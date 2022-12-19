【關鍵專訪】台灣首位赴美取照園藝治療師黃盛璘：不只需要了解植物，更重要的是了解治療本體——人
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台灣的園藝治療認證，比照美國、加拿大的體系，需要花費更多的時間取得，合格的園藝治療師，不只需要了解植物，更重要的是了解治療本體——人。本篇專訪，試圖從台灣首位赴美取得證照的園藝治療師黃盛璘口中，聊聊園藝治療師，以及這個不太被大眾熟知的職業，該如何「治療」人類。
文：李姿毅
當代社會在快速變遷以及都市過度發展的浪潮之下，人們的生活與工作型態也隨之改變，除了身體的勞動，情緒的勞動也是逐漸備受重視的當代議題。
而當藥物對於情緒的療效有限時，心理疾病更已如感冒一般地頻繁，蔓延至部分人的身心。至此，產生一個極為重要的提問——除了藥物之外，還能透過什麼方式從「心」開始照護自己？
「輔助型治療」便由此而生，在此範疇中，舉凡常聽到的藝術治療、音樂治療、舞蹈治療都是其一，而園藝治療也是，乍聽名字，或許很多人會認為園藝治療是照顧植物，但其實，園藝治療是透過園藝的方式，找回與大自然的共振，並修補心靈創傷的方式。
台灣首位赴美取得證照的園藝治療師
黃盛璘是台灣第一位赴美取得證照的園藝治療師，也是推動園藝治療的重要推手。但黃盛璘並非一開始就在園藝相關產業耕耘，她最初跟植物的連結，是小時候回農村的外婆家，喜歡將撿到的各種植物製作標本，再塞進滿是標本的抽屜中。而小時候的黃盛璘，應該怎麼也沒想過，僅是喜歡將標本珍藏進抽屜的自己，未來的某一天，會與園藝治療產生緊密連結。
採訪黃盛璘的當天，是炎夏尾聲，準備步入秋季的開始，下著大雨抵達採訪地點——位於象山的「象山農場」，這是藏在都市中的小花園，也是台灣園藝輔助治療協會的基地，沿路被雨水滋潤的植物包圍，不冷、不熱的天氣正好適合這些植物，也像人類一樣，這樣的氣溫與環境，適合靜心，好好地與自己相處。
在開始擔任園藝治療師之前，黃盛璘曾擔任20年的編輯職務，漫長歲月都待在自己所建造的「出版界城堡」，某日，黃盛璘思考如果能夠重新選擇，對於職涯與生活，會怎麼抉擇？當時年屆不惑的她仍舊充滿困惑，但她毅然決然辭去編輯工作，前往美國柏克萊，試圖解開心中的疑慮。
問起黃盛璘選擇美國柏克萊的原因，黃盛璘這樣說道：「美國離台灣的飛行時間夠遠、機票也貴，去一趟回來的難度就高，好像就能下定決心待在那，而這也曾經是嬉皮文化的發展重鎮，應該有一些好玩的事物會發生。」
抱著這樣的決心與好奇，黃盛璘起初使用了三個月的觀光簽證，「三個月的時間也夠了吧，能夠找到新方向了吧。」黃盛璘形容抵達美國後的心情，就像被丟到一片大海裡，在這片汪洋毫無頭緒地摸索。
而三個月一晃而過，黃盛璘則透過朋友得知，在居住附近的地方與社區資訊中心是在圖書館，除了借閱書籍之外，有個角落提供各種社團張貼資訊，就在那裡，開啟了她走向園藝治療這條路的大門。
當時美國尚未盛行園藝治療，而黃盛璘身邊的朋友聽到園藝治療，也都認為僅是類似樹醫生的工作，植物生病為其治療，但黃盛璘反倒抱著好奇心，參加了宣傳單上的活動。就在這個活動中，黃盛璘打開了大門，自此走入影響自身後半輩子的綠色世界。
「有時候，你就是會知道眼前的事物就是它了，」黃盛璘形容聽完課程就像被雷打中，「原來喜歡植物的興趣，也能成為服務人的一種管道與方法。」當場，黃盛璘就決定要拿到園藝治療師的認證，也將原本的觀光簽證改為學生簽證，花了兩年的時間投入其中，並將它帶回台灣，為這塊土地種下園藝治療的種子。
台灣園藝治療體系碰上的疫情突圍
台灣的園藝治療認證，比照美國、加拿大的體系，需要花費更多的時間取得，合格的園藝治療師，不只需要了解植物，更重要的是了解治療本體——人。
至於園藝治療課程大致分為三大塊：「醫療福祉」、「園藝技術」、「園藝治療」，除了修習課程之外，也需累積五百小時的實習時數，才能取得認證，因此，進入園藝治療有一定的門檻，而如何在大樓叢立的冰冷都市，重新讓植物走進人們的生活，也是園藝治療目前所關注的課題。
近年，肺炎疫情爆發後，人類的生活方式猝不及防地被嚴重改變，三級警戒、居家隔離，將人與人之間的距離推得更遠，強調人際互動的園藝治療，其課程推廣自然也面臨巨大挑戰。
此時，黃盛璘則透過社工得知家暴的案例增加，因為，大家的生活被退回宅內的方格子中，人與人、家庭成員之間的衝突只能直面對決，失去了能夠暫時離開「家」的緩衝。
但也因為疫情，園藝治療無法接觸到特殊族群，於是黃盛璘開始運用簡單的教案，提供給特殊族群的照護者與家人，除此之外，還必須克服不是每個人的居家環境中都有陽台，因此，黃盛璘發展了一套體系——「微山水」。
「微山水」是以植物結合山水裝飾，設計出一幅自己內心的山水，黃盛璘說：「我跟他們說，每次都要把自己想像成是一隻螞蟻站在裡頭，這時候草就不再是草，它可以是一棵樹或是一片森林。」透過微觀的視角成就宏觀的想像，用人類自由的想像力，暫時從窒息的囚禁中，就能獲得抒發的空間。
園藝治療師——人與植物的橋樑
談起園藝治療師究竟如何療癒人心，黃盛璘認為，「園藝治療師就是要搭起植物與人之間的橋樑」，無法用言語表達內心創傷的個案，藉由觀察植物生長變化，創造人和植物互相溝通交流的機會，陪伴這些創傷者重新找回生命的力量。
再來，植物有不同的五感與刺激，當感官刺激越多時，就更能增進與人的連結與想像，進而成為一把開啟心靈的鑰匙。
黃盛璘舉例，某次課程運用了九層塔，這在台灣幾乎是無人不知的香草植物，儼然成為飲食文化中的重要一環，因此，大家聽到之後，就能連結出與九層塔有關的視覺、嗅覺、味覺，並在這些感官體驗打撈出那些看似微不足道，卻又彌足珍貴的記憶——從這之中，試圖拉近人與人的距離，並以此治療。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。