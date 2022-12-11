《植物芬芳的日常異想》：相較於其他木香，檀香多了威儀嚴肅與簡樸自持的感受

文：何欣潔（Poky）

清透日系無印風：白色木香

第一個想聊的木香，是古老的樹種，雪松。這類巨大的樹木，常常有上百年的歲數，可以長到三、四十公尺之高，樹形挺拔寬闊，昂揚且四平八穩。

大器穩重的雪松木自古便常用於希臘神殿的支柱，相傳巴比倫人修建神廟時也使用雪松，所羅門王的宮殿支柱也是他。自古以來，他也是祭祀與醫藥治療上的重要植物。在埃及神話中，掌管冥府、生育與農業的天神歐西里斯，便是在雪松中死亡與重生，使用雪松時，似乎增添一些神聖尊貴的信念。

大西洋雪松是雪松屬的大樹之一，香氣清明穩定，些許寧靜悠遠，有一點空靈抽離，像走進清幽乾淨的小教堂，也像氣度優雅的白袍巫師，彷彿已修煉數千年。

聞香紙上的香氣幽微帶酸，有甜感、溫柔襯底，也有松節油的調性。他的酸不是梅子的酸，而是柑橘果香的酸，輕輕飄過的甜中帶著蜜感，還有一些溫暖純淨的奶香。質地似羽毛般輕盈卻安穩，非常特別。氣味印象好似走進淺白色系木頭的木材場，或是日系無印風的居家，空間裡有樸素淨白的木質家具，引光入室內，淺松木紋的物件都被曬得更鬆放一些。

大西洋雪松的尾韻雖輕，卻綿長持久，有累積的厚度，如功夫高強的俠士選擇隱居山林。節奏緩緩前行，氣味慢慢層層推出，有停留之意，亦有獨處之感。若將其直接滴放手背，香氣有了體溫的支持、推展，白色木頭的氣息會更為飽滿明確，底蘊則是微微溫暖的樹脂香調，似乳香，寧靜開闊，透明晰靜。

前幾年，我曾在奧地利湖區的植物園，拜訪過一群老老的雪松。樹幹很粗，枝幹順著拋物線拉長著垂墜，全株表皮是灰撲撲的藍白色，風塵僕僕，像一位睿智的老爺爺，已安住在此幾個世紀的時間。我抬頭仰望，近身嗅聞，空氣裡有很輕盈的一個悠悠的香氣，似乎是熟悉的精油芬芳。當下似有一些看不見的事物，細細在平行時空裡延展，非常安心自在，讓人想駐足，想再停留久一些。

西印度檀香是另一個透明輕盈的木香，又稱阿米香樹，氣息輕飄，有乾澀的藥苦感，一點溫潤的松節油氣味，似沒藥卻更為厚實些，像是剛被細心保養過的木頭空間，塗擦上天然的保護漆。香氣開展出視覺印象，是美國中南部的大片乾燥草原，草很短小精幹，草皮帶有土黃色的沙土，還有日光下的牛仔，大剌剌的。淺色木頭的香甜漸漸暈開、外散，末香安定，有一點菸草氣味，似山上堆滿農具的倉庫，農具上沾染了一些田地裡的沙土，或荒野中夾帶回來的乾燥稻草。其中有很輕的一股類香料氣息溫熱經過，像是秋收後休耕時節的倉庫。

輕巧透亮的穩健， 溫溫存在著，是隱形的守護者 無印風小角落 大西洋雪松1滴＋芳樟2滴 神殿守護芳香噴霧 大西洋雪松3滴＋乳香2滴＋酒精5 ml

歲末神社禪定風：棕色木香

印度檀香，是東方祈願的香氣印象。或許我們的文化裡，認同內斂的涵養，並相信其中有力量存在。

想起小時候，逢年過節跟著奶奶去村子裡熱鬧的大士爺廟或媽祖廟拜拜，或是跟著媽媽進出寺廟。奶奶閉著眼睛恭敬地念念有詞，祈望一家平安，祈望子孫考試順利，祈望事業平穩，祈望風調雨順……晚課的爐香乍熱，和著引磬、木魚的聲音，讓人逐漸沉靜安定了下來，很奇妙。檀香對華人來說，大多有宗教廟宇的香氣印象，似有煙霧繚繞的大爐可以寄託，或是暮鼓晨鐘的規律讓人覺得安心。

檀香精油初香有粉末感，似剛拋磨過的木頭，像是走進山腳下的木材廠，不同的木頭正被職人們揀選、裁鋸，腳邊細細碎碎的木屑掉落，剛從木頭釋放出來的香氣還有些活潑，非常新鮮。

節奏慢板，緩緩漸進到中段，慢慢感覺到穩定持久的木質香甜，甜中一點核桃果實的香氣，溫柔雅緻地拖曳著，下盤扎實落地，氣息卻悠遠昂揚。香氣開展像是推開層層厚實、有重量的大幕，幕裡是一座古老的寺廟，正殿莊嚴宏偉，佈局工整，攝定心神。祈願與擔憂，好似都在這裡，有了承接的出口，讓人覺得安心有規矩。

數分鐘後，末香中空幽微，透而不涼，微微的酸，微微的甜。有一點薑絲或醋酸的汗味，輕靈又有些務實。在時空之中，身心同脈、內外合一，好似有一些意識正緩緩揚升，經過了悟而參透，內在謙和、安靜、專注，自我沉澱後，回歸初衷，並且釋懷。彷彿見證了百年的古老石牆，歲月經過，牆上沙土風乾剝落，微塵消散在風裡──看破或放手，於是離開，有禪靜空靈的意味。又好似乘著一葉扁舟緩緩滑過寧靜的湖面，漣漪圈圈，由中心往外，視野逐漸廣闊，而我就坐在核心之上，慢慢感受存在和永恆接近成等號，思考變得清澈明確。

檀香有很好的定香特質，擅長把飄忽的調性，往下抓穩，好像綁在空飄氣球下方的鐵片與線。前進並非漫無邊界，無常裡有尋常規矩，一切似有清楚的條文儀軌可遵循，於是，相較於其他木香，檀香多了威儀嚴肅與簡樸自持的感受，在這樣的香氣中，能把事情想清楚，並且下判斷與決策。

檀香有東方宗祠的印象，是歷代祖先努力耕耘的一方，而西方對於檀香的氣味印象，則與我們不同，與宗教的連接似乎較少一些，倒是常見與茉莉或依蘭等濃郁花香調和，被人們記載為具神祕感的異國東方調。觀看不同風土生長的人們，醖釀出不同的氣味文化，細細感受其間的差異，試著理解彼此的文化背景、想像彼此的生活樣貌──香氣帶來了非常有趣的人文觀察。

澳洲檀香相較於印度檀香，顯得輕快入世了些，像一座還在建造的寺廟，正大興土木，想為理念發聲，還有想做的事情，似乎尙未走到明心見性的覺悟，尙未了悟空無，還在世間體驗各種歷練。