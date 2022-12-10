TNL+ 2022/12/10,
動漫

【動畫】《來自深淵・烈日的黃金鄉》：如果「成為怪物」不再是詛咒，而是一種祝福呢？

【動畫】《來自深淵・烈日的黃金鄉》：如果「成為怪物」不再是詛咒，而是一種祝福呢？
動畫《來自深淵・烈日的黃金鄉》劇照，木棉花國際發行

我們想讓你知道的是

「烈日的黃金鄉」故事的有趣之處，正正在於反轉了我們對「應當小心自己不要成為怪物」這一警句的想像。若果「成為怪物」不再是詛咒，而是一種祝福呢？如果「失去人類性」不再是深界六層的詛咒，而是成為深淵一體的必經階段呢？

「與怪物戰鬥的人，應當小心自己不要成為怪物。當你遠遠凝視深淵時，深淵也在凝視你。」在觀賞《來自深淵》這部作品的時候，很容易就會聯想到這句出自尼采，記於其晚期著作《善惡的彼岸》的「格言164」。尼采一如以往，以詩化的言語，敘述其哲學思想。

容許我在這篇文章中不去詳談《善惡的彼岸》，而是借用尼采的哲思，透過其風格化的文字，去思考《來自深淵》，以及動畫第二期「烈日的黃金鄉」的故事。《來自深淵》的故事，一直以來都像是在呼應尼采筆下的這一格言。被冠以「奈落」之名的深淵，原本就是個誘惑人們陷於其中的大洞，是怪物或更高位存在所佈下的陷阱。

以俯瞰視角注視深淵之時，深淵及其中的萬事萬物，也在凝視其上的人們。當人們潛入大洞深處，陷於第六層的詛咒之時，也在與怪物戰鬥的同時成為了怪物——在故事裡，它們被喚作「慘劇終末」，意為「窮途末路者」。

而「烈日的黃金鄉」故事的有趣之處，正正在於反轉了我們對「應當小心自己不要成為怪物」這一警句的想像。若果「成為怪物」不再是詛咒，而是一種祝福呢？如果「失去人類性」不再是深界六層的詛咒，而是成為深淵一體的必經階段呢？假如「慘劇終末」不再意味「窮途末路」，反而代表得到繼續潛行下去的力量的話，那麼探窟家還應當「不要成為怪物」嗎？

「烈日的黃金鄉」所記下的，是一個反轉《來自深淵》裡，「慘劇終末」作為詛咒象徵的故事。在討論「成為怪物」——也就是慘劇終末的部份之前，我們不妨先退後一步，再次凝視「阿比斯」這個深淵。

究竟故事裡的人們，何以不惜一切，也要走進這吃人的大洞？

很久很久以前——其實已經沒有人知道是多久以前的事情，因為在深淵待久了，隨之對時間流逝的觸覺也會被扭曲——有一群被故鄉拋棄的人，遠洋來到孤島貝歐魯斯卡，只為一探島上的巨大洞穴，以及其中的黃金鄉。被冠以黃金之名的無何有之鄉，是個「能將垃圾都變成黃金」的地方。手握羅盤的女孩布耶可，曾如此聽說。

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