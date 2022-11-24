私校退場審議會：宏仁女中、育民工家、育仁高中列入專輔，私校工會：未來5年偏鄉私中將有骨牌效應

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教育部將嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家以及台東縣育仁高中3所私立高中列入專案輔導學校。宏仁女中董事會才剛與嘉義市立仁高中合併董事會，卻有4000萬債務，未來若停招、停辦，董事會就必須依法重組。
教育部今（24）日召開第8次私校退場審議會，本次將嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家以及台東縣育仁高中3所私立高中列入專案輔導學校，理由皆為財務狀況顯著惡化。其中，宏仁女中董事會才剛與嘉義市立仁高中合併董事會，卻有4000萬債務，未來若停招、停辦，董事會就必須依法重組。
教育部從今年9月開始，依照《私立高級中等以上學校退場條例》舉辦了多場退場審議會，本次為第8次會議，由召集人、教育部政務次長劉孟奇主持，總共有21名委員出席，達到法定應出席人數。
今日是第3次審議私立高中職，先前已有高雄旗美商工、嘉義同濟高中、高雄新光高中、苗栗賢德工商被列入專案輔導學校，在今日的會議中，嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家以及台東縣育仁高中也被列為專輔學校。
宏仁女中是位於嘉義市東區的天主教學校，為嘉義市長黃敏惠的母校，雖仍名為女中，但自2019年起成為男女混校，且在今（2022）年與同屬天主教學校的立仁高中合併董事會，目前教職員31人、學生307人。
育民工家位於苗栗縣苗栗市，先前就已經獲得教育部同意從111學年度起停招，曾表示要轉型為養生村，目前尚有教職員24人、學生89人。位於台東縣台東市的育仁高中是老牌私立學校，從2014年起由補教名師陳立接手經營，現在還有36名教職員、166名學生，如今這3所學校都因財務問題被列入專輔。
教育部指出，3所學校都經退場審議會出席委員1/2以上同意，符合《退場條例》第6條第1項第1款：「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，而認定為專輔學校，並給予2年的改善期限。
依照《退場條例》規定，若到改善期限仍未能免除專輔，這3所學校就要在下一學年度停止全部招生。停招後學校法人主管機關要同時解除學校法人全體董事職務，重新組織董事會。
教育部後續會依法加派3校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，以強化專輔學校的治理。
宏仁女中欠4000萬還與立仁高中合併
至於這3校為何會被提報、列入專輔學校？國教署長彭富源接受媒體聯訪時回應，在「每個月可用資金無法維持3個月經常性支出」的部分，超過12個月就要被提報，其中，宏仁女中達到19個月、且學校有2筆總共4000萬的債務，育民工家和裕仁高中則是達到24個月。
彭富源指出，宏仁女中與立仁高中合併與學校情況穩不穩定是兩回事。那如果宏仁女中未來停招，立仁高中又何去何從？彭富源解釋，原本有宏仁的法人、宏仁的學校，以及立仁的法人、立仁的學校，現在法人只剩宏仁的法人，未來2校也有規劃合併。
如果2校合併，會再依照《退場條例》來解釋，合併後的學校算不算專輔學校，但若宏仁女中未來停招、停辦，宏仁就會依照《退場條例》重組董事會。
全國私校工會理事長尤榮輝表示，宏仁女中一向認真辦學，未來有2年時間可以解除專輔、改制、與他校合併或改辦文教社事業，若被令停招，董事會將被全面改組，同時失去宏仁及立仁2校的經營權。尤榮輝建議宏仁女中應儘速與立仁高中合併，也要維持學校財務健全。
尤榮輝表示，育仁高中是台東唯一以升學為主的私中，為台東培養許多醫科學生，若不幸退場，是台東教育資源的重大損失。
尤榮輝指出，少子化對偏鄉私中的考驗特別嚴苛，若政府沒有積極政策協助，預計未來5年偏鄉私中將有骨牌效應、接連退場。期待教育部依私校退場條例處理私中的同時，也應思考如何協助偏鄉優質私中辦學。
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核稿編輯：翁世航
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
我們想讓你知道的是
老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
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當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
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