《我陪兒子走出憂鬱症》：我必須提醒自己，無論我的情況有多壞，對喬希來說只會壞上一百萬倍

文：艾曼達・普若茲（Amanda Prowse）

我永遠都不會忘記。

我們說好以後再談，我一動也不動地坐著，等待世界停止轉動，靜靜地啜泣。

車上的氣氛像聚會一樣歡樂，人們在聊天，大聲地笑，談論我們剛度過的早上，並計畫接下來的行程。我覺得自己和這個世界毫無關聯。

我想，人生中一件有趣的事情是，在某些情況下，你會發現陌生人的善意會讓一切都變得不同，好像宇宙派來一位守護天使，幫助你度過難關。我可能哭得比我想像的更大聲，我不知道，但我知道的是，接下來發生的事情對喬希和我的復原都很關鍵，當然，對於我如何看待他的疾病也很關鍵。

我抬頭一看，坐在我前面的人把他的手放在座位之間的縫隙裡。他和我一起參加了這次瘋狂的澳大利亞探險，我們都是一個大團隊的成員，我一直覺得他非常風趣，非常和善，而且直言不諱。他坐在他的女朋友旁邊，她也有一個美麗的靈魂，當他的手出現時，我覺得握住它是世界上最自然的事。

「你還好嗎？」他問。

我用很多的字告訴他，我兒子有憂鬱症，而且聽起來他試圖自殺。說這件事感覺很奇怪，奇怪又難以想像，然而能和別人談談，和這個相當陌生的人談這件事，感覺也不錯。他告訴我，喬希不是自己一個人是件好事。

他語氣溫和，與我分享了一個他身邊的人也處於類似情況的個人故事。然後他給了我一些建議，一些毫不矯飾的內心話。我不知道他是否還記得這件事，或他對我說了什麼，但是他的話一直陪伴著我，即使到今天，當我遇到困難，發現自己無所適從，我也會想起這些話。

他說：「你知道這與你無關，對嗎？」

就是這個。這就是全部了。

我笑笑，稍微活起來了一下，說：「謝謝你。是的，我知道這可能不是因為我做錯了什麼或做了什麼或沒做什麼。」

「不。」他搖搖頭，笑了。我顯然誤解了。「我是說這和你一點關係都沒有。這是喬希的旅程，喬希的戰鬥，他必須自己想辦法解決。你不能替他做這件事。」

這是一個頓悟的時刻，但不是我希望的那種。那是可怕的一天：這個世界上我最愛的人寧願不在這個星球上，這種念頭，這個想法，是我有史以來最難以承受的事情。我的想法立刻痛苦地、自戀地跳到我到底做錯了什麼，我是個壞媽媽，我應該用不一樣的方式去面對才對。

火車上那個仁慈的男人是對的，他當然是對的。這是一個真相大白的時刻，減輕了我的負擔，使我思考今後應該如何行事。我明白他想告訴我的事：喬希必須了解發生在他身上的事情，喬希必須努力解決他的精神健康問題，只有當他明白了這個問題，並且能夠看清楚他的迷宮時，如果我們幸運的話，他可能就能夠找到一條出路。

他平靜、清晰地表達，不帶任何感情，說出智慧的見解，讓我度過了這趟旅程。我每天都為那位陌生人的善意而感恩。

火車回到我們下榻的高級旅館，我跑回房間，急著想和西米恩說話。我坐在美麗的臥房中寬大、柔軟的床上，什麼都不想，只想回家。

我緊握著電話，西米恩告訴我，喬希並不知道，但他已經把他房間裡的藥片拿走了。

「可能就差那麼一點，曼蒂，我到的時候，在……別哭，親愛的。別哭……」

他只給我最基本的細節，就是當他找到喬希時他的狀態如何，把真正恐怖的情況留到我回家之後再告訴我，他知道萬一我昏倒，他能在旁邊扶我一把比較好。

他描述了那個銀色小包，我們兩人都想知道那個沒有身分的人或組織，為了換取金錢，把這些死亡包裹包裝、捆紮、蓋章，發送給世界各地絕望的、有需要的、受傷的或遭受損害的靈魂。

像我們兒子這樣的人。

想到我們可能差一點就失去喬希，就像被重重一拳打在肚子上。西米恩告訴我，那些小小顆、半透明的膠囊，很容易被誤認為是向藥劑師購買的止痛藥；這些小藥片有能力讓我們的孩子入睡，把他永遠從我們身邊帶走。我想把我的悲傷哀嚎出來，但是不行，湧出的淚水反而讓我沉默了，我陷進床上，蜷縮著渾身發抖，我的丈夫則努力從世界的另一邊安撫我，他的喉嚨因絕望而生硬，呼吸也在顫抖。

「好在我發現了，曼蒂。」

「如果他想拿走，他會立刻那麼做。」

「我們可以在時機對的時候跟他談談這個問題。」

「他還在這裡，曼蒂。他還在這裡！」

「我不會讓他離開我的視線的……」

我那時到現在都很感激他的話，但卻無法擺脫這個想法：是的，我們可以把這些扔掉，但是有什麼可以阻止喬希再買其他的呢？

我感到絕望，被打敗了，哦，我離親愛的你們好遠。

這是我最低潮的日子，肯定是的。

我住在一家豪華飯店裡，和一些優秀的人一起參與一個了不起的計畫，其中有些人至今仍然是我的好朋友。我努力讓自己明亮而突出，但是西米恩的發現，證明自殺一直是我們男孩的意圖，就算只是瞬間，都讓我反覆追問同樣的問題：我為什麼在這裡？我到底在幹什麼？我只能想像我那支離破碎的小家庭，我肝腸寸斷了，好想回到他們身邊。

我決定把這個可怕的事實藏在心裡，不要破壞周圍的人的興致，所以我盡最大的努力擺出一副笑臉加入他們，一邊倒數計時，直到我回家為止，從我接電話的那一刻算起，大約是五天。我心急如焚地想見到喬希，我知道在看到他的臉之前，我的心是不會平靜的，而且我也擔心西米恩可能沒有告訴我完整的故事——喬希受傷了嗎？被傷害了嗎？喬希不想和我通電話，我現在知道他不想和任何人說話——他只想躺在自己的床上，關機，睡覺。