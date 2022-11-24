三星3奈米製程搶單台積電：傳大客戶輝達、高通變心，專家指「良率」是最大罩門
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《韓國經濟新聞》引述消息人士指出，三星將為輝達、高通、百度等公司代工3奈米晶片，但是良率遲遲無法突破。
全球最大的記憶體晶片製造商——韓國三星（Samsung）將採用業界最先進的半導體3奈米製程，替客戶生產晶片。韓媒報導三星成功搶下台積電（TSMC）的訂單，客戶包含輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、IBM和中國百度（Baidu），但三星「良率」遲遲無法提升，成為最大罩門。
客戶分散風險，韓國三星搶單成功
過去3奈米製程一直是台積電所掌握的市場，本次大客戶輝達、高通變心轉向和三星合作，引起市場高度關注。知情人士昨（23）日告訴韓國《經濟新聞》三星正和5至6家IC設計公司共同開發先進晶片，最快2024年大量供應。
知情人士強調，三星的3奈米製程搶下台積電手上的訂單，分別製造：輝達圖形處理器（GPU）、IBM中央處理器；高通則是開發智慧型手機處理器。至於百度為雲端數據晶片，發展人工智慧產業。
台灣市場上聞訊後開始擔憂。不過，該名知情人士強調，以上這些客戶需要「多家供應商」分散風險。報導稱，韓國半導體下游的業內人士強調：「一些公司正減少和台灣交易，他們不斷尋找其他國家第2、第3供應商，三星就是一個很好的例子。」
這也意味台積電仍是主要供應業者。另，根據研究公司集邦科技（TrendForce）的數據顯示，今年第1季台積電的晶圓製造市占率達53.6居冠，而排在次位的三星只有16.3%。台積電高市佔率也引起部分客戶擔憂，產能過度集中，供應鏈中斷將造成巨大損失。
另一方面，今（2023）年6月，三星宣稱，領先全球量產閘極全環電晶體（Gate-All-Around，GAA）技術3奈米。GAA技術相較於台積電採取的FinFET，有更佳靜電性，晶片運算性能佳，耗能卻是更小。而外媒Wccftech也報導，美國對中國實施半導體出口管制措施，讓中國大廠長江存儲（YMTC）的訂單轉而流向三星電子。
三星宣稱2025年2奈米商業化
不過，三星的GAA技術3奈米仍卡在「良率」無法提升的問題。有消息指出良率，甚至不超過20%。為此，三星還解雇了數位高階主管，包含快閃記憶體晶片、晶圓製造等部門負責人。
隨著人工智慧、超級電腦等產業蓬勃發展，高效能運算（HPC）晶片需求直線上升。資深投資人黃伯堃告訴我們，近兩年全球供應鏈有了巨大變化，美國和其他國家意識到，在晶片供應鏈上存在漏洞，而危及人工智慧、電動車等百工百業。
三星一直不願意正式承認在良率不如台積電的問題，持續向外界強調其研發技術的領先，包含去（2021）年10月大動作對外宣告，它們一舉將製程推進到2奈米，足以和台積電展開競爭，甚至訂下2025年達到商業化的目標。
黃伯堃強調，進入到7奈米以下的先進製程研發後，每一個量產階段都需要投下巨額資本，他說：「這些丟下去的錢，是翻倍再翻倍，例如台積電在美國建設的3奈米工廠，沒有120億美元以上是蓋不出來的。」
目前韓國以舉國之力，將於未來10年砸下510兆韓元（合11.74兆新台幣）的「K—半導體戰略」計畫，要將韓國南部打造為全球最大半導體生產基地。黃伯堃說，這顯示韓國目前在半導體晶片領域，缺少完整從IC設計、材料，和設備等生態系供應鏈。
