《查核心法》：「投石問路」可以看成「挾知而問」的行動升級版，將訊息主動權掌握在手上
我們想讓你知道的是
中文世界教導如何「查帳」的操作型書籍不少，卻沒有教導我們更深入思考查核意義、如何規劃查核、如何面對受查者千奇百怪反應的心法類書籍。本書用幾十個真實案例帶出作者多年經驗所歸納出來的自創心法，期望試圖梳理「查核」這個與許多人深切相關、卻未曾被好好回答過的議題。
文：蔣永寵
投石問路
成語「投石問路」，原本意思是指夜間潛入某處前，先投以石子，看看有無反應，藉以探測情況，後世用以比喻進行「試探」。「投石問路」的應用場景很多，方式也多元；例如施公案第292回，有江湖相士，被縣官召見。
縣官：這邊坐著的這三女子，衣飾髮型一致、外貌年齡相仿。其中一位是我夫人，其餘是婢女。你如果能指認哪一位是夫人，則免你無罪。否則，再繼續擺攤相命，將治你妖言惑眾。
相士（知道徒弟不會，卻故意言道）：這麼簡單的事，我徒弟都辦得到！
徒弟（滿臉迷惘，看著相士）：師父，你沒有教過我啊！
相士（突然一巴掌拍在徒弟的腦袋上，順手一指）：這位就是夫人！
由於指認正確，在場之人都相信這位相士真的會看相。其實是徒弟滿臉迷惘之狀，相士突然一巴掌拍在徒弟腦袋上時，師徒兩人頗為滑稽。兩位婢女忍不住掩口失笑，絲毫未動的女子，當然就是教養端莊的夫人。
「投石問路」可以看成「挾知而問」的行動升級版，執行查核任務，希望藉著利用自己有限的「已知」，「確認」及「獲得」事情「未知」的可能方向、結果或答案。
例如在某部警匪電影中有這樣一個橋段，警務處長懷疑自己的幾位重要幹部之中有內鬼，於是單獨約談了這幾位幹部，並且一人給予了一個假消息。然後等待觀察那一個假消息外洩，就知道那一位幹部是內鬼。其中警務處長自己「已知」的部分是那一位幹部給予了那一個假消息，「確認」未知的部分是那一位幹部是內鬼。
又如電影《我在死牢的日子》中，毒販在機場見到海關人員檢查仔細，現場將一盒海洛因塞在羅吉鎮的行李箱，羅吉鎮因此被當成毒犯逮捕。陳松勇威逼（製造壓力）毒販「如果查到你與羅吉鎮搭同一班飛機回來、同一個關口出關，你就死定了」。接著道「你和羅吉鎮有仇喔？為什麼將二盒海洛因放在羅吉鎮的行李箱？」毒販「不是二盒，是一盒」。其中陳松勇「已知」的部分是誇大毒販持有二盒海洛因，「獲得」未知的部分是毒販因為亟欲否認，不假思索的說出自己當時犯行。
《孫子兵法》說「知己知彼，百戰不殆」。面對影響重大而不確定的事物，有時需要小心謹慎的「投石問路」，測試未來如何發展的可能結果，將訊息主動權掌握在手上。關於「投石問路」，本節提供三個應用方式供讀者參考，分別是「做個實驗、適時等待、請君入甕」。
8.1 做個實驗
壓力測試（Stress testing）是現代人常聽到的一個名詞，主要是針對特定系統或組件，確認其穩定性，刻意進行虐待實驗。通常是在逐漸超過系統正常使用的條件下運作，然後再確認系統運作情形，以得到以下結果。
- 系統可靠度是否符合預期。
- 在什麼條件下會損壞，使用的安全界限為何。
- 是否具有非預期的失效原因。
- 在正常工作條件以外，可以正常運作到什麼程度。
記得有一篇職場網文中寫道，將壓力測試用於自己上司，主要是想了解自己上司對於報告的品質要求在哪裡。該文中指出，「如果字字斟酌、句句入理，上司一定滿意這份報告，可是極花時間，影響自己的整體作業效率。可是如果一上來就錯字連篇、詞句跳躍，這樣可能給予上司難以扭轉的負面印象。因此一開始使用99分的標準寫這份報告，明日錯幾個字，後天錯幾個詞，逐日放寬標準，直到上司因為看不下去，發話為止。就此知道原來上司的標準是75分，以後就使用80分的標準寫報告」。
