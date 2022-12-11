《植物芬芳的日常異想》：台灣夏日不短，「清涼系藥草」薄荷是降溫解熱的好朋友

文：何欣潔（Poky）

夏日轉角的噴水池：清涼草調

清涼系藥草，是降溫解熱的好朋友。

我行走在都會的七月天，風和空氣都是窒息的暖熱，喉頭乾渴，水泥鋪面蒸散著一股火燥潮濕之氣，汗流浹背。

想念起太平洋的海，想起涼感氣息的小草。

清新水潤涼感

薄荷是一個再熟悉不過的香氣了！古今中外，從糕點烘焙到日常。

然而我沒料到，要寫薄荷竟是不容易的。拿著一張聞香紙，反覆聞來聞去，筆記上就甜甜涼涼，巧克力啊，冰淇淋啊……坐在桌前半晌，卻不得其門而入，被困在尋常的事物裡。

越熟悉的事物，框架好似越難擺脫。最後索性跑去巷口的超商，買了一包口香糖。

對薄荷精油的第一印象，是口香糖，一包五片的綠色青箭，在舌尖上的甜涼。柑仔店門口有，計程車上也有，隨時提神保持頭腦清醒。許多日常的小物也是這個氣味，面速力達母、德國百靈油、白花油、萬金油、薄荷條……

小時候我非常容易暈車，媽媽總是能從口袋裡，隨時掏出一支胖胖短短的薄荷條，不論哪裡不舒服，或是累了、吃壞肚子了，往頸上滑一滑，塗幾下，再捏一捏，就能立即神奇地獲得舒緩，不適症狀因此解套，彷彿萬靈丹藥。於是，隨身帶一點薄荷產品，好像變成一種護身符，有一種涼涼的安心感，可以緊急幫忙應付突如其來的事。

氣味甜甜涼涼，涼衝到辛辣，有存在感，也很有影響力。

精油初香甜帶辛，很有份量。一開始直線進入，半息之後透涼感突然拉升，有速度地直上雲霄，尾韻高音透心涼，像翻身到幾個八度之外。收尾的軌跡裡好似還混合著藥草調的微苦與沙啞，滑落回地。搭著呼吸，像一次又一次的雲霄飛車，上揚又回穩，引動刺激，再緩緩落地。

層次沒有很多，卻很阿莎力，節奏明快。若與繁複的香氣比較，薄荷的氣味區段較為扁平，且過於有辨識度及影響力，使用上很常壓倒群雄的存在。然而，如果想要找一個有份量的厚甜，會想到薄荷，特別是要描述水感的涼。

若是一份海洋系調性的香譜設計，放入薄荷能夠呈現水感豐沛的嗅覺想像，像悠遊自在地徜徉在藍色水體的遼闊空間，而承載物件的水面，漂漂蕩蕩，起起落落。

薄荷的甜涼也不只外塗，還常內用。想起一種扁扁盒裝的夾心薄荷巧克力，是遠方親戚來訪時的伴手禮，有小確幸的一種甜涼；街角蛋糕店的櫥窗，夢幻草綠色的薄荷戚風蛋糕，是奢華、適合犒賞自己的甜涼；我最愛的莫希多（mojito）調酒，是享樂的甜涼。

不少人常常以為自己並不認識芳香植物，我常舉薄荷當例子，提醒著：其實彼此很靠近呢！他們以各種形式穿梭在我們的生活裡。

薄荷品種非常繁多，原野薄荷的涼爽乾淨如海，胡椒薄荷混合有椒辛感，綠薄荷的涼更為聚焦強烈，像是一．五倍加量酷涼的EXTRA口香糖，火辣感從鼻腔通往腦門。

時至夏，調製一瓶薄荷水噴霧，復古又時尙的一種甜涼，補給清爽，解解熱氣，想要多一點的衝動與勇氣！

遼闊綠色調

我其實不太會種植物，幾個月總要除舊交替添購新的植栽，老公總說被我買到的植物一定前世有所虧欠。唯獨迷迭香，可以陪伴我好幾年！堅強地度過忘記澆水的酷暑，撐過不小心剪枝太多的冬天，挺過傾盆大雨或寒冷的北風──一直還在，於是榮登我心中藥草植物耐性排行榜，常常是我推薦給親朋好友開始芳香園藝生活的首選。

迷迭香的英文名字是Rosemary，拉丁學名由rosmarinus延伸而來，ros意指露水，marinus是海洋，兩個字根組成的意思，是「來自海洋的露水」，很美麗的名字。偶爾像這樣遇見香草們偏偏旁旁的訊息，會像是偷偷撿到祕密的小紙條，窺見植物的一些過去，很有意思。有些與地理歷史有關，有些和人文神話有關，有些單單是茶餘飯後的八卦消息，卻也都讓草藥們多了表情和個性。只是這些資訊大多片片段段地出現在前輩口裡或非主流的書籍中，總是要耐心等候，無意間不小心耳聞，再喜孜孜地記下。

我曾經在夏天植物畫展中負責畫迷迭香。這類唇形科開花時，細細碎碎的小花叢聚在頂端，青綠色葉片密密麻麻，藍紫色的花朵也密密麻麻，多少會嘀咕著怎麼選了這個植物來畫，看得令人眼花，卻也眞心喜歡，佩服著自然的神奇。

為了畫植物，會異常認眞地觀察細節，形狀啊、顏色啊、組織分佈……好好凝視，交手過後，和植物有更多一些的關係，這是很棒的事！埋首在青紫紅綠裡面，非常過癮。

新鮮迷迭香是清亮的綠色調，檸檬香，夾雜薄荷感的甜與涼，有些類香茅的活力與刺激，清爽強勢，卻不過於剛強衝動。氣味曲線仍然滑順，像一杯有想法的養生涼茶。很適合沖成一壺清新提神的藥草茶，或撒在一份香煎雞腿排上，幫助解油膩。

比起新鮮的迷迭香，精油香氣要來得更強勁尖銳，有速度感。香氣爽朗入息，初聞涼衝刺激，強勁透涼似口含仁丹口味兒，剛強上揚。像帶著綠色調往前奔馳的風，風大如利刃劃開空間。氣息飛奔著穿過一望無際的草原，像龍貓公車點起點落，疾行著呼嘯而過。整片青青草綠，柔軟地擺動身子，或短或長，由腳下延伸到遠方，就此展開一片空曠與遼闊的清新。想起墾丁的龍蟠大草原，落山風與綠色瘋狂共舞的地方。清新之間，夾雜微微的草苦，帶著木質香脂感，雖荒蕪嬌小卻很豪氣，同時藏有一些恬靜之意。

整體氣味爽朗舒暢，快人快語，抒發完就結束，理一理頭緒就出發，莫要再回頭，是一種想明確斷捨離的香氣 。