假設打造一座3奈米的晶片廠就需要120億美元（3720兆新台幣），那2至1奈米的晶圓廠金額更是龐大，韓國除了支應鉅額製程工廠開銷，還要打造設計、材料等供應鏈，黃伯堃坦言「難度非常高」，再加上良率遲遲無法提升的情況下，試問哪個國家，如何有辦法持續燒錢10年。
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核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】當台灣早產兒比例越來越高，讓我們一起接住早到的愛！早產寶寶生育照護經驗談
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當寶寶在懷孕37週前出生，就是所謂的「早產兒」，不僅體型嬌小、器官發育不夠成熟，身體還可能會有一些潛在問題。究竟早產兒該如何養育及照顧呢？家中不同角色的成員們，可以擔負起什麼樣不同的照護責任呢？
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每一名孩子降生，對爸媽來說都是期待已久的禮物。但對黃昭瑛來說，出生時不足月的兒子及女兒，他們帶來的更是遠超乎期待的「驚喜」：兒子28週出生，體重1000公克；女兒26週，只有800公克。
面對提早到來的「驚喜」，不得不辭職回家照顧
這兩個驚喜有「多迷你」？一般來說，妊娠超過37週出生的新生兒稱為「足月」，平均出生體重為2,500至4,000公克，未滿37週出生稱為「早產」，若不滿2,500公克則稱為「低出生體重新生兒」。雖然每一名新生兒體況不盡相同，但要讓器官功能發育成熟，至少也需要妊娠24週。
黃昭瑛的兒子剛出生時，小腿長度比成人手掌攤開還要小，「猶如一隻小老鼠一樣，他真的能活嗎？」原是職場中工作狂的她，毅然選擇離開職場，到醫院接受訓練，就為學習如何在家照顧早產兒：抽插口胃管和鼻胃管、操作心肺偵測器⋯⋯等。
「老大是所有早產兒併發症都有，包括腦室內出血，影響運動神經、聲帶麻痺、視網膜病變，幾乎每一個關卡他都有遇到。」黃昭瑛回憶，當年可說是過五關斬六將，幸好在馬偕醫院的早產兒照護團隊細心照護之下，老大4個月後平安出院。
但也不代表後續完全不用操心，極度脆弱的早產兒寶寶，照顧起來額外辛苦，從哺乳、睡眠、居家生活，各項都需要照護者細心觀察與照護，「剛回家時，老大身上都還插著管線、心肺增測儀。我還要經過院內早產兒的照護考試，才能把孩子帶回家，在新生兒病房裡學，要懂得怎麼判讀血氧、如何開氧氣瓶才行，這幾乎沒有一個父母能承擔得起這個壓力。」
兒女因肺部都還沒有發育成熟，帶回家照護時，嬴弱的肺部幾乎沒有病毒抵抗力，她將家中佈置得像新生兒加護病房，進出要洗手、刷手，從外回到家中時也必須要馬上換衣服，抱小孩一定穿戴口罩、隔離衣，家中盡量不要有訪客。
黃昭瑛說，回家1週內她就瘦了5公斤，因為只要儀器一有警告聲響，她就會睡不好，好不容易體況穩定後，老大緊接而來的是發展遲緩問題，「追了7年，足足長到7歲後才『畢業』追上足月兒的成長發展。」
陪伴早產兒成長的漫長馬拉松
早產兒在世上的每一分一秒都是驚心動魄的關卡，漫長的「養育馬拉松」，永遠不知道下一刻會不會有突發狀況。彭純芝解釋，早產兒出生體重越低，就需要花費越大的心力照顧，「早產兒的很多器官功能還沒成熟就出生，例如，肺部還沒發展成熟，就需要插呼吸器協助換氣；腸胃沒成熟，會很難餵養，影響吸收；腦部不成熟，就會影響未來神經發展，影響動作。」
