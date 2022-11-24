AI競賽常勝軍！淡江大學吸引菁英企業合作，打造下世代競爭力

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淡江大學AI團隊，產業實戰競賽常勝軍

AI應用的五花八門，不是紙上談兵，有很多企業面臨的問題，都已由淡江大學的AI團隊提出具體解方，並不斷與產業合作，優化AI的整體表現。淡江大學資工系特聘教授張志勇，從「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」 第一屆舉辦，就與國立台北商業大學廖文華教授、淡江大學游國忠教授合作，曾經帶領「AI因由夫來」、「馬訓冷凝」等多支跨校團隊投入，每年都獲得優等、傑出、特優等名列前茅的獎項。

例如「AI因由夫來」團隊，由9位淡江大學研究生組成，替產業的各種不同情境解題，例如設計問答機器人來協助紡織廠員工的產線作業。而今年最新的成果，則是利用AI判斷棒球賽事中的野手撲殺鏡頭，能夠在長達3小時的比賽影片中，快速擷取出精彩三振畫面。

Photo Credit：資策會 AI因由夫來團隊

「馬訓冷凝」隊目前由淡江大學游國忠教授指導，曾經針對染色機優化撰寫AI演算法、也將AI導入遊蕩犬隻的監測及預警。今年特別針對手語學習，開發AI辨識系統，為聽語障族群簡化學習過程並加強對外溝通。

培育人才滿足產業需求，淡江成立AI創智學院

上述淡江大學的AI團隊們，藉由「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的競賽，與產業出題方跨域合作，不斷地鍛煉實戰經驗，因而得以與產業實務高度接軌，提早了解產業對AI的需求，也培養了學生必要的職場溝通及AI專業技能。

如此優異的表現，吸引了各領域的企業龍頭高度關注，例如台灣微軟便在2020年邀請淡江大學參訪，並成為策略夥伴，因此催生了淡江大學的第九個學院—AI創智學院。而其成立宗旨是 – 培養學生成為各個產業領域，解決問題的關鍵人才，這也與此計畫的目標「投資人才、創造未來」深切呼應。

Photo Credit：資策會 馬訓冷凝團隊

五大AI學程人才能量爆發，菁英企業爭相合作

AI創智學院目前已成立人工智慧系，並規劃完整的五大學程：人工智慧(AI)/人類智慧(HI)、數據科學、物聯網、雲霧邊緣計算、創新與創業；目的是為學生打造個性化與適性化的學習路徑，不論是淡江大學自行創新的數位教學，或是國際證照的取得，都能透過實體和數位課堂、工作坊、研習營，來培養以AI進入產業的競爭優勢。

淡江大學長期蓄積的AI人才能量，在過去兩年也吸引穩懋半導體、正崴集團、ViewSonic、宏泰集團、協易機械、遠傳電信、台灣世㬢等菁英企業，尋求產學合作，希望借重AI的力量，讓台灣在高科技、精密製造、下世代顯示、通訊、公共工程等領域，持續創新，並維持領先優勢，用AI打造台灣的全新競爭力。

開啟前瞻思維、產業視野，台灣新世代的AI生力軍

在甫揭曉的2022 AIGO競賽中，淡江大學組成的AI跨校團隊又再度傳出捷報，勇奪4項優等、3項佳作，拿下180萬元的總獎金。更重要的是，這些優秀的學子，因為接受淡江大學的AI養成教育，以及AIGO競賽的實戰洗禮，已成為兼具前瞻思維、產業視野以及AI專業的種子人才，也是台灣迎接全球AI狂潮的新世代生力軍。

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