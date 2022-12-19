【關鍵專訪】台灣首位赴美取照園藝治療師黃盛璘：不只需要了解植物，更重要的是了解治療本體——人

文：李姿毅

當代社會在快速變遷以及都市過度發展的浪潮之下，人們的生活與工作型態也隨之改變，除了身體的勞動，情緒的勞動也是逐漸備受重視的當代議題。

而當藥物對於情緒的療效有限時，心理疾病更已如感冒一般地頻繁，蔓延至部分人的身心。至此，產生一個極為重要的提問——除了藥物之外，還能透過什麼方式從「心」開始照護自己？

「輔助型治療」便由此而生，在此範疇中，舉凡常聽到的藝術治療、音樂治療、舞蹈治療都是其一，而園藝治療也是，乍聽名字，或許很多人會認為園藝治療是照顧植物，但其實，園藝治療是透過園藝的方式，找回與大自然的共振，並修補心靈創傷的方式。

Photo Credit: 李姿毅攝影

台灣首位赴美取得證照的園藝治療師

黃盛璘是台灣第一位赴美取得證照的園藝治療師，也是推動園藝治療的重要推手。但黃盛璘並非一開始就在園藝相關產業耕耘，她最初跟植物的連結，是小時候回農村的外婆家，喜歡將撿到的各種植物製作標本，再塞進滿是標本的抽屜中。而小時候的黃盛璘，應該怎麼也沒想過，僅是喜歡將標本珍藏進抽屜的自己，未來的某一天，會與園藝治療產生緊密連結。

採訪黃盛璘的當天，是炎夏尾聲，準備步入秋季的開始，下著大雨抵達採訪地點——位於象山的「象山農場」，這是藏在都市中的小花園，也是台灣園藝輔助治療協會的基地，沿路被雨水滋潤的植物包圍，不冷、不熱的天氣正好適合這些植物，也像人類一樣，這樣的氣溫與環境，適合靜心，好好地與自己相處。

在開始擔任園藝治療師之前，黃盛璘曾擔任20年的編輯職務，漫長歲月都待在自己所建造的「出版界城堡」，某日，黃盛璘思考如果能夠重新選擇，對於職涯與生活，會怎麼抉擇？當時年屆不惑的她仍舊充滿困惑，但她毅然決然辭去編輯工作，前往美國柏克萊，試圖解開心中的疑慮。

問起黃盛璘選擇美國柏克萊的原因，黃盛璘這樣說道：「美國離台灣的飛行時間夠遠、機票也貴，去一趟回來的難度就高，好像就能下定決心待在那，而這也曾經是嬉皮文化的發展重鎮，應該有一些好玩的事物會發生。」

抱著這樣的決心與好奇，黃盛璘起初使用了三個月的觀光簽證，「三個月的時間也夠了吧，能夠找到新方向了吧。」黃盛璘形容抵達美國後的心情，就像被丟到一片大海裡，在這片汪洋毫無頭緒地摸索。

而三個月一晃而過，黃盛璘則透過朋友得知，在居住附近的地方與社區資訊中心是在圖書館，除了借閱書籍之外，有個角落提供各種社團張貼資訊，就在那裡，開啟了她走向園藝治療這條路的大門。

當時美國尚未盛行園藝治療，而黃盛璘身邊的朋友聽到園藝治療，也都認為僅是類似樹醫生的工作，植物生病為其治療，但黃盛璘反倒抱著好奇心，參加了宣傳單上的活動。就在這個活動中，黃盛璘打開了大門，自此走入影響自身後半輩子的綠色世界。

「有時候，你就是會知道眼前的事物就是它了，」黃盛璘形容聽完課程就像被雷打中，「原來喜歡植物的興趣，也能成為服務人的一種管道與方法。」當場，黃盛璘就決定要拿到園藝治療師的認證，也將原本的觀光簽證改為學生簽證，花了兩年的時間投入其中，並將它帶回台灣，為這塊土地種下園藝治療的種子。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬 黃盛璘

台灣園藝治療體系碰上的疫情突圍

台灣的園藝治療認證，比照美國、加拿大的體系，需要花費更多的時間取得，合格的園藝治療師，不只需要了解植物，更重要的是了解治療本體——人。

至於園藝治療課程大致分為三大塊：「醫療福祉」、「園藝技術」、「園藝治療」，除了修習課程之外，也需累積五百小時的實習時數，才能取得認證，因此，進入園藝治療有一定的門檻，而如何在大樓叢立的冰冷都市，重新讓植物走進人們的生活，也是園藝治療目前所關注的課題。

近年，肺炎疫情爆發後，人類的生活方式猝不及防地被嚴重改變，三級警戒、居家隔離，將人與人之間的距離推得更遠，強調人際互動的園藝治療，其課程推廣自然也面臨巨大挑戰。

此時，黃盛璘則透過社工得知家暴的案例增加，因為，大家的生活被退回宅內的方格子中，人與人、家庭成員之間的衝突只能直面對決，失去了能夠暫時離開「家」的緩衝。

但也因為疫情，園藝治療無法接觸到特殊族群，於是黃盛璘開始運用簡單的教案，提供給特殊族群的照護者與家人，除此之外，還必須克服不是每個人的居家環境中都有陽台，因此，黃盛璘發展了一套體系——「微山水」。

「微山水」是以植物結合山水裝飾，設計出一幅自己內心的山水，黃盛璘說：「我跟他們說，每次都要把自己想像成是一隻螞蟻站在裡頭，這時候草就不再是草，它可以是一棵樹或是一片森林。」透過微觀的視角成就宏觀的想像，用人類自由的想像力，暫時從窒息的囚禁中，就能獲得抒發的空間。

Photo Credit: 李姿毅攝影

園藝治療師——人與植物的橋樑

談起園藝治療師究竟如何療癒人心，黃盛璘認為，「園藝治療師就是要搭起植物與人之間的橋樑」，無法用言語表達內心創傷的個案，藉由觀察植物生長變化，創造人和植物互相溝通交流的機會，陪伴這些創傷者重新找回生命的力量。

再來，植物有不同的五感與刺激，當感官刺激越多時，就更能增進與人的連結與想像，進而成為一把開啟心靈的鑰匙。

黃盛璘舉例，某次課程運用了九層塔，這在台灣幾乎是無人不知的香草植物，儼然成為飲食文化中的重要一環，因此，大家聽到之後，就能連結出與九層塔有關的視覺、嗅覺、味覺，並在這些感官體驗打撈出那些看似微不足道，卻又彌足珍貴的記憶——從這之中，試圖拉近人與人的距離，並以此治療。