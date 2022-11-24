國教院將3家出版社小五社會課本退回重編，潘文忠：與「去中國化」、意識形態完全無關

日前出版社將教科書送審，國家教育研究院把南一書局、康軒出版社、翰林出版社3家出版社的小五社會科教科書退回重編。教育部長潘文忠解釋，退回教科書是因為內容未依照課綱以「4大主題」統整，與「去中國化」、意識形態都完全無關。

潘文忠今（24）日在立法院教育及文化委員會備詢，立法委員萬美玲對於社會課本遭退回重審一事質疑：「各家出版業者要花多少時間重編？審查有沒有辦法配合到後面老師選書的時間？」

立法委員鄭正鈐則提及，有業者認為國教院退回時沒有清楚說明理由，官方不敢清楚交代，「想必就是與『去中化』政策有關。」

教育部長潘文忠解釋，教科書編審最重要的依循是課綱，而課綱在小學五、六年級部分是以「4大主題」統整，但現在這3個出版社都是採取過往的方式，因此審定委員會檢視後認為不符課綱，才會要求重編。

12年國教社會領域課綱中，國小階段社會課程的學習架構有4大主題軸，包含「互動與關聯」、「差異與多元」、「變遷與因果」、「選擇與責任」，由此架構統整歷史、地理、公民與社會的相關學習主題。

國教院後續也積極召開三方編審會議，讓有經驗的出版社能了解被退回的原因，潘文忠強調：「這個跟去中化、意識形態完全無關。」

范雲批「去中國化」為刻意操作

立法委員范雲則表示，社會課本從民國97年九年一貫課綱開始，就是「台灣人學台灣事」，國教院已經說明，這次退書原因是出版社沒有抓到108課綱領域統整、打破分科的重點，「根本不是為了去中國化，不懂為什麼有人要刻意操作？」

但范雲也指出，本次事件顯示出108課綱推動確實不夠順暢，各方都很難瞭解和實際應用108課綱，學生不瞭解、老師不會教，現在連編教科書的出版社都不知道怎麼編，「為什麼出版社都還無法掌握到108課綱的重點？」范雲向國教院質疑：「112學年度如何補救、來得及完成嗎？未來如何避免又發生一樣的事？」

國教院院長林崇熙回應，所有的審查都有做充分的溝通，基本上一定可以在明年讓各個學校選擇課本。審查意見出來後，10月20日就已經進行出版社、課綱委員與審查委員的三方溝通，讓出版社都充分了解為什麼被退回重審，「他們這次會被退，是因為照傳統分科。讓他們真正做到統整，以後就不會再發生這樣的狀況。」

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核稿編輯：翁世航