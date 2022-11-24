小米投資失利，第3季財報「由盈轉虧」人民幣14億元，市場譁然
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外界相當傻眼，曾號稱要問鼎全球手機霸主的小米（Xiaomi）近日財報竟「由盈轉虧」。小米強調是受到公司投資組合影響，並非小米實際業績。
不過短短一年的光景，中國電子大廠小米（Xiaomi）由去（2021）年6月全球手機月銷量奪冠，贏過三星（Samsung）、蘋果（Apple），當時執行長雷軍喜不自勝；未料，今（2022）年市況反轉，最新公布第3季財報，卻因為投資失利「由盈轉虧」引起市場譁然。
小米跌落神壇？
近年，智慧型手機市場競爭激烈，研究調查公司Counterpoint數據顯示，2021年小米的全球銷量月增26%，月銷量的總佔比達到17.1%，三星、蘋果同期銷量佔比分別為15.7%和14.3%，小米躍居全球第2大，僅次於三星。
同年小米執行長雷軍在小米發表會設下了新目標，要在未來3年內超越三星，奪下全球第一手機品牌的榮耀。他說：「這代表全球買手機的消費者中，每6個人至少一個人買的是小米手機。」
未料，今年營運遇到逆風，今年第3季小米公布財報，營收年減9.7%至人民幣（下同）704.73億元，期間內虧損14.76億元，不僅業績由盈轉虧，對照2021年同期大賺7.92億元相形失色，此外獲利亦遜於市場預期的18.5億元。
小米財務長林世偉強調，期內利潤波動主要受到公司投資組合影響，被投上市公司公允價值下降，導致利潤跟著下滑。他說，這並非小米實際業績，也不是小米的主業經營虧損，公司產品並無任何問題。
小米表示，經調整淨利年減59.1%至人民幣21.17億元（下同），優於市場預期，是大賺19.86億元。但是他們也承認，受大環境影響，智慧手機出貨量及平均售價（ASP）均下降打擊，手機業務年減11.1%至425億元
小米至少有過434起投資案，連影視、網紅圈都參與
小米的投資項目一直非常多元。據中國《投資者網》2022年2月統計，小米集團一共至少434起投資案，近兩年投資事件數目直線上升，2021全年達到歷年最高值。
小米集團旗下擁有：湖北小米長江產業基金合夥企業、海南極目創業投資有限公司、瀚星創業投資有限公司，和天津金米投資合夥企業等多個投資機構。其中，為人熟知的是小米產投基金，是小米集團投資主力。
小米投資網路極其複雜，涉足文化娛樂傳媒、體育、社交、消費和教育，此外還有遊戲開發、手游端游到賽事直播等，皆有涉獵。影視、網紅圈也有參一角例如2014年投資優酷，2015年通過定增參與華策影視融資。
從小米2020年財報分析，小米集團來源於智慧手機的收入佔總收入61.9%，物聯網（loT）與生活消費產品收入佔比27.4%，2者為其主營業務，未來亦會以此為基礎，發展人工智能、物聯網、汽車和半導體等。
小米投資重心放在「電動車」
小米多年前為了完善物聯網的拼圖，通過金米投資加碼多個投資標許多公司，產品，包含智慧音箱、智慧馬桶和智慧對講機等，可謂應有盡有。而另一個主要投資項目是電動車。
2021年3月30日小米發布會，雷軍說：「我們終於迎來了一次小米歷史上最重大的決定，小米正式進軍智能電動汽車行業。」他表示願意壓上人生所有積累的戰績和聲譽，為小米汽車而戰。
目前小米對外證實投資虧損，也讓外界擔憂未來如虧損的洞是否會日益擴大。對此，米總裁王翔23日在財報電話會議中表示，小米利用促銷季如「雙11」等來清理庫存，庫存「水位」正在下降，而按年與按季都降低9%，盼第4季及明年初，庫存達到健康水準。
至於，小米造車方面，王翔表示，電動車業務朝著2024年量產目標順利前進。在造車上投資的效率與規模，均不會對集團構成重大影響。目前小米汽車研發團隊已經超過1800人。
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核稿編輯：翁世航
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好萊塢用好，你用也好的特效軟體： Adobe After Effects跟你一起實現所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意
我們想讓你知道的是
你是否曾在平凡的日子裡，有過世界會變得像《脫稿玩家》電影場景的瘋狂的想像，Adobe After Effects可以實現你所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意！
你是否曾有過這樣瘋狂的想像——有一天，世界會變得像《脫稿玩家》的電影場景一樣，當你走在路上，迎面而來的人，身上出現了要你選擇「與我交談請按space」的按鈕；街道兩旁的商家招牌為了吸引你的注意，閃爍著斑斕的光芒旋轉；而廣告看板上的明星，更像是直接在對你說話。更瘋狂的是，如果這個想像，你真的有辦法實現？！
當然，是在影像創作的世界裡實現啦！
UG聯手六指淵，再現《脫稿玩家》電影場景
本身是電影發行商小編，平常非常愛看電影的UG，也是Instagram上號稱台灣變色龍的變裝高手，這一次和網路大神級特效玩家六指淵，將扮裝創意結合特效超能力，讓西門町一秒變身《脫稿玩家》的電玩風格街頭，重現經典場景。
「我什麼都可以扮，生物也好，非生物也好，只要有趣，我就會想辦法靠我手邊有的材料和服裝，試著裝扮出來，然後在我們公司的頂樓拍給你們看！」
從性感的韓國女歌手，到辨識度超高的網路迷因，再到知名電影道具，好像還真的沒有什麼難得倒UG。「例如我之前就扮過《媽的多重宇宙》的那顆王安石。」UG哈哈大笑著說。
如果說只要UG想要，就沒有什麼人事物是他裝扮不來的，那麼只要六指淵手邊有電腦加上Adobe After Effects，那就誰也無法阻止他做特效！
在影片中，大家可以看到六指淵利用UG已經拍攝好的變裝影片，使用Adobe After Effects中的強大功能，以及插件Saber、Element 3D等輔助，就能製作出光條、旋轉零件、文字等素材，再利用內建的鏡頭工具，創造出真假不分的透視法，實現好萊塢電影規格的視覺效果。
「這些功能乍看之下很嚇人，好像很複雜，但其實Adobe After Effects的使用者適用設計做得非常好，只要熟悉了其中的邏輯，就能很快的上手，加上自己的創意再多練習，要做出很厲害的特效一點也不難。」
就連UG看了也忍不住呼籲，如果自己學會特效，就能實現更多裝扮的想像，大家也不要再猶豫了，趕快趁現在學一波。
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