今日本土新增1萬6015例、死亡65例：疫情漸緩，確診數較上週四下降20.2%
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發言人莊人祥表示，今（2022）年採購的莫德納次世代BA.5雙價疫苗，共有61.3萬劑已在上午抵達桃園國際機場，目前已經完成通關程序，會再送到物流中心進行檢驗封緘作業。莊人祥說，這批的效期到明年的6月12日，並預計在12月2日提供給民眾做追加劑使用。
中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增1萬6052例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6015例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。
指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為34例男性、31例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。發言人莊人祥也表示，連江縣今日未出現確定病例，而連江縣上次同樣未出現確定個案是4月18日。此外，今日全國確診病例也較上周四降低了20.2%。
今日新增2例兒童MIS-C個案
醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日沒有新增40歲以下的死亡案例，但有新增2例兒童MIS-C個案。
第1位個案為6個月的男嬰，本身沒有慢性病史，也沒有接種過疫苗。該名個案在10日19日曾確診過，11月8日起開始有發燒、皮疹的狀況。在12日送醫檢查後發現有輕微的心包膜積水等狀況，因此確診為MIS-C。目前該名個案已在治療後狀況好轉，已在16日順利出院。
第2位個案為1歲的男童，本身沒有慢性病史，也沒有接種過疫苗。該名個案在8日6日曾確診過，11月18日起開始有發燒、皮疹的狀況。在21日送急診後，經檢查發現有結膜炎等狀況，因此確診為MIS-C。目前該名個案已在治療後狀況好轉，仍在一般病房治療。
羅一鈞指出，目前累積的兒童重症案例為272例，其中MIS-C的個案佔179例。
國內疫苗接種情形
發言人莊人祥報告疫苗接種情形昨日接種BA.1次世代疫苗共1594人次，BA.5則為2萬2811人次，昨日所有疫苗的總接種數為2萬9587人次。因此，昨日疫苗接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.5%，在追加劑的部分，第1次追加劑為74.2%，第2次追加劑為17.1%，其中65歲以上接種率為42.9%。
疫苗到貨情形
發言人莊人祥表示，今（2022）年採購的莫德納BA.5次世代雙價疫苗，共有61.3萬劑已在上午抵達桃園國際機場，目前已經完成通關程序，會再送到物流中心進行檢驗封緘作業。莊人祥說，這批的效期到明年的6月12日，並預計在12月2日提供給民眾做追加劑使用。
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核稿編輯：翁世航
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聆聽、暸解，更寵愛自己：一場為妳設計的冬日減壓美學饗宴
我們想讓你知道的是
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