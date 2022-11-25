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【2022卡達世界盃】當街頭痞子全面歐化：現在的巴西隊越來越能贏球，卻也越來越沒個性

【2022卡達世界盃】當街頭痞子全面歐化：現在的巴西隊越來越能贏球，卻也越來越沒個性
巴西里約貧民窟的球場 | Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

2014年1:7敗給德國後，巴西人的自尊心及信仰被打的支離破碎：我很喜歡帶球過人，不想總是來回奔跑，可我無法踢贏比賽，怎麼辦？放棄個性，徹底工業化、歐洲化。現今的巴西隊更強了，但就是缺少了那股狡滑油條的歡樂足球氣息，那個屬於真正巴西人的主心骨。

文：謝凱邦

曾經的巴西知名球星卡卡（Kaká）近期喜歡上了路跑運動，他也在個人社交媒體秀出了參加了首次在德國柏林舉辦的全馬大賽，而巴西人也不負眾望以3小時38分完賽。

這個消息是來自筆者一位巴西的華僑友人，在閒聊的過程中好奇的向對方問道，以卡卡當年的高知名度，高超球技再加上有出色的外型，但我使終感覺他在巴西當地好像沒有在歐洲那般的受歡迎。友人回答道，你說對了，卡卡頂多在聖保羅比較受到關注，但在巴西的其它地方就比較一般，多數巴西人比較不習慣他那種偏歐洲的踢法。

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Photo Credit: AP / 達志影像
巴西球星卡卡

卡卡的職業生涯最高峰，就是在義甲AC米蘭的那六年時間，轉會後因頻繁的傷勢而失去絕對的速度，讓他到退役前都無法回復到過往的高度。

他的外型玉樹臨風、眉清目秀、不抽煙不喝酒也不上夜店，是個虔誠的天主教徒。他是眾多女性朋友的夢中情人，家長也會告訴小朋友，踢球就要跟卡卡學習，活脫脫就是個教科書典範。但在巴西本地，絕大多數人還是喜歡小羅納多（Ronaldinho）或是羅比尼奧（Robinho），喜歡他們那種靈光乍現的妙傳或是大展腳下功夫去戲耍對手。

這其實也不難理解，卡卡很優秀，但他踢的足球沒有巴西的味道。

卡卡最擅長的是快速啟動，他在中前場的視野良好，分球快速精準，算是在兩個前鋒身後送助攻的前腰。他不像一些巴西球員喜歡用一些小動作耍對手，從不拖泥帶水。雖然也是巴西足球史上的重要人物，可典雅有餘，卻不夠活潑。

「傳統」的巴西球風：一群無師自通的天才

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