台北市飲料店12月1日起不再提供一次性塑膠杯，9成以上店家已準備好
我們想讓你知道的是
此外，為了提倡環保永續的觀念，消費者除了可以攜帶自己的環保杯以外，台北市環保局也指出，循環杯新制也將於2023年元旦上路，屆時連鎖便利商店業及連鎖速食店業者，都至少須有5%的門市提供循環杯借用服務。
台北市環保局昨（23）日公告，為了因應國際趨勢，12月1日起，北市內飲料店將不再提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質的PLA杯。環保局說，在多次與店家溝通並進行宣導後，已有9成以上的店家都表示已經備貨完成，可以順利配合上路。
為了因應國際趨勢，行政院環保署曾在4月發布「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式總說明」，當中根據《廢棄物清理法》第21條，針對所有一次性飲料杯進行限制。該規定在7月1日生效。各縣市最遲需在2024年全面禁用一次用飲料杯，而台北市在昨日宣布，台北將在12月1日起不再提供一次性的塑膠飲料杯，而且對象包括連鎖與非連鎖飲料店。
環保局表示，為了讓政策能夠順利執行，在6月份跟8月份就已經逐店派專員到飲料店跟業者進行兩輪的宣導，確保業者瞭解政策內容。同時，11月中旬更進行第三輪的逐店宣導。環保局說，經過三輪的訪查結果，台北市目前已有9成以上列管業者均已備貨完成，可依法配合實施。
同時，環保局也說明目前的政策推動結果。
環保局說，自從今（2022）年7月1日起，實施四大連鎖業者應該提供民眾自備飲料杯並享有5元以上的優惠後，民眾的自備杯比率從過去的6%提高到16%，有部分連鎖超級市場更自主提高至8元的優惠，有效提供消費者自備飲料杯的誘因，有助於減少一次用飲料杯用量。
而關於這次主要規範的一次用飲料杯材質，除了包含石化基塑膠以外，生物基塑膠、生物可分解塑膠也都是不能使用的材質。至於實施的場所上則為連鎖便利商店業及連鎖速食店業者，屆時若在台北市的業者違反規定，也將依《廢棄物清理法》第51條第3項，處以1200到6000元的罰鍰。
此外，為了提倡環保永續的觀念，消費者除了可以攜帶自己的環保杯以外，環保局也指出，循環杯新制也將於2023年元旦上路，屆時連鎖便利商店業及連鎖速食店業者，都至少須有5%的門市提供循環杯借用服務。
同時，環保署也已明定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，確保循環杯服務系統的衛生及品質。
新聞來源
延伸閱讀
- 環保署訂定「服務指引」，明年起連鎖便利商店、速食店須提供循環杯借用服務
- 全台第一槍！台北市飲料店12月起禁用一次性塑膠飲料杯
- 7月1日起自備飲料杯優惠5元政策正式實施，星巴克加碼每杯省10元
- 每年100萬旅客帶來太多垃圾，小琉球推「環保杯」租借、飲水地圖
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
AI競賽常勝軍！淡江大學吸引菁英企業合作，打造下世代競爭力
我們想讓你知道的是
全球 AI狂潮襲捲各行各業，台灣準備好了嗎？答案是YES！AI領域近年表現最出色的高等教育機構之一，就是淡江大學；過去四年，淡江有多組師生團隊參與「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，投入科技、精密製造、零售服務、體育運動、數位政府、智慧醫療等各種產業實戰場域練兵，不僅勇奪無數獎項並申請多項專利，還因此成立了AI創智學院。
神秘客稽查門市據點，運用 AI 可糾正服務人員的專業度？學習手語時不知自己的比劃是否正確？讓 AI 來擔任你的手語學習助教。走進圖書館，不知道該借什麼新書來看？放心，AI 推薦書單給你。棒球賽事的精彩雙殺畫面不能錯過？AI幫你精準辨識並鎖定，剪輯出最佳版本。
淡江大學AI團隊，產業實戰競賽常勝軍
AI應用的五花八門，不是紙上談兵，有很多企業面臨的問題，都已由淡江大學的AI團隊提出具體解方，並不斷與產業合作，優化AI的整體表現。淡江大學資工系特聘教授張志勇，從「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」 第一屆舉辦，就與國立台北商業大學廖文華教授、淡江大學游國忠教授合作，曾經帶領「AI因由夫來」、「馬訓冷凝」等多支跨校團隊投入，每年都獲得優等、傑出、特優等名列前茅的獎項。
例如「AI因由夫來」團隊，由9位淡江大學研究生組成，替產業的各種不同情境解題，例如設計問答機器人來協助紡織廠員工的產線作業。而今年最新的成果，則是利用AI判斷棒球賽事中的野手撲殺鏡頭，能夠在長達3小時的比賽影片中，快速擷取出精彩三振畫面。
「馬訓冷凝」隊目前由淡江大學游國忠教授指導，曾經針對染色機優化撰寫AI演算法、也將AI導入遊蕩犬隻的監測及預警。今年特別針對手語學習，開發AI辨識系統，為聽語障族群簡化學習過程並加強對外溝通。
培育人才滿足產業需求，淡江成立AI創智學院
上述淡江大學的AI團隊們，藉由「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的競賽，與產業出題方跨域合作，不斷地鍛煉實戰經驗，因而得以與產業實務高度接軌，提早了解產業對AI的需求，也培養了學生必要的職場溝通及AI專業技能。
如此優異的表現，吸引了各領域的企業龍頭高度關注，例如台灣微軟便在2020年邀請淡江大學參訪，並成為策略夥伴，因此催生了淡江大學的第九個學院—AI創智學院。而其成立宗旨是 – 培養學生成為各個產業領域，解決問題的關鍵人才，這也與此計畫的目標「投資人才、創造未來」深切呼應。
五大AI學程人才能量爆發，菁英企業爭相合作
AI創智學院目前已成立人工智慧系，並規劃完整的五大學程：人工智慧(AI)/人類智慧(HI)、數據科學、物聯網、雲霧邊緣計算、創新與創業；目的是為學生打造個性化與適性化的學習路徑，不論是淡江大學自行創新的數位教學，或是國際證照的取得，都能透過實體和數位課堂、工作坊、研習營，來培養以AI進入產業的競爭優勢。
淡江大學長期蓄積的AI人才能量，在過去兩年也吸引穩懋半導體、正崴集團、ViewSonic、宏泰集團、協易機械、遠傳電信、台灣世㬢等菁英企業，尋求產學合作，希望借重AI的力量，讓台灣在高科技、精密製造、下世代顯示、通訊、公共工程等領域，持續創新，並維持領先優勢，用AI打造台灣的全新競爭力。
開啟前瞻思維、產業視野，台灣新世代的AI生力軍
在甫揭曉的2022 AIGO競賽中，淡江大學組成的AI跨校團隊又再度傳出捷報，勇奪4項優等、3項佳作，拿下180萬元的總獎金。更重要的是，這些優秀的學子，因為接受淡江大學的AI養成教育，以及AIGO競賽的實戰洗禮，已成為兼具前瞻思維、產業視野以及AI專業的種子人才，也是台灣迎接全球AI狂潮的新世代生力軍。
「數位發展部數位產業署 廣告」