《植物芬芳的日常異想》：台灣夏日不短，「清涼系藥草」薄荷是降溫解熱的好朋友
我們想讓你知道的是
不少人常常以為自己並不認識芳香植物，我常舉薄荷當例子，提醒著：其實彼此很靠近呢！他們以各種形式穿梭在我們的生活裡。對薄荷精油的第一印象，是口香糖，一包五片的綠色青箭，在舌尖上的甜涼。柑仔店門口有，計程車上也有，隨時提神保持頭腦清醒。許多日常的小物也是這個氣味，面速力達母、德國百靈油、白花油、萬金油、薄荷條……
文：何欣潔（Poky）
夏日轉角的噴水池：清涼草調
清涼系藥草，是降溫解熱的好朋友。
我行走在都會的七月天，風和空氣都是窒息的暖熱，喉頭乾渴，水泥鋪面蒸散著一股火燥潮濕之氣，汗流浹背。
想念起太平洋的海，想起涼感氣息的小草。
清新水潤涼感
薄荷是一個再熟悉不過的香氣了！古今中外，從糕點烘焙到日常。
然而我沒料到，要寫薄荷竟是不容易的。拿著一張聞香紙，反覆聞來聞去，筆記上就甜甜涼涼，巧克力啊，冰淇淋啊……坐在桌前半晌，卻不得其門而入，被困在尋常的事物裡。
越熟悉的事物，框架好似越難擺脫。最後索性跑去巷口的超商，買了一包口香糖。
對薄荷精油的第一印象，是口香糖，一包五片的綠色青箭，在舌尖上的甜涼。柑仔店門口有，計程車上也有，隨時提神保持頭腦清醒。許多日常的小物也是這個氣味，面速力達母、德國百靈油、白花油、萬金油、薄荷條……
小時候我非常容易暈車，媽媽總是能從口袋裡，隨時掏出一支胖胖短短的薄荷條，不論哪裡不舒服，或是累了、吃壞肚子了，往頸上滑一滑，塗幾下，再捏一捏，就能立即神奇地獲得舒緩，不適症狀因此解套，彷彿萬靈丹藥。於是，隨身帶一點薄荷產品，好像變成一種護身符，有一種涼涼的安心感，可以緊急幫忙應付突如其來的事。
氣味甜甜涼涼，涼衝到辛辣，有存在感，也很有影響力。
精油初香甜帶辛，很有份量。一開始直線進入，半息之後透涼感突然拉升，有速度地直上雲霄，尾韻高音透心涼，像翻身到幾個八度之外。收尾的軌跡裡好似還混合著藥草調的微苦與沙啞，滑落回地。搭著呼吸，像一次又一次的雲霄飛車，上揚又回穩，引動刺激，再緩緩落地。
層次沒有很多，卻很阿莎力，節奏明快。若與繁複的香氣比較，薄荷的氣味區段較為扁平，且過於有辨識度及影響力，使用上很常壓倒群雄的存在。然而，如果想要找一個有份量的厚甜，會想到薄荷，特別是要描述水感的涼。
若是一份海洋系調性的香譜設計，放入薄荷能夠呈現水感豐沛的嗅覺想像，像悠遊自在地徜徉在藍色水體的遼闊空間，而承載物件的水面，漂漂蕩蕩，起起落落。
薄荷的甜涼也不只外塗，還常內用。想起一種扁扁盒裝的夾心薄荷巧克力，是遠方親戚來訪時的伴手禮，有小確幸的一種甜涼；街角蛋糕店的櫥窗，夢幻草綠色的薄荷戚風蛋糕，是奢華、適合犒賞自己的甜涼；我最愛的莫希多（mojito）調酒，是享樂的甜涼。
不少人常常以為自己並不認識芳香植物，我常舉薄荷當例子，提醒著：其實彼此很靠近呢！他們以各種形式穿梭在我們的生活裡。
薄荷品種非常繁多，原野薄荷的涼爽乾淨如海，胡椒薄荷混合有椒辛感，綠薄荷的涼更為聚焦強烈，像是一．五倍加量酷涼的EXTRA口香糖，火辣感從鼻腔通往腦門。
時至夏，調製一瓶薄荷水噴霧，復古又時尙的一種甜涼，補給清爽，解解熱氣，想要多一點的衝動與勇氣！
遼闊綠色調
我其實不太會種植物，幾個月總要除舊交替添購新的植栽，老公總說被我買到的植物一定前世有所虧欠。唯獨迷迭香，可以陪伴我好幾年！堅強地度過忘記澆水的酷暑，撐過不小心剪枝太多的冬天，挺過傾盆大雨或寒冷的北風──一直還在，於是榮登我心中藥草植物耐性排行榜，常常是我推薦給親朋好友開始芳香園藝生活的首選。
迷迭香的英文名字是Rosemary，拉丁學名由rosmarinus延伸而來，ros意指露水，marinus是海洋，兩個字根組成的意思，是「來自海洋的露水」，很美麗的名字。偶爾像這樣遇見香草們偏偏旁旁的訊息，會像是偷偷撿到祕密的小紙條，窺見植物的一些過去，很有意思。有些與地理歷史有關，有些和人文神話有關，有些單單是茶餘飯後的八卦消息，卻也都讓草藥們多了表情和個性。只是這些資訊大多片片段段地出現在前輩口裡或非主流的書籍中，總是要耐心等候，無意間不小心耳聞，再喜孜孜地記下。
我曾經在夏天植物畫展中負責畫迷迭香。這類唇形科開花時，細細碎碎的小花叢聚在頂端，青綠色葉片密密麻麻，藍紫色的花朵也密密麻麻，多少會嘀咕著怎麼選了這個植物來畫，看得令人眼花，卻也眞心喜歡，佩服著自然的神奇。
為了畫植物，會異常認眞地觀察細節，形狀啊、顏色啊、組織分佈……好好凝視，交手過後，和植物有更多一些的關係，這是很棒的事！埋首在青紫紅綠裡面，非常過癮。
新鮮迷迭香是清亮的綠色調，檸檬香，夾雜薄荷感的甜與涼，有些類香茅的活力與刺激，清爽強勢，卻不過於剛強衝動。氣味曲線仍然滑順，像一杯有想法的養生涼茶。很適合沖成一壺清新提神的藥草茶，或撒在一份香煎雞腿排上，幫助解油膩。
比起新鮮的迷迭香，精油香氣要來得更強勁尖銳，有速度感。香氣爽朗入息，初聞涼衝刺激，強勁透涼似口含仁丹口味兒，剛強上揚。像帶著綠色調往前奔馳的風，風大如利刃劃開空間。氣息飛奔著穿過一望無際的草原，像龍貓公車點起點落，疾行著呼嘯而過。整片青青草綠，柔軟地擺動身子，或短或長，由腳下延伸到遠方，就此展開一片空曠與遼闊的清新。想起墾丁的龍蟠大草原，落山風與綠色瘋狂共舞的地方。清新之間，夾雜微微的草苦，帶著木質香脂感，雖荒蕪嬌小卻很豪氣，同時藏有一些恬靜之意。
整體氣味爽朗舒暢，快人快語，抒發完就結束，理一理頭緒就出發，莫要再回頭，是一種想明確斷捨離的香氣 。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。