《書店學》：書店主人應該思考，單純的「商店」和「以社區為核心的商店」之間有什麼差異？

文：費歐娜．基拉奇（Fiona Killackey） ，顧問公司「我的日常商務教練」（My Daily Business Coach）創辦人，專門幫助有創意的小公司打造品牌、行銷和建立業務。她也在《Cool Hunting》、《Monocle》、《Refinery29》、《設計檔案》、《SOMA》等媒體發表商業、品牌、設計和文化相關文章。

培養讀者群

一家好書店所提供的東西，遠遠超過書架上的書籍本身，這是為什麼呢？

很少有地方能像書店一樣為人們帶來希望。在一排排整齊堆疊的書本之間，隱藏著轉化生命的可能，以及被真實或虛構故事擄獲的機會，這些故事將可能澈底改變我們看待世界的方式。雖然閱讀的過程本身多半是孤獨的，但我們從書中發現的故事和獲取的新知，又會讓我們感到有必要與其他人議論、探討及剖析，甚至是與陌生人。這些發自內心的交流，往往始於書店空間內，當我們心想著或許就快要找到下一本適合的書了，一切便隨之展開。

長期以來，書店主人的角色就是在這段從「想要找某本書」到「擁有某本書」的旅程途中給予我們幫助。每天都有無數關於書店主人的故事發生，他們總是擁有不可思議的能力，能夠掌握讀者的需求，就連讀者自己從未提及的需要也能推敲出來，進而找出一本書來滿足他們。有些書店主人明白，他們創造的體驗不僅僅是出售實體書，還能培養出一群忠實顧客，不會因為有更便宜、更快或更近的選擇就拋下他們。

但要怎麼做呢？那就是創造體驗。他們提供讀者機會，讓讀者能與書店建立起真正的連結。而創造體驗最關鍵的就是去了解受眾到底是什麼樣的人，了解他們渴望從書店獲得什麼、為何而來，又該如何好好發掘並滿足他們的需要？唯有明白讀者的需求與希望，並能加以滿足，甚至做到更多、更超乎讀者預期，才能創造出忠實的客群。

對歡樂谷書店（Happy Valley）老闆克里斯．克勞奇（Chris Crouch）而言，他對讀者的了解就是來自於自己同為愛書人的經驗。歡樂谷書店座落於澳洲墨爾本近郊的科林伍德（Collingwood），以店內無可挑剔且令人驚嘆的選書聞名，從設計裝潢到食品、時尚等題材都有。書店架上大多為書籍，但也販售當地設計師和業者製作的小物。

克里斯住在科林伍德二十多年，十分清楚當地社區希望能從書店獲得些什麼。他會將歡樂谷與當地企業活動搭配在一起，比如，他們曾與設計媒體「設計檔案」（The Design Files）或癌友會等單位結盟，所舉辦的活動不但強化了歡樂谷書店與當地社區的連結，還能讓更多讀者了解店內的產品，進而成為潛在顧客。而除了拓展店內活動之外，克里斯也認為，就算只是在店裡工作、每天和客人聊一聊，就能培養出客群。「我認為一定要在店裡做做事、和人聊一聊，了解讀者的需求和希望，」他說：「光是靠著這些，顧客群就能越來越廣大。」

若想真正明白客人需要些什麼，其中一項練習就是去思考哪些事物會激發他們的好奇心？哪些事物他們來說很重要？他們相信什麼、在乎什麼？怎麼樣類型的活動會讓他們感興趣，要如何確保他們會來參加？比如說，她們是不是新手媽媽，想向育兒專家學習訣竅？他們是不是房屋首購族，希望店裡能辦一些購屋預算講座？他們是不是設計師，要更深入探索自己的領域？書店如何找出符合這些需求的書籍，同時提供能夠滿足這些需求的體驗？這個實體空間又該如何激發他們的好奇心？

Photo Credit: 積木文化出版 歡樂谷結合書店和唱片行，還可以購買藝術印刷品與小禮品

「剛開始我們的目標就很明確，我們希望將這裡打造成一個帶有零售服務的社區空間，」藝術家瑪姬．梅（Maggie May）說道。她與音樂家伴侶喬許．凱利（Josh Kelly）在英國索恩伯里經營名為「思考索恩伯里」書店（Think Thornbury）。這裡不僅是一間書店，也是工作室和創作空間。「我們決定取這個名字，是因為希望這個空間能夠鼓勵人們去思考自身與消費品的互動關係，而地名則是要告訴大家，我們是為在地社區而成立的空間。」

自二○一七年創辦以來，這對伴侶為讀者提供了一系列連結社區又能激發好奇心的體驗，包括在地音樂之夜、服裝交換、公開講座以及健康與冥想活動。瑪姬說，書店主人應該思考「單純的『商店』和『以社區為核心的商店』之間有什麼差異。前者依照傳統商業模式經營，而後者則更深入培養社區。這還有幾個不同的面向可以進一步思索。

首先，這間商店在當地社區扮演著什麼樣的角色？如果是一間書店，那或許可以為當地帶來寶貴的思想文化，並去傳播和培養不同的觀點。其次，經營者必須去考量供應商。如果在地商店不支持在地的供應商，還有誰會支持呢？最後，除了銷售產品，在地商店還能做些什麼？可以舉辦哪些類型的活動或講座？可以籌辦一場募款嗎？能否提供一個空間來幫助在地居民的心靈健康，或支持為重要議題喉舌的人？」瑪姬說道。

剛開始，他們也沒有什麼行銷預算，但店內的消費經驗讓他們贏得了口碑，並藉著這些口耳相傳的好評來推動業務發展。此外，他們也與其他有在地意識的企業交流、和當地業者合作，並且定期在社群媒體上公告他們的活動。「漸漸地，扎實的好口碑傳遞出去了，而我們現在很穩定，已經營造出真正的讀者群。」