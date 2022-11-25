TNL+ 2022/11/25,
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韓國散戶有多慘？股價腰斬的狂熱信徒「特斯蘭」，還有FTX一場遊戲一場夢

韓國散戶有多慘？股價腰斬的狂熱信徒「特斯蘭」，還有FTX一場遊戲一場夢
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

韓國當地有著龐大寧可房貸、信貸，也不願意放棄持有特斯拉股票的狂熱投資者，在當地被戲稱為「特斯蘭」（텔슬람，為Tesla加上Islam合成語），於此次本次全球股市大回檔，深受其害。此外，關於FTX倒閉風最大受害者，恐怕不是臺灣，而是韓國。

疫情三年來，全球熱錢滾動，近年來的無限QE，乃至股市狂漲屢創新高，甚則投資（包含房地產、加密貨幣等金融商品）熱潮不斷。

然而，經濟總是有個循環，各國於後疫情時代，人們逐漸恢復日常生活、邊境漸漸解封之際，世界各國為了遏阻通膨現況、收回熱錢，出盡不少政策手段，除了大家已為熟知的美國QT、升息，進而連帶造成美元強勢飆漲、本土貨幣走跌外，股市的大幅回檔更是許多投資朋友的惡夢，而當傳出許多不利資本市場的消息之際，雪上加霜的「海水退潮後，就知道誰沒穿褲子」等投資風險案例，也不脛而走。

就我自己觀察起，韓國金融市場內，目前最引人熱議的風暴有二：一為韓國當地有著龐大寧可房貸、信貸，也不願意放棄持有特斯拉股票的狂熱投資者，在當地被戲稱為「特斯蘭」（텔슬람，為Tesla加上Islam合成語），於此次本次全球股市大回檔，深受其害。

截至發文時間11月中下旬，全球首富也是特斯拉的創辦人執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk），他於今（2022）年以來，財富已經蒸發超過1000億美元（約3.12兆台幣），對造去年（2021）他的財富淨值，最高可至3400億美元，不可不謂大縮水，儘管如此，馬斯克仍是目前世界首富。

究其原因眾多，其中包括馬斯克的「不務正業」，諸如花近440億美元收購推特，乃至私生活風波、放話失言（如要求烏俄和談、台灣應為中國特別行政區）不斷，都讓外界觀感不佳、投資信心搖擺。

但回到現實層面，最讓韓國「特斯蘭」大感吃不消的是，仍是他們所保有的特斯拉股票，因為特斯拉股票於今年8月一分為三之下，乍看是讓更多投資者買得起特斯拉股票，一個上車的好機會，但眾人猜想不到，分割出來的特斯拉一股近300美元的股價，爾後毫無起色，短短三個月時間，股價將近對折，跌至約167美元，創下2020年以來11月的最低收盤價，而綜觀今年特斯拉股價，已經重挫52％，跌幅遠高於科技股為主的那斯達克100指數的25％跌幅。

而此慘不忍睹的股價，也讓韓國當地不少「特斯蘭」發出怨言，但儘管如此，現任韓國總統尹錫悅似乎對特斯拉還抱有信心，因為他於23日於線上與馬斯克會談時，大讚韓國車用零組件的生產品質與水準，要求馬斯克首先考慮投資韓國約100億美元，來韓採購打造電動車零件，試圖重振國內經濟。當然，此投資會談的後續發展，仍有待我們觀察，但就目前而言，投資特斯拉的韓國股民，面對慘跌的股價，可是叫苦連天。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
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