《查核心法》：「投石問路」可以看成「挾知而問」的行動升級版，將訊息主動權掌握在手上

文：蔣永寵

投石問路

成語「投石問路」，原本意思是指夜間潛入某處前，先投以石子，看看有無反應，藉以探測情況，後世用以比喻進行「試探」。「投石問路」的應用場景很多，方式也多元；例如施公案第292回，有江湖相士，被縣官召見。

縣官：這邊坐著的這三女子，衣飾髮型一致、外貌年齡相仿。其中一位是我夫人，其餘是婢女。你如果能指認哪一位是夫人，則免你無罪。否則，再繼續擺攤相命，將治你妖言惑眾。 相士（知道徒弟不會，卻故意言道）：這麼簡單的事，我徒弟都辦得到！ 徒弟（滿臉迷惘，看著相士）：師父，你沒有教過我啊！ 相士（突然一巴掌拍在徒弟的腦袋上，順手一指）：這位就是夫人！

由於指認正確，在場之人都相信這位相士真的會看相。其實是徒弟滿臉迷惘之狀，相士突然一巴掌拍在徒弟腦袋上時，師徒兩人頗為滑稽。兩位婢女忍不住掩口失笑，絲毫未動的女子，當然就是教養端莊的夫人。

「投石問路」可以看成「挾知而問」的行動升級版，執行查核任務，希望藉著利用自己有限的「已知」，「確認」及「獲得」事情「未知」的可能方向、結果或答案。

例如在某部警匪電影中有這樣一個橋段，警務處長懷疑自己的幾位重要幹部之中有內鬼，於是單獨約談了這幾位幹部，並且一人給予了一個假消息。然後等待觀察那一個假消息外洩，就知道那一位幹部是內鬼。其中警務處長自己「已知」的部分是那一位幹部給予了那一個假消息，「確認」未知的部分是那一位幹部是內鬼。

又如電影《我在死牢的日子》中，毒販在機場見到海關人員檢查仔細，現場將一盒海洛因塞在羅吉鎮的行李箱，羅吉鎮因此被當成毒犯逮捕。陳松勇威逼（製造壓力）毒販「如果查到你與羅吉鎮搭同一班飛機回來、同一個關口出關，你就死定了」。接著道「你和羅吉鎮有仇喔？為什麼將二盒海洛因放在羅吉鎮的行李箱？」毒販「不是二盒，是一盒」。其中陳松勇「已知」的部分是誇大毒販持有二盒海洛因，「獲得」未知的部分是毒販因為亟欲否認，不假思索的說出自己當時犯行。

《孫子兵法》說「知己知彼，百戰不殆」。面對影響重大而不確定的事物，有時需要小心謹慎的「投石問路」，測試未來如何發展的可能結果，將訊息主動權掌握在手上。關於「投石問路」，本節提供三個應用方式供讀者參考，分別是「做個實驗、適時等待、請君入甕」。

8.1 做個實驗

壓力測試（Stress testing）是現代人常聽到的一個名詞，主要是針對特定系統或組件，確認其穩定性，刻意進行虐待實驗。通常是在逐漸超過系統正常使用的條件下運作，然後再確認系統運作情形，以得到以下結果。

系統可靠度是否符合預期。

在什麼條件下會損壞，使用的安全界限為何。

是否具有非預期的失效原因。

在正常工作條件以外，可以正常運作到什麼程度。

記得有一篇職場網文中寫道，將壓力測試用於自己上司，主要是想了解自己上司對於報告的品質要求在哪裡。該文中指出，「如果字字斟酌、句句入理，上司一定滿意這份報告，可是極花時間，影響自己的整體作業效率。可是如果一上來就錯字連篇、詞句跳躍，這樣可能給予上司難以扭轉的負面印象。因此一開始使用99分的標準寫這份報告，明日錯幾個字，後天錯幾個詞，逐日放寬標準，直到上司因為看不下去，發話為止。就此知道原來上司的標準是75分，以後就使用80分的標準寫報告」。

有些讀者可能認為「這不就是一篇網文嘛！」歷史上真的有人這樣用在謀職及了解自己上司的主觀意識，例如戰國時期法家代表人物「商鞅面見秦孝公」的故事。

商鞅初見秦孝公，談論堯、舜以仁義道德教化天下的帝道治國，秦孝公直接打瞌睡。商鞅二見秦孝公，談論以禮樂制度為核心主張的王道治國，秦孝公快速結束對話。商鞅三見秦孝公，談論將道德作為口號（制高點）對抗其他諸侯的霸道治國，秦孝公對人表示想要任用商鞅。

透過這三次實驗性的談話，商鞅知道了秦孝公心中想法，秦孝公不想做太平諸侯，傾向霸道治國。可是霸道治國不能滿足秦孝公統一天下的雄心，於是商鞅第四次見秦孝公，提出了君主專制、獎勵耕戰的強道治國，秦孝公因此重用商鞅，開始變法。「商鞅面見秦孝公」的故事，有些讀者覺得太過冒險，如果秦孝公不給商鞅第二次以後的機會怎麼辦？的確有可能不給商鞅第二次以後機會，不過這等於也測試了秦孝公的氣度與決心；氣度與決心不足的君主，很難犧牲親貴利益，全力支持國家制度變革。

案例38：（實驗失敗）這位董事長真的「格、致、誠、正」？

小布與某位董事長面試時，董事長表示「欲圖振興公司，推動組織變革、內部控制」，及表示「信奉明朝學者王陽明的心學，塑造格物、致知、誠意、正心等公司文化」。

小布入職後，觀察董事長確實以「格物、致知、誠意、正心等口號」提醒公司同仁向善發展，可是董事長本身因身兼多項榮譽虛職及四處演講，造成在公司時間不多。更重要的，董事長似乎不願意聽取有損其顏面的實情，可能「上有所好，下必甚焉」，其任用之幾位重臣多為傾巧之徒（苟求進身而歪曲言詞，無所不至）。

入職時，正逢公司更換一套以昂貴知名的ERP系統，由某位董事長愛將擔任專案負責人。其向董事長報告以業界正常四分之一的時間導入系統完畢，董事長亦以此為榮，自豪於業界。

小布心中倒抽了一口冷氣，「導入時間只使用了業界正常的四分之一，真的導入無虞？尤其是高層之愛將或紅人呈報績效及對未來做出承諾，應該特別注意，畢竟高層主管負責決策，對於收到資訊正確與否之影響巨大」。

小布驗證出貨、立帳、應收帳款等流程，發現應收帳款金額相較出貨立帳金額少了3.2億元。小布進一步驗證，發現這套所謂已經完成導入的ERP系統中，許多功能模組沒有設定完全，且資料報表的數據抓取邏輯也有若干問題。

小布自己做死，心中惡趣味陡生，決定以email的形式向董事長發出非正式報告，看看董事長如何正視問題。例如是否承認系統導入有所缺陷，斥責這一位擔任專案負責人的愛將等。同日中午，這位董事長愛將出面請小布離職，由人資完成後續離職事宜。處理發現問題的人，通常比正視問題輕鬆，也比處理問題迅速。這是一次失敗的實驗，不是每一個老闆都有秦孝公推動改革的氣度與決心。

案例 39：（實驗成功）這位獨立董事真的有盡責管事！