有些讀者可能認為「這不就是一篇網文嘛！」歷史上真的有人這樣用在謀職及了解自己上司的主觀意識，例如戰國時期法家代表人物「商鞅面見秦孝公」的故事。
商鞅初見秦孝公，談論堯、舜以仁義道德教化天下的帝道治國，秦孝公直接打瞌睡。商鞅二見秦孝公，談論以禮樂制度為核心主張的王道治國，秦孝公快速結束對話。商鞅三見秦孝公，談論將道德作為口號（制高點）對抗其他諸侯的霸道治國，秦孝公對人表示想要任用商鞅。
透過這三次實驗性的談話，商鞅知道了秦孝公心中想法，秦孝公不想做太平諸侯，傾向霸道治國。可是霸道治國不能滿足秦孝公統一天下的雄心，於是商鞅第四次見秦孝公，提出了君主專制、獎勵耕戰的強道治國，秦孝公因此重用商鞅，開始變法。「商鞅面見秦孝公」的故事，有些讀者覺得太過冒險，如果秦孝公不給商鞅第二次以後的機會怎麼辦？的確有可能不給商鞅第二次以後機會，不過這等於也測試了秦孝公的氣度與決心；氣度與決心不足的君主，很難犧牲親貴利益，全力支持國家制度變革。
案例38：（實驗失敗）這位董事長真的「格、致、誠、正」？
小布與某位董事長面試時，董事長表示「欲圖振興公司，推動組織變革、內部控制」，及表示「信奉明朝學者王陽明的心學，塑造格物、致知、誠意、正心等公司文化」。
小布入職後，觀察董事長確實以「格物、致知、誠意、正心等口號」提醒公司同仁向善發展，可是董事長本身因身兼多項榮譽虛職及四處演講，造成在公司時間不多。更重要的，董事長似乎不願意聽取有損其顏面的實情，可能「上有所好，下必甚焉」，其任用之幾位重臣多為傾巧之徒（苟求進身而歪曲言詞，無所不至）。
入職時，正逢公司更換一套以昂貴知名的ERP系統，由某位董事長愛將擔任專案負責人。其向董事長報告以業界正常四分之一的時間導入系統完畢，董事長亦以此為榮，自豪於業界。
小布心中倒抽了一口冷氣，「導入時間只使用了業界正常的四分之一，真的導入無虞？尤其是高層之愛將或紅人呈報績效及對未來做出承諾，應該特別注意，畢竟高層主管負責決策，對於收到資訊正確與否之影響巨大」。
小布驗證出貨、立帳、應收帳款等流程，發現應收帳款金額相較出貨立帳金額少了3.2億元。小布進一步驗證，發現這套所謂已經完成導入的ERP系統中，許多功能模組沒有設定完全，且資料報表的數據抓取邏輯也有若干問題。
小布自己做死，心中惡趣味陡生，決定以email的形式向董事長發出非正式報告，看看董事長如何正視問題。例如是否承認系統導入有所缺陷，斥責這一位擔任專案負責人的愛將等。同日中午，這位董事長愛將出面請小布離職，由人資完成後續離職事宜。處理發現問題的人，通常比正視問題輕鬆，也比處理問題迅速。這是一次失敗的實驗，不是每一個老闆都有秦孝公推動改革的氣度與決心。
案例 39：（實驗成功）這位獨立董事真的有盡責管事！
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
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老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。