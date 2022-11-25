聯合國人權理事會決議就「艾米尼之死」成立真相調查團，否決中國護航伊朗提案
我們想讓你知道的是
美國駐聯合國人權理事會大使泰勒（Michèle Taylor）表示，她個人對中國試圖否決該提案感到震驚。「設立一個事實調查團的決議很重要，因為伊朗表現出不願調查官員等侵犯人權的大量指控。」泰勒在會中強調，為伊朗當局辯護的人總試圖把這歸結為文化問題。「搞清楚，沒有任何文化能容忍婦女和兒童被傷害。」
聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council, UNHRC）昨（24）日召開特別會議，決定就伊朗政府鎮壓聲援艾米尼（Mahsa Amini）之死抗議人士的行為，成立真相調查團。值得一提的是，中國在會議前發起臨時修正案，希望刪除動議中所提及的調查小組。最後，經過表決，聯合國人權理事會否決了中國的提案，並將在2023年的年中，就伊朗的人權狀況提出調查報告。
德國、冰島帶頭提出動議，理事會將就伊朗人權狀況成立真相調查團
綜合《美聯社》、《聯合國人權理事會》、《衛報》，這起特別會議首先由德國與冰島在11日帶頭提出動議，並在獲得英國、美國等17個成員國支持後，在昨日舉辦會議。在會中，各成員國主要就伊朗日益惡化的人權狀況進行討論，向伊朗政府的鎮壓行動施加壓力。
昨日在會中，該起動議就呼籲理事會應成立一個真相調查團（fact-finding mission），調查與9月16日爆發的抗議活動有關的侵犯人權狀況，更將著重於調查當中侵犯婦女和兒童權利的行為。同時，理事會還要求伊朗與聯合國特別報告員合作，准許其深入伊朗國內，調查包括拘留抗議地點在內的場所。
「投票結果是對人權理事會勇氣的考驗。」德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在會議中表示，「各國在許多場合上都不斷呼籲伊朗停止對抗議者的暴力鎮壓、流血、任意殺戮、大規模逮捕和死刑，然而，我們所得到的唯一答案是更多的暴力，更多的死亡。」
貝爾伯克強調，德國不是針對伊朗，伊朗只是被要求遵守《公民與政治權利國際公約》（International Covenant on Civil and Political Rights）的基本條款，因為伊朗是該公約的締約國。
其中，大西洋理事會（Atlantic Council）的戰略訴訟計畫（Strategic Litigation Project）主任尼亞（Gissou Nia），也解釋了這次投票意義。
「真相調查團將創建一個具有國際影響力的獨立調查程序，並強化聯合國伊朗人權問題特別報告員（special rapporteur）的命令，從而填補由於國際法庭沒有調查，也沒有在國家司法管轄範圍內對這些罪行進行結構性調查而存在的空白。」
與此同時，聯合國人權事務高級專員辦事處高級專員圖爾克（Volker Türk）在投票前，則呼籲伊朗政府停止對示威者的暴力鎮壓。
「來自各行各業，不同種族，不同年齡的伊朗人民都在要求變革。而這些抗議活動的根源在於伊朗政府長期以來對人民自由的剝奪、法律和結構上的不平等、人民缺乏獲取資訊的管道以及網路的關閉。」
圖爾克強調，當局應立即停止對和平抗議者使用暴力和騷擾，釋放所有因和平抗議而被捕的人，最重要的是暫停執行死刑。
伊朗批此舉出自於政治動機，最終以25比6票通過決議
不過，對於這起由德國和冰島提出的決議，伊朗代表卡里米（Khadijeh Karimi）則批評這是出於政治動機。
「伊朗對人權理事會再次被一些傲慢的國家濫用，並與一個完全致力於促進和保護人權的成員國作對深感遺憾。」此外，卡里米在會中也表示艾米尼是不幸去世，並強調在當局已經成立一個議會調查委員會的前提下，西方國家此舉是透過干涉伊朗內政煽動騷亂和暴力。
最終，這起由德國和冰島提出的決議，在會中得到了包括美國和許多歐洲、亞洲和非洲國家在內的25個國家的支持，而包含中國、古巴在內則有6個國家反對，並有16個國家棄權，以25票對6票的投票結果通過。目前，該調查小組預計將運行到2024年，並在2023年的年中向理事會報告。
中國在會前臨時提修正案建議刪除調查團，最後遭各國否決
值得一提的是，本次投出反對票的中國，在特別會議前對於這起動議臨時提出了修正案，當中提議刪去動議中提及調查團的段落。 綜合《路透社》與《美聯社》報導，中國代表就在會中表示，德國主導的這份動議「壓倒性的批評」伊朗，而這顯然無助於解決問題，因此呼籲撤銷。最後，這起修正案遭到其他成員國否決，只有5個國家支持該起修正案。
對此，美國駐聯合國人權理事會大使泰勒（Michèle Taylor）表示，她個人對中國試圖否決該提案感到震驚。「設立一個真相調查團的決議很重要，因為伊朗表現出不願有調查官員等侵犯人權的大量指控。」泰勒在會中強調，為伊朗當局辯護的人總試圖把這歸結為文化問題。「搞清楚，沒有任何文化能容忍婦女和兒童被傷害。」
專家仍對伊朗人權狀況表達擔憂
關於目前伊朗當局對艾米尼之死示威者的鎮壓狀況，據在伊朗國內維權人士表示，至少有426人被殺，超過1萬7400人被捕。
昨日，圖爾克也對伊朗目前的人權現況表達擔憂，「自示威至今有數百名大學生被傳喚問話，他們受到威脅或停職並被禁止進入大學校園。同時，維權人士、記者與律師在家中被逮補，使抗議者無法會見律師，而許多人面臨國家安全指控和長期監禁，有21人面臨可判處死刑的指控，其中6人已被判處死刑。」
此外，圖爾克也就伊朗的人權現況警告伊朗當局，「掌權者的舊方法和堡壘心態根本不起作用。事實上，這只會使情況惡化，而我們現在正處於一場全面的人權危機中。」
新聞來源
- UN rights body deplores Iran crackdown, establishes probe（AP News）
- Human Rights Council to Hold Special Session on the Islamic Republic of Iran on 24 November（U.N. Human Rights Council）
- Iran protests: UN council votes to investigate human rights abuses（The Guardian）
- China fails to weaken Iran motion before UN rights body（Reuters）
延伸閱讀
- 美國呼籲聯合國婦女委員會將伊朗除名，並就艾米尼之死獨立調查，伊朗大使批干涉內政
- 艾米尼之死：奉阿拉之名的政權保衛戰，伊朗政府緊抓著「希賈布」掩蓋保守利益
- 伊朗女子艾米尼之死引爆大規模抗議，還有哪些國家有「道德警察」？
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核稿編輯：楊士範
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
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