偷渡政治立場、操縱選民意向，偽裝成媒體的「粉紅組合肉新聞」正在美國蔓延

文：陳品潔

距美國2022年期中選舉一個多月時，來自伊利諾伊州、22歲的格納特（Michael Gnadt）如同往常一般下班，到家後發現郵箱有一份《凱恩縣報》( Kane County Reporter ) ，上頭刊載了大量不實報導，包含殺人犯將無保獲釋，搭配了黑人男性臉部照片，並描述教師教導孩童成為跨性別者的虛構言論 [1]。

不只格納特，他的親朋好友也收到了類似的「地方報紙」，從《凱恩縣報》（Kane County Reporter）、《芝加哥城市通訊社》（Chicago City Wire）、《西庫克地方新聞》（West Cook News）、《杜佩奇政策刊物》（Dupage Policy Journal）和《湖縣公報》（Lake County Gazette）等。即使宣稱是「真正的新聞」，但充斥著斷章取義、脫離事實、誤導性內容。

《伊利諾伊州公共媒體》9月注意到這種「合成新聞」（Pink-slime journalism）氾濫的現象。「合成新聞」專指電腦自動生成或低薪外包、品質低劣的新聞內容，通常被用於推動政治議程，由政黨或倡議人士資助，意圖影響選民意向或態度 [2]。

最早該詞彙由記者席克貴福（Ryan Zickgraf）於2012年提出，專指內容像速食店冒充肉類口感的粉紅組合肉（Pink-slime）新聞，其真實性令人存疑。合成新聞不只在網路上快速傳播，一些甚至偽裝成報紙郵寄到美國住戶家中，出版物涵蓋了特定政治議題。

倍數成長的新型內容農場網站

與基於演算法、流量、廣告收入和商業利益考量的「內容農場」（content farm）不同，合成新聞推出一般帶有政治目的。《哥倫比亞新聞評論》報導，過去十年報業走向衰落，五分之一的在地報業倒閉，媒體大幅裁員，留下了空間使合成新聞得以興起 [3]。

隨著網路發展，這類半真半假的合成新聞呈倍數成長。美國哥倫比亞大學陶氏數位新聞中心（The Tow Center for Digital Journalism）2019年調查顯示，至少有450個合成新聞網站，網站顯示了上千篇由電腦合成的文章，僅有少量為實際報導。2020年8月，在2020年美國大選開始之前幾個月，合成新聞網站則暴增三倍到超過1200個 [4]。

2021年，哥倫比亞大學發現這些網站部分受到非營利團體資助 [5]。

根據「NewsGuard」10月報告顯示，有數百萬元的廣告投放在Facebook和Instagram，金主來自於合成新聞編輯部。《彭博》報導稱，左派與右派皆仰賴此策略，可觸及到特定受眾，在Facebook和Instagram的推薦次數更超過1.15億次 [6]。

《密西根獨立報》不獨立，甚至不在密西根

美國新聞網站《Axios》2022年10月報導，隨著11月期中選舉將至，影響大選結果的關鍵搖擺州，從亞利桑那州、科羅拉多州、密西根州、新罕布夏州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州、到維吉尼亞州和威斯康辛州，出現了存有疑慮的51個新聞網站 [7]。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）編輯部評論點出諷刺現象：「《密西根獨立報》不是完全獨立，也不在密西根州。」看似當地媒體的出版物，呈現舊式字體（old-timey fonts），並以「standard」、「herald」、「courant」等常用於傳統報業的名稱命名，卻充斥著政治宣傳與黨派利益，受到利益團體所資助，「我們的民主陷入了自我破壞（self-sabotage）」[8]。

合成新聞包裝成在地媒體，刊登多種來源的綜合內容，除了抨擊政治對手、報導造勢活動外，也提供旅遊、生活或體育新聞。像是《密爾瓦基都會報》（Milwaukee Metro Times）、《梅克倫堡先驅報》（Mecklenburg Herald），均由一間名為「Local Report Inc.」的公司運營；總部位於華府、每月觸及數百萬人的進步派媒體《美國獨立報》（American Independent）也參與其中。

截圖自The Michigan Independent 《密西根獨立報》網頁

不分黨派皆「帶風向」，真實報導漸消失

起初合成新聞主要指替保守派政治人物或政策「帶風向」的爭議內容，包含：聯邦政府不應介入教育 [9]、針對美國時任總統川普的彈劾程序為濫用權力 [10]，宣傳反對疫情隔離政策 [8]、教師帶領兒童成為跨性別者和殺人罪犯將無保獲釋 [1]。大部分網站可追溯到保守派商人廷波恩（Brian Timpone）創立的公司「Journatic」。

《Axios》2022年10月揭露的對象，則為左派傾向的媒體，內容攻擊共和黨期中選舉對手，以利民主黨選情。

《華郵》評論指出，民主黨為了反制右派的「資訊戰」（information war）猛攻，以其人之道，還治其人之身，並以合成新聞猖獗的網站「Courier Newsroom」舉例。最終民主成為最後輸家，無論何種黨派，「帶風向」宣傳會使可靠且確實的新聞逐漸消失，招致「一樣的結果」。

找原始資料與證據「逆流閱讀」

非營利研究組織波因特新聞學院（Poynter）指出，合成新聞可能引起強烈情緒反應，面對聳動消息應先冷靜，尋找支持該主張的相應證據，從其他可靠網站檢視同一主題。另外，也能試圖找出上游的原始資料 [11]。