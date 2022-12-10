【動畫】《來自深淵・烈日的黃金鄉》：如果「成為怪物」不再是詛咒，而是一種祝福呢？
我們想讓你知道的是
「烈日的黃金鄉」故事的有趣之處，正正在於反轉了我們對「應當小心自己不要成為怪物」這一警句的想像。若果「成為怪物」不再是詛咒，而是一種祝福呢？如果「失去人類性」不再是深界六層的詛咒，而是成為深淵一體的必經階段呢？
「與怪物戰鬥的人，應當小心自己不要成為怪物。當你遠遠凝視深淵時，深淵也在凝視你。」在觀賞《來自深淵》這部作品的時候，很容易就會聯想到這句出自尼采，記於其晚期著作《善惡的彼岸》的「格言164」。尼采一如以往，以詩化的言語，敘述其哲學思想。
容許我在這篇文章中不去詳談《善惡的彼岸》，而是借用尼采的哲思，透過其風格化的文字，去思考《來自深淵》，以及動畫第二期「烈日的黃金鄉」的故事。《來自深淵》的故事，一直以來都像是在呼應尼采筆下的這一格言。被冠以「奈落」之名的深淵，原本就是個誘惑人們陷於其中的大洞，是怪物或更高位存在所佈下的陷阱。
以俯瞰視角注視深淵之時，深淵及其中的萬事萬物，也在凝視其上的人們。當人們潛入大洞深處，陷於第六層的詛咒之時，也在與怪物戰鬥的同時成為了怪物——在故事裡，它們被喚作「慘劇終末」，意為「窮途末路者」。
而「烈日的黃金鄉」故事的有趣之處，正正在於反轉了我們對「應當小心自己不要成為怪物」這一警句的想像。若果「成為怪物」不再是詛咒，而是一種祝福呢？如果「失去人類性」不再是深界六層的詛咒，而是成為深淵一體的必經階段呢？假如「慘劇終末」不再意味「窮途末路」，反而代表得到繼續潛行下去的力量的話，那麼探窟家還應當「不要成為怪物」嗎？
「烈日的黃金鄉」所記下的，是一個反轉《來自深淵》裡，「慘劇終末」作為詛咒象徵的故事。在討論「成為怪物」——也就是慘劇終末的部份之前，我們不妨先退後一步，再次凝視「阿比斯」這個深淵。
究竟故事裡的人們，何以不惜一切，也要走進這吃人的大洞？
很久很久以前——其實已經沒有人知道是多久以前的事情，因為在深淵待久了，隨之對時間流逝的觸覺也會被扭曲——有一群被故鄉拋棄的人，遠洋來到孤島貝歐魯斯卡，只為一探島上的巨大洞穴，以及其中的黃金鄉。被冠以黃金之名的無何有之鄉，是個「能將垃圾都變成黃金」的地方。手握羅盤的女孩布耶可，曾如此聽說。
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無人機結合AI影像辨識，土木農工消防產業應用百花齊放
我們想讓你知道的是
你覺得無人機可以運用在哪些場域？近幾年，土木檢測、山區救災、小農耕作、消防偵查都開始仰賴無人機，主要原因就是AI促成無人機應用的全面爆發。國內推動這股浪潮的重要關鍵，就是經由「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」補助，台灣無人機應用發展協會培育了許多AI人才，讓產業因此受惠。
找到良好的題目，是AI人工智慧應用能夠落地的關鍵因素，例如無人機與AI的結合，就能夠催生出許多前瞻應用。台灣無人機應用發展協會看好這一點，因此積極爭取「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」補助，短短幾年內培訓出數百位人才，在各個領域發揮綜效。
無人機搭載攝影機、雷射、超音波、紅外線、光照度、聲音感測、溫溼度計等各式感測器所蒐集到的數據及影像，是訓練AI模型的最佳材料，能夠在不同領域進行不同的應用方式。例如在糧食生產方面可以用於辨別及防治病蟲害、營建工程則可以用於土方的計算及完工進度管理。透過無人機與AI人工智慧的結合，可以輕易完成許多原本需要耗費大量時間及人力的作業。
加速無人機應用落地，期許讓AI產業化
以小農來說，個別農戶所擁有的產業面積並不是很大，但運用無人機巡檢農地取得的空照資料，透過AI分析可以精準預測生產量，進而得以控制銷售數字；土木營建業也高度仰賴無人機與AI，除了可以運用無人機巡查人力不易到達的場域，也可以運用無人機取得各種影像，運用演算法識別後拼接建立AI模型加以整合，就可以用來計算每日的工程進度，也是品質管理的重要工具。
無人機、AI、5G 三項技術的高度整合，更是救、勘災得力助手。在火災、地震、水災、深山等特殊搜救條件下，消防員可以運用無人機搭配 AI 人形骨架辨識系統，將高解析影像回傳，標示出疑似人形的位置，並提供GPS座標，爭取黃金搶救時間，提升受困者獲得救援的機會。
台灣無人機應用發展協會表示，無人機相關的AI培訓課程，對產業和國家經濟發展非常重要，產業必須獲得容易上手、門檻很低、快速將AI導入工作場域的機會。而數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，讓全民對人工智慧有了深入的了解，帶動更多產業的AI應用落地，「因而促成AI產業化、產業AI化，這是AIGO這個平台最大的效益。」
「數位發展部數位產業署 廣告」