小米投資失利，第3季財報「由盈轉虧」人民幣14億元，市場譁然

不過短短一年的光景，中國電子大廠小米（Xiaomi）由去（2021）年6月全球手機月銷量奪冠，贏過三星（Samsung）、蘋果（Apple），當時執行長雷軍喜不自勝；未料，今（2022）年市況反轉，最新公布第3季財報，卻因為投資失利「由盈轉虧」引起市場譁然。

小米跌落神壇？

近年，智慧型手機市場競爭激烈，研究調查公司Counterpoint數據顯示，2021年小米的全球銷量月增26%，月銷量的總佔比達到17.1%，三星、蘋果同期銷量佔比分別為15.7%和14.3%，小米躍居全球第2大，僅次於三星。

同年小米執行長雷軍在小米發表會設下了新目標，要在未來3年內超越三星，奪下全球第一手機品牌的榮耀。他說：「這代表全球買手機的消費者中，每6個人至少一個人買的是小米手機。」

未料，今年營運遇到逆風，今年第3季小米公布財報，營收年減9.7%至人民幣（下同）704.73億元，期間內虧損14.76億元，不僅業績由盈轉虧，對照2021年同期大賺7.92億元相形失色，此外獲利亦遜於市場預期的18.5億元。

小米財務長林世偉強調，期內利潤波動主要受到公司投資組合影響，被投上市公司公允價值下降，導致利潤跟著下滑。他說，這並非小米實際業績，也不是小米的主業經營虧損，公司產品並無任何問題。

小米表示，經調整淨利年減59.1%至人民幣21.17億元（下同），優於市場預期，是大賺19.86億元。但是他們也承認，受大環境影響，智慧手機出貨量及平均售價（ASP）均下降打擊，手機業務年減11.1%至425億元

小米至少有過434起投資案，連影視、網紅圈都參與

小米的投資項目一直非常多元。據中國《投資者網》2022年2月統計，小米集團一共至少434起投資案，近兩年投資事件數目直線上升，2021全年達到歷年最高值。

小米集團旗下擁有：湖北小米長江產業基金合夥企業、海南極目創業投資有限公司、瀚星創業投資有限公司，和天津金米投資合夥企業等多個投資機構。其中，為人熟知的是小米產投基金，是小米集團投資主力。

小米投資網路極其複雜，涉足文化娛樂傳媒、體育、社交、消費和教育，此外還有遊戲開發、手游端游到賽事直播等，皆有涉獵。影視、網紅圈也有參一角例如2014年投資優酷，2015年通過定增參與華策影視融資。

從小米2020年財報分析，小米集團來源於智慧手機的收入佔總收入61.9%，物聯網（loT）與生活消費產品收入佔比27.4%，2者為其主營業務，未來亦會以此為基礎，發展人工智能、物聯網、汽車和半導體等。

小米投資重心放在「電動車」

小米多年前為了完善物聯網的拼圖，通過金米投資加碼多個投資標許多公司，產品，包含智慧音箱、智慧馬桶和智慧對講機等，可謂應有盡有。而另一個主要投資項目是電動車。

2021年3月30日小米發布會，雷軍說：「我們終於迎來了一次小米歷史上最重大的決定，小米正式進軍智能電動汽車行業。」他表示願意壓上人生所有積累的戰績和聲譽，為小米汽車而戰。

目前小米對外證實投資虧損，也讓外界擔憂未來如虧損的洞是否會日益擴大。對此，米總裁王翔23日在財報電話會議中表示，小米利用促銷季如「雙11」等來清理庫存，庫存「水位」正在下降，而按年與按季都降低9%，盼第4季及明年初，庫存達到健康水準。

至於，小米造車方面，王翔表示，電動車業務朝著2024年量產目標順利前進。在造車上投資的效率與規模，均不會對集團構成重大影響。目前小米汽車研發團隊已經超過1800人。

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核稿編輯：翁世航