓄，甚至是臨時碰到什麼意外需要錢的時候，也沒有辦法應急。所以存錢，本來就是累積財富、防患未然的一種必要做法。

不過，今天學到通貨膨脹，了解如果只是把錢存放著不去管它，可能有一天會突然發現，能買的東西變少了，也就是財富縮水了。所以，必須讓我們的錢，在儲蓄和存下來的過程當中，能夠越變越大，而不會影響我們購買的能力。

那麼老師要大家想想看，有什麼樣的方式可以讓錢隨著時間流逝而持續越變越大，同時一直增加它的價值？」旭凱老師在肯定同學們的分享之後，又讓大家思考第二個問題，進一步尋找面對通貨膨脹的解決方案。

通貨膨脹的解決方案

「像剛才倫倫說的，一直買賣麵包就是一個好方法，其實就是『做生意』。一直做生意，就可以一直把錢變大。」

「做生意也是一種投資，就是把原來的錢變多。雖然做生意也會虧錢，但是我爸爸就是一個創業家，他常常說投資做生意會一直累積經驗，慢慢地會讓賺的錢越來越多，雖然有的時候也會虧錢，但是只要賺的錢比虧的錢來得多，我們的財富就會增加。」

「對啊！我爸爸也說投資雖然有賺有賠，但是必須要藉著投資學習，才會讓自己做出比較好的決定，讓錢越變越多。」

「股票也是一個不錯的好方法，能抵抗物價上漲，或者通貨膨脹，讓我們的財富增加。」