尤其是腦內出血及腦室周圍白質軟化症，當腦內血塊吸收以後，因為腦細胞很難再生，很可能就會出現空洞，很容易出現後遺症，後續就得利用復健讓其他未受傷的腦細胞活化。再來是眼睛，因為在離開媽媽肚子後才成長，會有視網膜病變的問題，視網膜的血管長得歪七扭八，容易造成視網膜剝離，嚴重會失明，同步也容易導致近視、遠視、弱視等。
也因此，早產兒往往需要長期追蹤，給予後天調養。林秋寶提到，文曄教育基金會創辦人許文紅本身也是早產兒媽媽，「當年出生時，他的小孩跟木瓜、寶特瓶一樣小，面對孩子心情是內疚的，認為沒辦法好好生下來，那一定要好好養他。」
當時幸好有馬偕醫院新生兒科醫師許瓊心的專業照料和打氣，以及台灣早產兒基金會的支持，包括「早產兒追蹤檢查服務計畫」的後續醫療追蹤，才讓許文紅的小孩得以健康成長，「剛開始她孩子一生出來是不會哭的，因為器官不健全，她一聽到孩子哭聲時是心喜若狂，因為那代表孩子器官功能是好的了。也因為有了親身的經驗與受到的幫助，文曄基金會長年支持台灣早產兒基金會除了資源的投入，也積極倡議相關議題，從企業面的角度善盡社會責任。
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而面對早產兒到來的養育，除了母親以外，家人們也都需要共同努力。黃昭瑛分享，有些隔代教養的爺爺奶奶，常不知道怎麼面對問題，以為孫子慢慢就會好，但就拖到黃金早療期。「我的老大因腦室出血，傷到運動神經，2歲還不會走路，會走之後卻常常跌倒，這就很需要復健並追蹤，假使當初沒有意識到這是個問題，很可能就錯過早療期，導致小學時都還要用支架走路。」
除了台灣早產兒基金會的支持，黃昭瑛也提到網路上的早產兒家庭社群，她分享社團裡至今已有五千多位早產兒家庭夥伴，而這些家庭在早期的照護階段往往是最焦慮的時候，許多互助的夥伴總會擔心孩子無法健康成長。幸好，「孩子一直持續復健，不僅5歲被我們送去學跆拳道，還拿到全國金牌，現在就是頭好壯壯，獎牌一整面牆，現在講來都不會有人相信他以前有那麼多問題。」黃昭瑛說，雖然孩子出生不足月，但經過悉心的照顧以及社會資源的支持，孩子依然能健康的成長。
我們都是早產兒的陪跑員
根據統計，台灣早產發生比例已突破10%，等於每10個嬰兒就有1名是早產兒，這些提早呱呱墜地的巴掌仙子，對於寶寶自己、家庭，甚至於整個社會與醫療支出都帶來不少影響。
為了幫助早產兒度過艱難的成長歷程，台灣早產兒基金會從預防開始做起，建構早產防治與健康保護網路、早產兒醫療資料庫，從健康生育觀念宣導、安胎示範教育、早產兒醫療訓練、後續追蹤檢查照護等項目，並統籌了22家合約醫院，讓醫院申請個管師，主動追蹤早產兒固定回診醫院做身體、心智評估，同步提供醫療補助、出院補助以及出院後醫療器材補助，為早產兒家人減輕經濟及心理負擔。
「早產兒追縱如果沒有基金會協助預約，很難預約的進去。因為現在兒童心智發展評估，很少有醫院在做，很需要個管師每3個月或6個月協助預約。」黃昭瑛回憶，早產兒照護需要一整個專業團隊支持，並仰賴早療，才能讓早產兒克服先天困難。
彭純芝提醒，早產兒的發生原因很可能跟產婦的生育年齡、作息與壓力有關，要減少早產兒發生比例，需要關懷產婦、必要時儘早安胎，「產婦要有預防意識，多一天安胎，代表的是小孩能多成熟一天，產婦也需要認知產兆，並選擇適當的醫療院所生產，讓適合的醫療團隊陪伴你，才能過五關斬六將。」
林秋寶也呼籲，台灣生育率不斷創新低，「生不如死」已是國安問題，減少早產發生不僅是準準媽媽的課題，也是全國所有人都要一起支援的任務，需要大家共同推動友善生育環境。尤其，政府資源應該要從生命根源介入，從補助生育經費開始，全面守護每一個到來的新生命，一起作早產兒家庭的陪跑員。