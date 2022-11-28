德東人民的憤怒：統一超過30年薪資仍是「一國兩制」，卻一樣要承受超過10％的嚴重通膨壓力
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過去西德因為美援而得到快速的經濟成長，俄國也同樣在過去的東德佔領區援助東德。現在德國反俄，對德東人在感情上來說，就像要西方民主聯盟國家共同反美一樣地不可思議。如果從這個觀點來理解德東人士，就可知道為何今天德東人經常性地在街頭抗議的原因。
德東人民的憤怒
自1990年德國統一以來已經超過30年，因為過去的薪資與物價的不同，至今的德國都還是維持同工不同酬的一國兩制薪資，也就是同樣是公務員或其他職業的工作，同樣的資歷卻在同一個國家中有不同的高低薪水。一般來說，德東的薪資少了德西17％，兩邊的國民薪資平均下來每月薪資大約有1000歐元（大約新台幣三萬元）的差距。
而30多年下來，德東的物價因為統一後通貨膨脹與產業衝擊持續上漲，德東物價漲幅漸高，但是與德西的收入卻有越來越大的差異。這對兩年下來通膨節節升高的德東人來說，薪資少卻承受近來與德西同樣超過10％的嚴重通膨壓力，其痛苦指數自然比德西人高，這也達到他們可以忍耐的極限了。
與俄國的關係變差，感情上無法接受
過去東德被分裂出去將近50年，沒有自由民主之外，也無形中承接了共產體制的文化與價值觀，而共產制度的價值觀直接通前蘇聯，這些都是無法依靠新體制的建立而抹滅過去的價值體系。
另外自從俄國2月侵略烏克蘭以來，德東人士一直無法接受德國政府全面反俄，並運輸武器給烏克蘭。對大部分的德東人來說，俄國從過去到現在都不是敵國，過去他們許多人都到過俄國進修，學校把俄語當第二外語，也有很多友好交流，這可類比過去西德的西方價值與美國價值相近，並接受美國援助是一樣的道理。
過去西德因為美援而得到快速的經濟成長，俄國也同樣在過去的東德佔領區援助東德。現在德國反俄，對德東人在感情上來說，就像要西方民主聯盟國家共同反美一樣地不可思議。如果從這個觀點來理解德東人士，就可知道為何今天德東人經常性地在街頭抗議的原因。
德東人普遍覺得自己雖然是生活在民主國家，但是在民主國家只數人頭票數的國會中，他們人數僅占全國的五分之一，政府的重要決策，他們都無法發聲，即使發了聲也沒有足夠的票可以彰顯意願，他們覺得自己被殖民。當然也因為東、西德薪資的高低明顯不同，也讓德東年輕人成年之後，快速搬離家鄉。這可從德東這30年來人口變化，從起初佔德國整體人口數的四分之一到統一30年之後的五分之一得知。
東西德價值觀不同，統一只成了形式
為了完成統一大業，西德花了大把的鈔票建設東德，也被政府抽了統一團結稅，為了就是要把過去被強制分裂的國家，再度回歸到一個體制的統治之下。但是政治的統一很快，一年就可以把法律制定，用金錢就可以買下德東的人心。但是過去德東的國民車生產停滯，整個東德工業被西德幾乎併購，體制完全西德化，許多社會主義留下來的進步價值，例如照顧婦女與幼兒的社會體制，也一併被消失。
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
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老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。