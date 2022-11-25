聯合國人權理事會決議就「艾米尼之死」成立真相調查團，否決中國護航伊朗提案

聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council, UNHRC）昨（24）日召開特別會議，決定就伊朗政府鎮壓聲援艾米尼（Mahsa Amini）之死抗議人士的行為，成立真相調查團。值得一提的是，中國在會議前發起臨時修正案，希望刪除動議中所提及的調查小組。最後，經過表決，聯合國人權理事會否決了中國的提案，並將在2023年的年中，就伊朗的人權狀況提出調查報告。

德國、冰島帶頭提出動議，理事會將就伊朗人權狀況成立真相調查團

綜合《美聯社》、《聯合國人權理事會》、《衛報》，這起特別會議首先由德國與冰島在11日帶頭提出動議，並在獲得英國、美國等17個成員國支持後，在昨日舉辦會議。在會中，各成員國主要就伊朗日益惡化的人權狀況進行討論，向伊朗政府的鎮壓行動施加壓力。

昨日在會中，該起動議就呼籲理事會應成立一個真相調查團（fact-finding mission），調查與9月16日爆發的抗議活動有關的侵犯人權狀況，更將著重於調查當中侵犯婦女和兒童權利的行為。同時，理事會還要求伊朗與聯合國特別報告員合作，准許其深入伊朗國內，調查包括拘留抗議地點在內的場所。

「投票結果是對人權理事會勇氣的考驗。」德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在會議中表示，「各國在許多場合上都不斷呼籲伊朗停止對抗議者的暴力鎮壓、流血、任意殺戮、大規模逮捕和死刑，然而，我們所得到的唯一答案是更多的暴力，更多的死亡。」

Heute kann der @UN_HRC gegen das Unrecht, die Schläge & Schüsse des iranische Regimes Flagge zeigen. Die Staaten stimmen ab über einen Mechanismus, um Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen & aufzuarbeiten, damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können.2/3 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 24, 2022

貝爾伯克強調，德國不是針對伊朗，伊朗只是被要求遵守《公民與政治權利國際公約》（International Covenant on Civil and Political Rights）的基本條款，因為伊朗是該公約的締約國。

其中，大西洋理事會（Atlantic Council）的戰略訴訟計畫（Strategic Litigation Project）主任尼亞（Gissou Nia），也解釋了這次投票意義。

「真相調查團將創建一個具有國際影響力的獨立調查程序，並強化聯合國伊朗人權問題特別報告員（special rapporteur）的命令，從而填補由於國際法庭沒有調查，也沒有在國家司法管轄範圍內對這些罪行進行結構性調查而存在的空白。」

與此同時，聯合國人權事務高級專員辦事處高級專員圖爾克（Volker Türk）在投票前，則呼籲伊朗政府停止對示威者的暴力鎮壓。

「來自各行各業，不同種族，不同年齡的伊朗人民都在要求變革。而這些抗議活動的根源在於伊朗政府長期以來對人民自由的剝奪、法律和結構上的不平等、人民缺乏獲取資訊的管道以及網路的關閉。」

圖爾克強調，當局應立即停止對和平抗議者使用暴力和騷擾，釋放所有因和平抗議而被捕的人，最重要的是暫停執行死刑。

伊朗批此舉出自於政治動機，最終以25比6票通過決議

不過，對於這起由德國和冰島提出的決議，伊朗代表卡里米（Khadijeh Karimi）則批評這是出於政治動機。

「伊朗對人權理事會再次被一些傲慢的國家濫用，並與一個完全致力於促進和保護人權的成員國作對深感遺憾。」此外，卡里米在會中也表示艾米尼是不幸去世，並強調在當局已經成立一個議會調查委員會的前提下，西方國家此舉是透過干涉伊朗內政煽動騷亂和暴力。

最終，這起由德國和冰島提出的決議，在會中得到了包括美國和許多歐洲、亞洲和非洲國​​家在內的25個國家的支持，而包含中國、古巴在內則有6個國家反對，並有16個國家棄權，以25票對6票的投票結果通過。目前，該調查小組預計將運行到2024年，並在2023年的年中向理事會報告。

中國在會前臨時提修正案建議刪除調查團，最後遭各國否決

值得一提的是，本次投出反對票的中國，在特別會議前對於這起動議臨時提出了修正案，當中提議刪去動議中提及調查團的段落。 綜合 《路透社》與《美聯社》報導， 中國代表就在會中表示，德國主導的這份動議「壓倒性的批評」伊朗，而這顯然無助於解決問題，因此呼籲撤銷。 最後，這起修正案遭到其他成員國否決， 只有5個國家支持該起修正案。

對此，美國駐聯合國人權理事會大使泰勒（Michèle Taylor）表示，她個人對中國試圖否決該提案感到震驚。「設立一個真相調查團的決議很重要，因為伊朗表現出不願有調查官員等侵犯人權的大量指控。」泰勒在會中強調，為伊朗當局辯護的人總試圖把這歸結為文化問題。「搞清楚，沒有任何文化能容忍婦女和兒童被傷害。」

專家仍對伊朗人權狀況表達擔憂

關於目前伊朗當局對艾米尼之死示威者的鎮壓狀況，據在伊朗國內維權人士表示，至少有426人被殺，超過1萬7400人被捕。

昨日，圖爾克也對伊朗目前的人權現況表達擔憂，「自示威至今有數百名大學生被傳喚問話，他們受到威脅或停職並被禁止進入大學校園。同時，維權人士、記者與律師在家中被逮補，使抗議者無法會見律師，而許多人面臨國家安全指控和長期監禁，有21人面臨可判處死刑的指控，其中6人已被判處死刑。」

此外，圖爾克也就伊朗的人權現況警告伊朗當局，「掌權者的舊方法和堡壘心態根本不起作用。事實上，這只會使情況惡化，而我們現在正處於一場全面的人權危機中。」

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核稿編輯：楊士範