德東人民的憤怒：統一超過30年薪資仍是「一國兩制」，卻一樣要承受超過10％的嚴重通膨壓力

德東人民的憤怒

自1990年德國統一以來已經超過30年，因為過去的薪資與物價的不同，至今的德國都還是維持同工不同酬的一國兩制薪資，也就是同樣是公務員或其他職業的工作，同樣的資歷卻在同一個國家中有不同的高低薪水。一般來說，德東的薪資少了德西17％，兩邊的國民薪資平均下來每月薪資大約有1000歐元（大約新台幣三萬元）的差距。

而30多年下來，德東的物價因為統一後通貨膨脹與產業衝擊持續上漲，德東物價漲幅漸高，但是與德西的收入卻有越來越大的差異。這對兩年下來通膨節節升高的德東人來說，薪資少卻承受近來與德西同樣超過10％的嚴重通膨壓力，其痛苦指數自然比德西人高，這也達到他們可以忍耐的極限了。

與俄國的關係變差，感情上無法接受

過去東德被分裂出去將近50年，沒有自由民主之外，也無形中承接了共產體制的文化與價值觀，而共產制度的價值觀直接通前蘇聯，這些都是無法依靠新體制的建立而抹滅過去的價值體系。

另外自從俄國2月侵略烏克蘭以來，德東人士一直無法接受德國政府全面反俄，並運輸武器給烏克蘭。對大部分的德東人來說，俄國從過去到現在都不是敵國，過去他們許多人都到過俄國進修，學校把俄語當第二外語，也有很多友好交流，這可類比過去西德的西方價值與美國價值相近，並接受美國援助是一樣的道理。

過去西德因為美援而得到快速的經濟成長，俄國也同樣在過去的東德佔領區援助東德。現在德國反俄，對德東人在感情上來說，就像要西方民主聯盟國家共同反美一樣地不可思議。如果從這個觀點來理解德東人士，就可知道為何今天德東人經常性地在街頭抗議的原因。

德東人普遍覺得自己雖然是生活在民主國家，但是在民主國家只數人頭票數的國會中，他們人數僅占全國的五分之一，政府的重要決策，他們都無法發聲，即使發了聲也沒有足夠的票可以彰顯意願，他們覺得自己被殖民。當然也因為東、西德薪資的高低明顯不同，也讓德東年輕人成年之後，快速搬離家鄉。這可從德東這30年來人口變化，從起初佔德國整體人口數的四分之一到統一30年之後的五分之一得知。

東西德價值觀不同，統一只成了形式

為了完成統一大業，西德花了大把的鈔票建設東德，也被政府抽了統一團結稅，為了就是要把過去被強制分裂的國家，再度回歸到一個體制的統治之下。但是政治的統一很快，一年就可以把法律制定，用金錢就可以買下德東的人心。但是過去德東的國民車生產停滯，整個東德工業被西德幾乎併購，體制完全西德化，許多社會主義留下來的進步價值，例如照顧婦女與幼兒的社會體制，也一併被消失。