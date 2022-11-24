台北市飲料店12月1日起不再提供一次性塑膠杯，9成以上店家已準備好

台北市環保局昨（23）日公告，為了因應國際趨勢，12月1日起，北市內飲料店將不再提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質的PLA杯。環保局說，在多次與店家溝通並進行宣導後，已有9成以上的店家都表示已經備貨完成，可以順利配合上路。

為了因應國際趨勢，行政院環保署曾在4月發布「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式總說明」，當中根據《廢棄物清理法》第21條，針對所有一次性飲料杯進行限制。該規定在7月1日生效。各縣市最遲需在2024年全面禁用一次用飲料杯，而台北市在昨日宣布，台北將在12月1日起不再提供一次性的塑膠飲料杯，而且對象包括連鎖與非連鎖飲料店。

環保局表示，為了讓政策能夠順利執行，在6月份跟8月份就已經逐店派專員到飲料店跟業者進行兩輪的宣導，確保業者瞭解政策內容。同時，11月中旬更進行第三輪的逐店宣導。環保局說，經過三輪的訪查結果，台北市目前已有9成以上列管業者均已備貨完成，可依法配合實施。

同時，環保局也說明目前的政策推動結果。

環保局說，自從今（2022）年7月1日起，實施四大連鎖業者應該提供民眾自備飲料杯並享有5元以上的優惠後，民眾的自備杯比率從過去的6%提高到16%，有部分連鎖超級市場更自主提高至8元的優惠，有效提供消費者自備飲料杯的誘因，有助於減少一次用飲料杯用量。

而關於這次主要規範的一次用飲料杯材質，除了包含石化基塑膠以外，生物基塑膠、生物可分解塑膠也都是不能使用的材質。至於實施的場所上則為連鎖便利商店業及連鎖速食店業者，屆時若在台北市的業者違反規定，也將依《廢棄物清理法》第51條第3項，處以1200到6000元的罰鍰。

此外，為了提倡環保永續的觀念，消費者除了可以攜帶自己的環保杯以外，環保局也指出，循環杯新制也將於2023年元旦上路，屆時連鎖便利商店業及連鎖速食店業者，都至少須有5%的門市提供循環杯借用服務。

同時，環保署也已明定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，確保循環杯服務系統的衛生及品質。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航