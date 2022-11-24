私校退場審議會：宏仁女中、育民工家、育仁高中列入專輔，私校工會：未來5年偏鄉私中將有骨牌效應

教育部今（24）日召開第8次私校退場審議會，本次將嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家以及台東縣育仁高中3所私立高中列入專案輔導學校，理由皆為財務狀況顯著惡化。其中，宏仁女中董事會才剛與嘉義市立仁高中合併董事會，卻有4000萬債務，未來若停招、停辦，董事會就必須依法重組。

教育部從今年9月開始，依照《私立高級中等以上學校退場條例》舉辦了多場退場審議會，本次為第8次會議，由召集人、教育部政務次長劉孟奇主持，總共有21名委員出席，達到法定應出席人數。

今日是第3次審議私立高中職，先前已有高雄旗美商工、嘉義同濟高中、高雄新光高中、苗栗賢德工商被列入專案輔導學校，在今日的會議中，嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家以及台東縣育仁高中也被列為專輔學校。

宏仁女中是位於嘉義市東區的天主教學校，為嘉義市長黃敏惠的母校，雖仍名為女中，但自2019年起成為男女混校，且在今（2022）年與同屬天主教學校的立仁高中合併董事會，目前教職員31人、學生307人。

育民工家位於苗栗縣苗栗市，先前就已經獲得教育部同意從111學年度起停招，曾表示要轉型為養生村，目前尚有教職員24人、學生89人。位於台東縣台東市的育仁高中是老牌私立學校，從2014年起由補教名師陳立接手經營，現在還有36名教職員、166名學生，如今這3所學校都因財務問題被列入專輔。

教育部指出，3所學校都經退場審議會出席委員1/2以上同意，符合《退場條例》第6條第1項第1款：「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，而認定為專輔學校，並給予2年的改善期限。

依照《退場條例》規定，若到改善期限仍未能免除專輔，這3所學校就要在下一學年度停止全部招生。停招後學校法人主管機關要同時解除學校法人全體董事職務，重新組織董事會。

教育部後續會依法加派3校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，以強化專輔學校的治理。

宏仁女中欠4000萬還與立仁高中合併

至於這3校為何會被提報、列入專輔學校？國教署長彭富源接受媒體聯訪時回應，在「每個月可用資金無法維持3個月經常性支出」的部分，超過12個月就要被提報，其中，宏仁女中達到19個月、且學校有2筆總共4000萬的債務，育民工家和裕仁高中則是達到24個月。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 國教署長彭富源解釋，如果宏仁女中、立仁高中合併，會再依照《退場條例》來解釋，合併後的學校算不算專輔學校。

彭富源指出，宏仁女中與立仁高中合併與學校情況穩不穩定是兩回事。那如果宏仁女中未來停招，立仁高中又何去何從？彭富源解釋，原本有宏仁的法人、宏仁的學校，以及立仁的法人、立仁的學校，現在法人只剩宏仁的法人，未來2校也有規劃合併。

如果2校合併，會再依照《退場條例》來解釋，合併後的學校算不算專輔學校，但若宏仁女中未來停招、停辦，宏仁就會依照《退場條例》重組董事會。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，宏仁女中一向認真辦學，未來有2年時間可以解除專輔、改制、與他校合併或改辦文教社事業，若被令停招，董事會將被全面改組，同時失去宏仁及立仁2校的經營權。尤榮輝建議宏仁女中應儘速與立仁高中合併，也要維持學校財務健全。

尤榮輝表示，育仁高中是台東唯一以升學為主的私中，為台東培養許多醫科學生，若不幸退場，是台東教育資源的重大損失。

尤榮輝指出，少子化對偏鄉私中的考驗特別嚴苛，若政府沒有積極政策協助，預計未來5年偏鄉私中將有骨牌效應、接連退場。期待教育部依私校退場條例處理私中的同時，也應思考如何協助偏鄉優質私中辦學。

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核稿編輯：翁世航