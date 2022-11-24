2022/11/24,
政治

誤播《榮光》亞洲欖總赴港致歉，男子轉發誤播片段被控煽動罪

誤播《榮光》亞洲欖總赴港致歉，男子轉發誤播片段被控煽動罪
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

亞洲七人欖球賽誤播《願榮光歸香港》事件燃燒多日，亞洲橄欖球總會會長親身赴港會見港府致歉，以期平息風波。同時更多誤標國歌事件曝光，香港奧委會要求所有體育代表隊日後須即場制止錯誤，甚至帶隊離場。

文：德國之聲中文網

香港政務司司長陳國基週二（11月22日）在政府總部，接見亞洲橄欖球總會會長Qais Abdulla Al Dhalai。港府的新聞公佈指，他是專程從杜拜赴港，親身向港府和市民致歉。他解釋，事件源於「當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致，完全沒有任何政治或不良動機」。亞洲橄欖球總會上週的聲明指，該名初級人員播放了從網上下載的歌曲，形容為「簡單的人為錯誤」。

11月13日，香港隊在仁川舉行的亞洲七人欖球賽第二站決賽對戰韓國隊，大會在賽前誤把反修例運動歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放。事件迅速發酵並引起建制陣營強烈反彈，行政長官李家超要求港警調查，政務司司長陳國基則約見韓國駐港總領事表示抗議。有親北京人士斥責香港球員當場「反應遲鈍」，立法會議員何君堯更要求解散欖球隊。

Qais Abdulla Al Dhalaikg在會上承諾，同類錯誤不會再發生，亞洲橄欖球總會負上責任，日後會設立中央檔案庫，規定賽事主辦機構必須使用檔案庫內版本的國歌，嚴格禁止使用其他版本。陳國基則在會上重申港府對事件強烈不滿，敦促總會本月底在杜拜舉辦的下一站欖球賽事不能再犯。

男子轉發誤播片段被控煽動罪

在港府與亞洲橄欖球總會會長會面前一天，港警國安處拘捕一名42歲的男子王俊傑，指他涉嫌在社交平台多次發佈引起他人憎恨中港政府、煽惑侮辱國歌和國旗的帖文。《明報》和《香港01》等引述不具名消息，指被捕男子曾轉發七人欖球賽播錯國歌的片段，配上「感謝南韓仁川承認香港國歌」字眼。

他週三（11月23日）被正式以「作出具煽動意圖的行為罪」起訴，案件在法院提堂，總裁判官兼國安法指定法官蘇惠德拒絕他保釋，須還押候審。港警亦會見部份香港欖球總會人員，蒐集通訊紀錄及錄取口供。警方早前表示，調查事件是否牽涉違反國歌法或國安法。

《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong）是由匿名作曲人在2019年反修例運動期間創作，歌詞講述爭取自由和民主，提及「黎明來到要光復這香港」、「為正義時代革命」等。這歌在示威人士和支持者之間廣泛傳唱，當時甚至有建制派團體和議員取用此旋律，改編為反示威歌曲。在仁川七人欖球賽上播放的歌曲為純音樂版，香港政府稱此曲「與2019年黑暴和港獨肆虐有密切關係」。

另外，在11月6日香港對葡萄牙世界盃欖球賽中，大會在播放中國國歌《義勇軍進行曲》時，字幕標錯為「Glory to Hong Kong」（願榮光歸香港）及「National Anthem of Hong Kong」（香港國歌）。國際欖球總會事後解釋是圖像操作員的失誤，向港方道歉。港隊在7月對賽湯加時，亦有相同錯誤。

港協暨奧委會週二（11月22日）發出指引，如賽事主辦方播國歌時出錯，領隊須馬上帶領隊員做出「T」字手勢要求停止及更正，若未更正便要帶隊離場。如屬下體育總會不跟從，可以會暫停會員資格或政府資助。香港欖總表示會納入指引，承諾如再有同類事件會即時退賽。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。