TNL+ 2022/11/25,
印太

美中競爭下，台灣新南向政策應抓緊與「印太經濟架構」成員國關係

美中競爭下，台灣新南向政策應抓緊與「印太經濟架構」成員國關係
美國總統拜登（中）11月12日出席於柬埔寨舉辦的東協高峰會。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

印太經濟架構第一輪已邀請美國在內的14國參加，美國已經明指將與澳洲、印度、日本、歐盟、韓國、東協組織等國家加強合作，歐盟則表示將與已經訂定「印太戰略」的國家深化合作，台灣必須加強與前述國家的關係。 政府推動新南向政策，不應當僅有經濟成長，應該要有如同日本、韓國的南向政策一樣，附隨相當的政治外溢效果，然而因為重要且特殊的中國因素，我們的新南向在東南亞看不到這樣的政治外溢效果。

英國《經濟學人》（The Economist）11月14日出版的「2023全球大趨勢」年刊，將蔡英文總統與全球重要的國家領導人，如美國總統拜登、中國國家主席習近平、烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普亭一起放在雜誌封面，讓總統府可以將之置於總統府的Line、臉書等處社群媒體帳號擴大宣傳，自詡為台灣受到國際社會的高度關注與重視，相當洋洋自得！

此種相關政府單位自我褒揚感覺良好的情況並非一兩天的短時間，從2018年中美貿易戰爭以來，台灣淪為兩大國的棋子，躍入國際重要新聞版面乃是司空見慣，俄烏戰爭之後更加顯著。

新南向政策確為「先見之明」

平實而論，1990年代台灣李登輝前總統提倡的「南向政策」較歐美「印太策略」提出為早，民進黨的中國政策，亦有助著力於此，具有超前部署的意義，應可肯定。

政府單位一再宣傳強調過去6年台灣企業對東南亞的投資大幅增加，例如於2021年，台灣和新南向夥伴國家的雙邊貿易額創下1490億美元的歷史新高；今年1月至7月，台灣對18個新南向國家的投資金額超過22億美元，占對外投資總額的43.9%；此外，2022年第1季台灣上市公司的新南向投資收益，首度超越對中國的投資收益。一再凸顯政府自身如孔明諸葛亮一般可以未雨綢繆、超前部署，因應中美之間的貿易大戰。

另一個新南南向政策強大國際宣傳的明顯例子，則是華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近期發表《大搬遷時刻：台灣企業對中美緊張關係的回應》報告，CSIS在調查台灣企業500多名高管之後，發現有25.7%的受訪企業高管正考慮或已開始將製造或採購部門遷出中國，多數受訪者更表示，公司確實有將業務遷往東南亞的考量或計畫。《日經亞洲》指出，這種轉變顯示蔡政府「新南向政策」的重要性，但同時也警告東南亞的「民主倒退」恐對台灣不利，因為這些國家與北京的關係可能更加密切。

國內而言，2016年蔡英文政府上台以來提出的新南向政策，迄今已經實施6年多，被經濟、國貿、外交….的政府部門內外大宣傳，似乎是政府自我前瞻性的超前部署、未卜先知的英明政策。然則，這一切都現象可能皆是國際趨勢發展如此，當前在東北亞與東南亞都有經濟回暖的情況發生。

首先可以說，2016年以來台灣的推動南向政策相當幸運，拜2018年以來中美貿易戰與美國拜登政府倡議「印太戰略」之賜，美台雙方的戰略利益綁在一起，是以台灣的新南向政策似乎也被美國政府採納且強調，成為印太戰略的一環。

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