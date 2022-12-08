《【牛津通識課06】閱讀》：每首詩的每一次閱讀，不管語言，都是一種翻譯行為
我們想讓你知道的是
本書闡述閱讀的演變過程，從古代世界到數位文本，從色情書刊到焚燒書籍，從數位防火牆到哈利波特。還探討和閱讀有關的事：印刷、手稿、毛筆、甲骨文、造紙、閱讀障礙、圖書館、語言、翻譯、默讀、閱讀對大腦的影響等。
文：貝琳達．傑克（Belinda Jack）
翻譯
閱讀和翻譯之間的關係複雜多樣，最顯而易見的關係是，翻譯可以為不了解原文語言的讀者提供閱讀素材。翻譯與文學本身一樣古老，從西元前二千年開始，蘇美爾人的《吉爾伽美什史詩》就零零星星翻譯成西南亞的語言。但閱讀譯文能有幾分類似於閱讀原文的體驗？這顯然值得懷疑。一篇文章所形成的文化和語言環境，從根本上影響了讀者的閱讀。
翻譯對世界宗教的傳播至關重要，反過來對有組織的宗教也構成了挑戰。傳教士將基督教的「聖靈」譯為非洲本土語言時，這個概念必然被「歸化」，在非洲信徒相當不同的精神世界中獲得一種虛假的熟悉感。能否翻譯，必定與文化重疊或文化距離的程度密切相關，在一個日益全球化的世界中，最多人以英語為第二語言，我們需要當心，不要因為簡化翻譯而簡化了文化差異和豐富，否則我們在翻譯文字中讀到的易懂熟悉很多會是假的。
政治翻譯運動可能是一種有計畫的企圖，以提供特定社會中當局試圖審查的閱讀材料。在中東，穆斯林神職人員幾個世紀以來一直強烈反對印刷術，因為它有能力傳播新思想和潛在的顛覆性知識，但他們在十九世紀失去了對出版業的控制。以埃及為例，從一八八○年到一九○八年，出現了六百多種報紙和期刊，最成功的是《文摘》（al-Muqtataf），這是一份與翻譯運動密切相關的雜誌，為中東讀者提供歐洲啟蒙運動的各種經典著作，包括孟德斯鳩（Montesquieu）的《羅馬盛衰原因論》（Considerations on the Romans）、範納隆（Fénelon）的《泰萊瑪科斯》（Télémachus）。
孟德斯鳩是十八世紀的法國政治哲學家，他在《羅馬盛衰原因論》中提出一個論點：財富和擴張主義的軍事野心非但沒有導致羅馬的崛起，反而還削弱了羅馬的公民責任感，進而又導致了羅馬的衰落。對於十九世紀的埃及讀者，這具有相當的啟示意義。
範納隆的《泰萊瑪科斯》也是一部教誨作品，故事主角曼托爾主張建立一種新政治制度，按照民主路線組織國家政府，在國際上建立「國家聯盟」解決國際爭端。說來有些過份簡化，範納隆拿羅馬的富裕好戰與希臘人較強烈的平等意識做對比。在個人道德方面，曼托爾反對追求財富和自我利益的野心，這種野心最終會弄巧成拙，他支持的是對他人的關心。在十九世紀後期的中東，這些譯為中東語言的思想具有革命性意義。
女性往往是她們無法以原文閱讀的譯作的幸運讀者。在十七世紀，露西．哈欽森（Lucy Hutchinson）翻譯羅馬詩人和哲學家盧克萊修（Lucretius）的作品就是一個著名的早期例子。她在一六七五年翻譯《物性論》（De rerum natura），這篇西元前一世紀的說教詩為羅馬讀者解釋了伊比鳩魯派的哲學。最重要的是，盧克萊修探討了原子論（思想和靈魂的本質），以及世界和宇宙的起源，認為世界是由物理原理控制，由fortuna（「命運」）引導，沒有傳說中羅馬眾神的干預。盧克萊修強調追求快樂，這一點受到十七世紀清教徒的譴責，而一個女子承擔翻譯工作自然引人側目。
在十八世紀的歐洲，大量拉丁作品譯為方言，婦女因而獲益匪淺。牧師之女伊麗莎白．卡特受過高等教育，著手翻譯她認為不懂古典文學或歐洲語言的女性讀者應該讀到的作品。她最暢銷的翻譯作品包括《寫給女性的牛頓主義》（1737；參見第四章），原作者為弗朗切斯科．阿爾加洛蒂。
翻譯過程引發各式各樣的理論問題。古希臘人討論直譯（metaphrastic）和意譯（paraphrastic）的問題，這兩個概念繼續主導著翻譯理論。在西元一世紀的羅馬，西塞羅和賀拉斯（Horace）最早批評逐字逐句翻譯方法，許多論點認為「真正的翻譯」是不可能的。
十三世紀英國知識分子羅傑．培根（Roger Bacon）認為，要使譯文真實，譯者必須對翻譯的原文和翻譯成的語言都有深刻的了解。此外根據培根的論點，譯者必須充分理解文本所討論的科學，鑑於這樣的知識分子幾乎不存在，他呼籲廢止所有的翻譯。法國作家、政治家和外交家弗朗索瓦——勒內．德．夏多布里昂（François-René de Chateaubriand）通常被認為是法國浪漫主義的奠基人，主張文學不可能翻譯：
文學是有生命的，除了那些用自己的語言寫成的作品，沒有人會是合格的裁判。你徒然相信自己出於本能能夠掌握一個外國的成語，別人的母乳……越是親密、個人、民族的天賦，其神祕之處就越會讓那些不是這種天賦的同胞的頭腦難以捉摸……風格不像思想是四海一家：它有祖國，完全屬於自己的天空、自己的太陽。
然而，普遍的共識是，自出機杼或別出心裁的文字，無論是科學、哲學或神學等等主題，翻譯不見得會嚴重折損原文的創見或巧思，而翻譯是否有損文學的獨創風格？損失又是多少？則是眾說紛紜，觀點不一。一九五○年代末，出生於俄羅斯的語言學家和符號學家羅曼．雅克布森（Roman Jakobson）在影響深遠的〈論翻譯的語言學方面〉（On Linguistic Aspects of Translation）一文中主張，「從定義來說，詩歌〔是〕不可譯的。」
小說家兼翻譯家弗拉基米爾．納博科夫（Vladimir Nabokov）贊同雅克布森的立場，與許多詩歌翻譯家一樣認為有韻律、格律、詩節的詩歌原則上是不能翻譯的，基於這個理由，他一九六四年將亞歷山大．普希金（Alexander Pushkin）的《尤金．奧涅金》（Eugene Onegin）以散文形式譯成英語。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。