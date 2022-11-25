從2018民進黨全面敗選到2022側翼失控，地方大選的網路討論出現哪些改變？

文：林雨蒼（為自由軟體工作者、公民記者）

2018年11月24日，在2016年的總統大選勝選後，民進黨迎來了九合一地方選舉與公投的全面敗選；但在2020年的總統選舉，民進黨卻拿到了史無前例的817萬票。在這個過程中，網路論戰的強化與改變，應該是其中一個重要的關鍵。但是，到了2022的現在，這樣的網路操作模式，究竟是有機會再下一城，還是會引發反撲呢？

在2018年大選前，面對台灣史上單一選舉最多的九題公投，當時民進黨並未採取具體的網路操作行動。當時行政院並未親上火線做政策論述與攻防，而僅出具公投意見書，後退一步，讓公民社會彼此辯論。在護家盟的財力投注與組織動員下，反同的謠言大行其道；擁核則與國民黨結盟，最終讓許多有理想的年輕人殘酷地發現，原來自己的進步理念才是少數的一方。

LINE群組中不斷廣傳的謠言則營造出支持韓國瑜的韓流，這些韓流不只在造勢晚會上展現激情，也不吝於在社交媒體上攻擊其他人。反過來看，當時高雄市長候選人陳其邁僅有陽春的網站，政見還以不容易搜尋的圖片呈現。結果，在這次選舉中塑造出了韓國瑜，也讓民進黨迎來了僅有六席縣市首長當選的全面敗選。

2018敗選的檢討

敗選後的民進黨內部有許多檢討。當時民進黨立院黨團幹事長李俊俋認為，民進黨受到太多力道牽扯，如「一例一休」先得罪資方，再失信勞方，兩方都不討好；再來，民進黨內部派系鬥爭嚴重，讓支持者失望，以及黨中央不能掌握情勢、了解輿論走向，讓黨機器無法有效運作。

李俊俋給出兩個建議：一，民進黨中生代提早全面接班，肩負兩端世代的溝通責任；二，行政院和立法院的互動模式要改變，要形成新的政策決策模式。

當時的行政院院長賴清德辭職後，接任的院長蘇貞昌就立刻調整了溝通的方式。以「接地氣」作為主軸，蘇貞昌強化行政院的小編團隊，透過圖卡與更頻繁的政策說明強化政策溝通。在他的督導下，各個部會的小編群組也有不一的強化，並開始使用圖卡與幽默的方式來進行溝通，部會之間還會互轉貼文，在網路上形成具體的聲量。

同時，許多焦慮的民進黨支持者也自發性地組織起來，許多人成立了匿名粉專，一方面協助執政黨的政府粉專分享圖文，同時也有許多會用較為激烈的用語攻擊其他可能威脅民進黨政權者。他們激烈的詞彙在演算法的推波助瀾下吸引了許多粉絲，凝聚了許多台派支持者，也讓政府的圖文說明可以散佈得更廣。

2019年3月，在民進黨府院黨的大力運作下，以《司法院釋字第七四八號解釋施行法》的方式繞過2018年公投所設下的限制，讓台灣實質上對同志婚姻進行了一定程度保障，喚回了許多年輕人的心。許多人看見民進黨改革的決心，因此而願意回心轉意，進而支持民進黨。

2018的敗選中，來自中國的內容農場、假消息影響甚鉅，除了公民社會自發成立許多事實查核組織，並針對資訊戰進行調查外，民進黨也推過了《反滲透法》，以法律的方式強化相關罰則，並推動國安法等相關修法，強化抗中保台的決心。

在這些因素的影響下，2020年的總統大選，讓蔡英文得到了史無前例的817萬票。面對2021年的公投，民進黨也用類似的方式，以網路圖文搭配多場下鄉宣講，贏得2021年的公投。

Photo Credit: 中央社

但是，這樣的操作模式並非沒有隱憂。

2021年的公投結果確實讓民進黨的政策可以持續推動，不過主要支持的票源來自於民進黨的傳統票倉，讓人擔憂民進黨走回傳統政治動員的老路，也凸顯了民進黨在網路溝通上雖然使用了2020年總統大選的作法，但可能面臨新的困難而難以克服。

為了行銷想法，許多想法與論述必須進行簡化，但在這個過程中，背後複雜的考量與思辨就會消失，也難以促進公民的思辨與了解。政府粉專這樣的作法讓許多NGO感到憂心。

側翼熱心，但有時會幫倒忙

在側翼的部分，許多狂熱的支持者並未與民進黨之間有利益交換，民進黨難以控制，但他們的言行卻容易被視為代表民進黨。這些側翼失控的行為，會造成許多民眾對民進黨的反感。

舉例來說，許多側翼並不熟悉NGO，也不了解許多議題的細節，很多時候容易把NGO合理的監督視為中共同路人而加以攻擊，讓許多NGO心生不滿。

這些側翼不只在網路上攻擊敵人，也會攻擊許多立場相近，但部分立場不一致者，對他們做忠誠審查。近期王浩宇就因為王世堅一句「欠黃珊珊一次」的說法，而對其發起攻擊。在民進黨低谷時，王世堅不曾離開，但側翼卻未必了解這樣的過去歷史。這樣的攻擊，相信只會讓許多地方政治工作者感到心寒。

而近年來的民進黨政策，又少有類似之前同婚一樣讓年輕人振奮的修法；面對年輕人有感卻棘手的房屋政策，雖然有具體政策論述，但執行起來並不容易。在飆漲的房價下，又累積了不少民怨。至於其他的爭議法案，在選舉之前，民進黨也不敢輕舉妄動，就怕通過的法案又造成更多爭議與怨氣，同婚法案帶來的理想形象也就此慢慢消退。

在許多對於資訊操作較沒有設防的平台，如DCard、PTT、巴哈姆特等平台，也開始出現許多資訊操作的文章，有系統地針對民進黨的施政進行批評。

這些文章參雜真真假假的消息，又片段擷取部分事實，帶起了許多年輕人討厭民進黨的風潮。這些年輕人未必喜歡國民黨，但是民眾黨帶起的「討厭藍綠」這樣的虛無主義卻虜獲了他們的心。結果，在新竹女中的模擬投票中，民眾黨候選人高虹安得到壓倒性的支持。